Squads Somerset vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 22.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Odgers Rebecca
batsman
McCaughan Ella
batsman
Luff Sophie Natasha
batsman
Adams Georgia
batsman
Learoyd Anika
batsman
Dattani Naomi
all rounder
Holland Niamh
bowler
Sweet Francesca
no information yet
Griffiths Alex
all rounder
Norgrove Abigale
batsman
Jones Katie
wicket keeper
Southby Rhianna
wicket keeper
Skelton Chloe
bowler
Harman Nancy
bowler
Hazell Jess
no information yet
Tulloch Poppy
no information yet
Westley Jasmine
no information yet
Gibb Daisy
no information yet
Harris Lola
no information yet
Tyson Rebecca
bowler
Barnes Olivia
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Anderson Ellie
bowler
Bell Lauren
bowler
Corney Emma
batsman
Bishop Megan
no information yet
Davis Ruby
batsman
Bouchier Maia
batsman
Dean Charlie
all rounder
Davies Freya
bowler
Gibson Danielle
all rounder
Hardwick Hannah
all rounder
Jackson Laura
batsman
Kemp Freya
bowler
Jones Hannah
no information yet
Knott Charli
all rounder
Knight Heather
batsman
Lee Ava Georgina
all rounder
Munday Amelie
no information yet
Mullan Daisy
batsman
Robbins Mollie
bowler
Perry Ellyse
all rounder
Vukusic Erin
no information yet
Smith Linsey
bowler
Wellington Amanda
bowler
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Willis Bea
no information yet
Sturge Megan
bowler
Wilson Fran
batsman
Taylor Mary
all rounder