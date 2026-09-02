Match details Titans vs Warriors First class First Class Series South Africa 19.11.2026

First class

TIT
TIT
WAR
WAR

Match Info

Match:First Class Series South Africa 26/27
Date:Thursday, September 10, 2026 - Friday, April 30, 2027
Toss:no information yet
Time:Thursday, November 19, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Titans Squad

PlayersBoast Matthew, Bokako Tladi, Bosch Corbin, Brand Neil, Brett Merrick, Brevis Dewald, Coetzee Gerald, Dala CJ, De Kock Quinton, Elgar Dean, Ferreira Donovan, Gqamane Ayabulela, Klaasen Heinrich, Kleinveldt Matthew, Litheko Modiri, Makhanya Sibonelo, Markram Aiden, Moonsamy Rivaldo, Ngidi Lungi, Phangiso Aaron, Shamsi Tabraiz, Twala Musawenkosi, van Heerden Joshua, Williams Lizaad
Benchno information yet

Warriors Squad

PlayersBreetzke Matthew, Hermann Jordan, Jansen Marco, Kruger Patrick, Meyer Renaldo Carl Gawin, Mnyanda Aphiwe, Mokgakane Andile, Mothoa Alfred, Nortje Anrich, Pillay Jiveshan, Plaatjie Siya, Qeshile Sinethemba, Rosier Diego, Second Rudi, Simetu Siya, Stubbs Tristan, Swanepoel Beyers, Van Heerden George, van Heerden Nealan, Whitehead Sean, Xengxe Bamanye
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet