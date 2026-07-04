Sunrisers Leeds Cricket Team Players

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Sunrisers Leeds

Fuller, James

New Zealand

Wasim, Imad

Pakistan

Amir, Mohammad

Pakistan

Rashid, Adil

England

Parnell, Wayne

South Africa

Miller, David

South Africa

Santner, Mitchell

New Zealand

Roy, Jason

England

Wiese, David

Namibia

Brook, Harry

England

Riaz, Wahab

Pakistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Duffy, Jacob

New Zealand

Rickelton, Ryan

South Africa

Patel, Samit

England

Finch, Aaron

Australia

Malan, Dawid

England

Topley, Reece

England

Marsh, Mitchell

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Ahmed, Abrar

Pakistan

Bracewell, Michael

New Zealand

Dwarshuis, Ben

Australia

Sams, Daniel

Australia

Ackermann, Colin

Netherlands

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

Clark, Graham

England

Jones, Michael

Scotland

Robinson, Oliver

England

Raine, Ben

England

Potts, Matty

England

Stokes, Ben

England

Lawrence, Dan

England

Crawley, Zak

England

Short, Matt

Australia

Carse, Brydon

England

Leede, Bas de

Netherlands

du Plessis, Faf

South Africa

Lawes, Thomas Edward

England

Ingram, Colin

South Africa

Revis, Matthew L

England

Parkinson, Callum

England

Howell, Benny

England

Patterson-White, Liam

England

Brown, Patrick Rhys

England

Hose, Adam

England

Pennington, Dillon

England

Lynn, Chris

Australia

Zaib, Saif

Zimbabwe

Alsop, Tom

England

Miles, Craig

England

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Allison, Charles

England

Russell, Elizabeth Ann

England

Wright, Luke

England

Flintoff, Rocky

England