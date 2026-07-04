Follow us
Fuller, James
New Zealand
Wasim, Imad
Pakistan
Amir, Mohammad
Rashid, Adil
England
Parnell, Wayne
South Africa
Miller, David
Santner, Mitchell
Roy, Jason
Wiese, David
Namibia
Brook, Harry
Riaz, Wahab
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Afghanistan
Duffy, Jacob
Rickelton, Ryan
Patel, Samit
Finch, Aaron
Australia
Malan, Dawid
Topley, Reece
Marsh, Mitchell
Ellis, Nathan
Ahmed, Abrar
Bracewell, Michael
Dwarshuis, Ben
Sams, Daniel
Ackermann, Colin
Netherlands
Pooran, Nicholas
Trinidad and Tobago
Clark, Graham
Jones, Michael
Scotland
Robinson, Oliver
Raine, Ben
Potts, Matty
Stokes, Ben
Lawrence, Dan
Crawley, Zak
Short, Matt
Carse, Brydon
Leede, Bas de
du Plessis, Faf
Lawes, Thomas Edward
Ingram, Colin
Revis, Matthew L
Parkinson, Callum
Howell, Benny
Patterson-White, Liam
Brown, Patrick Rhys
Hose, Adam
Pennington, Dillon
Lynn, Chris
Zaib, Saif
Zimbabwe
Alsop, Tom
Miles, Craig
Bravo, Dwayne
Allison, Charles
Russell, Elizabeth Ann
Wright, Luke
Flintoff, Rocky