Squads Mi New York vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 12.07.2026

T20

New York, NY

NEW
NEW
WAS
WAS

Playing

NEW
NEW
WAS
WAS
First TeamSecond Team
Al Hasan Shakib

all rounder

Anderson Corey

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Chaudhary Nikhil

all rounder

De Kock Quinton

wicket keeper

de Villiers AB

wicket keeper

Gous Andries

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Milantha Lahiru

wicket keeper

Patel Monank

wicket keeper

Mohammad Yasir Saeed

no information yet

Phillips Glenn

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Pienaar Obus

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Ravindra Rachin

all rounder

Root Joe

batsman

Shepherd Romario

all rounder

Singh Kunwarjeet

no information yet

Singh Tajinder

all rounder

Ugarkar Rushil

all rounder

Bench

NEW
NEW
WAS
WAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet