Squads Titans vs Warriors First class First Class Series South Africa 19.11.2026

First class

TIT
TIT
WAR
WAR

Playing

TIT
TIT
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Bosch Corbin

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Brand Neil

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Dala CJ

bowler

De Kock Quinton

wicket keeper

Elgar Dean

batsman

Ferreira Donovan

wicket keeper

Qeshile Sinethemba

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Second Rudi

wicket keeper

Litheko Modiri

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Swanepoel Beyers

all rounder

Xengxe Bamanye

all rounder

Twala Musawenkosi

wicket keeper

Bench

TIT
TIT
WAR
WAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet