Squads Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 06.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Rahane Ajinkya
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Green Cameron
all rounder
Iyer Shreyas
batsman
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Wadhera Nehal
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Singh Shashank
batsman
Singh Rinku
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Singh Ramandeep
batsman
Jansen Marco
all rounder
Roy Anukul
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Saini Navdeep
bowler
Vyshak Vijaykumar
bowler
Arora Vaibhav
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Tyagi Kartik
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Pandey Manish
batsman
Shedge Suryansh
batsman
Dahiya Tejasvi
no information yet
Vinod Vishnu
wicket keeper
Tripathi Rahul
batsman
Dubey Praveen
bowler
Dubey Saurabh
bowler
Arya Priyansh
batsman
Muzarabani Blessing
bowler
Brar Harpreet
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Chakravarthy Varun
bowler
Avinash P
batsman
Deep Akash
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Kamra Daksh
no information yet
Ferguson Lockie
bowler
Malik Umran
bowler
Khan Musheer
batsman
Narine Sunil
all rounder
Nishad Vishal
no information yet
Pathirana Matheesha
bowler
Omarzai Azmatullah
all rounder
Rana Harshit
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
Ranjan Sarthak
batsman
Singh Harnoor
no information yet
Ravindra Rachin
all rounder
Thakur Yash
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Solanki Prashant
bowler