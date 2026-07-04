Comilla Victorians Cricket Team Players

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Comilla Victorians

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Charles, Johnson

Saint Lucia

Shah, Khushdil

Pakistan

Perera, Kusal

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Jacks, Will

England

Naseem Shah

Pakistan

Wiese, David

Namibia

Afridi, Shaheen

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Delport, Cameron

South Africa

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

Williams, Sean

Zimbabwe

Perera, Thisara

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Ghosh, Dhiman

Bangladesh

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Malan, Dawid

England

Ali, Moeen

England

Janat, Karim

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Ankon, Mahidul Islam

Bangladesh

Hasan, MD Musfik

Bangladesh

Islam, Ariful

Bangladesh

Rahman, Sabbir

Bangladesh

Islam Jr, Naeem

Bangladesh

Hossain, Ifran

Bangladesh

Chase, Roston

Barbados

Reifer, Raymon

Barbados

van Zyl, Stiaan

South Africa

Islam Robi, Robiul

Bangladesh

Chowdhury, Mirttunjoy

Bangladesh

Enamul, Mohammad

Bangladesh

Zaman, MD Ashiqur

Bangladesh

Jasimuddin

Haque, Mominul

Bangladesh

Islam, Sunzamul

Bangladesh

Doullah Borson, Md. Rohanat

Bangladesh

Cobb, Josh

England

Islam, Aliss Al

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

du Plessis, Faf

South Africa

Oney, Fardeen Hasan

Bangladesh

Guest, Brooke

England

Walton, Chadwick

Jamaica

Thomas, Oshane

Jamaica

Forde, Matthew

Barbados

Haque, Md Anamul

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Ashiquzzaman, .

Bangladesh

Nipun, Mohammad Mrittunjoy Chowdhury

Bangladesh