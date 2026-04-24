Squads Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 24.04.2026

T20

HYD
HYD

80

ISL
ISL

83

Playing

HYD
HYD
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Sadaqat Maaz

all rounder

Minhas Sameer

no information yet

Conway Devon

wicket keeper

Ayub Saim

batsman

Khan Usman

no information yet

Khan Shadab

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Khan Irfan

batsman

Ashraf Faheem

all rounder

Shah Hunain

all rounder

Riaz Mohsin

no information yet

Khan Usman

batsman

Bench

HYD
HYD
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Ali Saad

batsman

Airee Dipendra

all rounder

Bryant Max

batsman

Azam Hammad

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Jahangir Shayan

wicket keeper

Irshad Salman

all rounder