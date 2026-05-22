Squads Somerset vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 22.05.2026

T20

SOM
SOM

159

HAM
HAM

159

Playing

SOM
SOM
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Dattani Naomi

all rounder

Sweet Francesca

no information yet

Griffiths Alex

all rounder

Jones Katie

wicket keeper

Southby Rhianna

wicket keeper

Hazell Jess

no information yet

Tulloch Poppy

no information yet

Westley Jasmine

no information yet

Gibb Daisy

no information yet

Harris Lola

no information yet

Barnes Olivia

no information yet

Bench

SOM
SOM
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Bishop Megan

no information yet

Davis Ruby

batsman

Dean Charlie

all rounder

Gibson Danielle

all rounder

Hardwick Hannah

all rounder

Jones Hannah

no information yet

Knott Charli

all rounder

Lee Ava Georgina

all rounder

Munday Amelie

no information yet

Perry Ellyse

all rounder

Vukusic Erin

no information yet

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Willis Bea

no information yet

Taylor Mary

all rounder