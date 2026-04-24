Squads Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 24.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sadaqat Maaz
all rounder
Minhas Sameer
no information yet
Labuschagne Marnus
batsman
Conway Devon
wicket keeper
Ayub Saim
batsman
Chapman Mark
batsman
Khan Usman
no information yet
Khan Shadab
all rounder
Perera Kusal
wicket keeper
Ali Haider
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Wasim Imad
all rounder
Khan Irfan
batsman
Ashraf Faheem
all rounder
Khan Hassan
bowler
Green Chris
bowler
Shah Hunain
all rounder
Gleeson Richard
bowler
Ali Mohammad
bowler
Mirza Mohammad Salman
bowler
Mehmood Asif
bowler
Riaz Mohsin
no information yet
Khan Usman
batsman
Riaz Mohsin
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Saad
batsman
Airee Dipendra
all rounder
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Bryant Max
batsman
Azam Hammad
all rounder
Faiq Mohammad
batsman
Baartman Ottniel
bowler
Gous Andries
wicket keeper
Hussain Ahmed
bowler
Gul Sameen
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
Hasnain Mohammad
bowler
Javed Akif
bowler
Irshad Salman
all rounder
Khan Sharjeel
batsman
Joseph Shamar
bowler
Mehmood Rizwan
bowler
Mumtaz Mehran
bowler
Meredith Riley
bowler
Muzarabani Blessing
bowler