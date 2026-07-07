Squads Mi New York vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 12.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmadzai Faisal Khan
all rounder
Ahmed Mukhtar
batsman
Al Hasan Shakib
all rounder
Aponso Amila
bowler
Anderson Corey
all rounder
Chapman Mark
batsman
Bosch Corbin
all rounder
Chaudhary Nikhil
all rounder
Boult Trent
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Chopra Agni
batsman
Edwards Jack
batsman
De Kock Quinton
wicket keeper
Ferguson Lockie
bowler
de Villiers AB
wicket keeper
Gous Andries
wicket keeper
Gayle Chris
batsman
Holland Ian
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Jansen Marco
all rounder
Kenjige Nosthush
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Kohli Virat
batsman
Mehmood Asif
bowler
Luus Tristan
bowler
Milantha Lahiru
wicket keeper
Patel Monank
wicket keeper
Mohammad Yasir Saeed
no information yet
Patel Sunny
batsman
Netravalkar Saurabh
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Owen Mitchell J
all rounder
Pollard Kieron
all rounder
Paradkar Abhishek
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Pienaar Obus
all rounder
Rickelton Ryan
wicket keeper
Ravindra Rachin
all rounder
Root Joe
batsman
Smith Steve
batsman
Shepherd Romario
all rounder
Singh Kunwarjeet
no information yet
Singh Tajinder
all rounder
Ugarkar Rushil
all rounder
Williamson Kane
batsman
Match has not started yet