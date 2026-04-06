Match details Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 06.04.2026

T20Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
KKR

25

PBKS
PBKS

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Kolkata Knight Riders won the toss and opt to bat
Time:Monday, April 06, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Eden Gardens Stadium, Kolkata, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kolkata Knight Riders Squad

PlayersAllen Finn, Rahane Ajinkya, Green Cameron, Raghuvanshi Angkrish, Powell Rovman, Singh Rinku, Singh Ramandeep, Roy Anukul, Saini Navdeep, Arora Vaibhav, Tyagi Kartik, Pandey Manish, Dahiya Tejasvi, Tripathi Rahul, Dubey Saurabh, Muzarabani Blessing
BenchChakravarthy Varun, Deep Akash, Kamra Daksh, Malik Umran, Narine Sunil, Pathirana Matheesha, Rana Harshit, Ranjan Sarthak, Ravindra Rachin, Seifert Tim, Solanki Prashant

Punjab Kings Squad

PlayersSingh Prabhsimran, Connolly Cooper, Iyer Shreyas, Wadhera Nehal, Singh Shashank, Stoinis Marcus, Jansen Marco, Bartlett Xavier, Vyshak Vijaykumar, Singh Arshdeep, Chahal Yuzvendra, Shedge Suryansh, Vinod Vishnu, Dubey Praveen, Arya Priyansh, Brar Harpreet
BenchAvinash P, Dwarshuis Ben, Ferguson Lockie, Khan Musheer, Nishad Vishal, Omarzai Azmatullah, Owen Mitchell J, Singh Harnoor, Thakur Yash

Venue Guide

StadiumEden Gardens Stadium
CityKolkata
Capacity66000
EndsHigh Court End
Hosts toPavilion End