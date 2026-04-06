Squads Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 06.04.2026

T20Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
KKR

25

PBKS
PBKS

Playing

KKR
KKR
PBKS
PBKS
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Connolly Cooper

all rounder

Green Cameron

all rounder

Wadhera Nehal

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Dahiya Tejasvi

no information yet

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

KKR
KKR
PBKS
PBKS
First TeamSecond Team
Avinash P

batsman

Kamra Daksh

no information yet

Narine Sunil

all rounder

Nishad Vishal

no information yet

Owen Mitchell J

all rounder

Singh Harnoor

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper