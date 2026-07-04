Follow us
Rizwan, Mohammad
Pakistan
Charles, Johnson
Saint Lucia
Shah, Khushdil
Perera, Kusal
Sri Lanka
Mendis, Kusal
Ahmed, Iftikhar
Jacks, Will
England
Naseem Shah
Wiese, David
Namibia
Afridi, Shaheen
Khan, Zaman
Rajapaksa, Bhanuka
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Afghanistan
Jamal, Aamer
Delport, Cameron
South Africa
Cornwall, Rahkeem
Antigua and Barbuda
Williams, Sean
Zimbabwe
Perera, Thisara
Tharanga, Upul
Ghosh, Dhiman
Bangladesh
Rahman, Mustafizur
Islam, Tanvir
Malan, Dawid
Ali, Moeen
Janat, Karim
Ahmad, Noor
Farooqi, Fazalhaq
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Ankon, Mahidul Islam
Hasan, MD Musfik
Islam, Ariful
Rahman, Sabbir
Islam Jr, Naeem
Hossain, Ifran
Chase, Roston
Barbados
Reifer, Raymon
van Zyl, Stiaan
Islam Robi, Robiul
Chowdhury, Mirttunjoy
Enamul, Mohammad
Zaman, MD Ashiqur
Jasimuddin
Haque, Mominul
Islam, Sunzamul
Doullah Borson, Md. Rohanat
Cobb, Josh
Islam, Aliss Al
Hossain, Rishad
Narine, Sunil
Trinidad and Tobago
Russell, Andre
Jamaica
du Plessis, Faf
Oney, Fardeen Hasan
Guest, Brooke
Walton, Chadwick
Thomas, Oshane
Forde, Matthew
Haque, Md Anamul
Hridoy, Towhid
Ashiquzzaman, .
Nipun, Mohammad Mrittunjoy Chowdhury