Squads Titans vs Warriors First class First Class Series South Africa 19.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Boast Matthew
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Bokako Tladi
bowler
Hermann Jordan
batsman
Bosch Corbin
all rounder
Jansen Marco
all rounder
Brand Neil
all rounder
Kruger Patrick
all rounder
Brett Merrick
bowler
Meyer Renaldo Carl Gawin
bowler
Brevis Dewald
all rounder
Mnyanda Aphiwe
bowler
Coetzee Gerald
bowler
Mokgakane Andile
batsman
Dala CJ
bowler
Mothoa Alfred
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Nortje Anrich
bowler
Elgar Dean
batsman
Pillay Jiveshan
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Plaatjie Siya
bowler
Gqamane Ayabulela
all rounder
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Rosier Diego
batsman
Kleinveldt Matthew
all rounder
Second Rudi
wicket keeper
Litheko Modiri
all rounder
Simetu Siya
bowler
Makhanya Sibonelo
batsman
Stubbs Tristan
batsman
Markram Aiden
all rounder
Swanepoel Beyers
all rounder
Moonsamy Rivaldo
batsman
Van Heerden George
bowler
Ngidi Lungi
bowler
van Heerden Nealan
bowler
Phangiso Aaron
bowler
Whitehead Sean
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler
Xengxe Bamanye
all rounder
Twala Musawenkosi
wicket keeper
van Heerden Joshua
batsman
Williams Lizaad
bowler
Match has not started yet