Auckland Aces Cricket Team Players

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Auckland Aces

Fuller, James

New Zealand

Vince, James

England

Guptill, Martin

New Zealand

Worker, George

New Zealand

Somerville, Will

New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Robbie O'Donnell

New Zealand

Horne, Benjamin James

New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Solia, Sean

New Zealand

Ferns, Danru

New Zealand

William O'Donnell

New Zealand

Sunde, Quinn

Delport, Louis Johannes

South Africa

Keene, Simon

New Zealand

ter Braak, Ross Matthew

New Zealand

Ashok, Adithya

New Zealand

Harrison, Ryan

New Zealand

Briggs, Cole Jeffery

New Zealand

Gibson, Matthew

South Africa

Raval, Jeet

New Zealand

Neesham, Jimmy

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Phillips, Dale

New Zealand

Fletcher, Cam

New Zealand

Finch, Aaron

Australia

Munro, Colin

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Snedden, Michael Warwick

New Zealand

Sclanders, Michael

South Africa

O Dowd, Max

Netherlands

Nidamanuru, Anil Teja

Netherlands

Mustard, Phil

England

Bell-Drummond, Daniel

England

Quinn, Matt

New Zealand

Bopara, Ravi

England

Anderson, Corey

New Zealand

Mudford, Riley

Ireland

Andrew Strang, Paul

Zimbabwe

Harjot, Harjot

Zeb, Yahya

Perera, Nikith

New Zealand

Jacobs, Bevon

New Zealand

McKenzie, Jock

McGregor Sumpter, Flynn

Watson, Luke Douglas

New Zealand

Reddy, Snehith

New Zealand

Stackpole, Lachlan

New Zealand

Nash, Chris

England

Hira, Roneel Magan

New Zealand

Wright, Luke

England

Meaker, Stuart

England

Guptill-Bunce, Michael Luke

New Zealand

Cachopa, Craig

New Zealand

Mahmood, Azhar

Pakistan

Morgan Pringle, Oliver

England

de Silva, Aravinda

Sri Lanka

Juan Grobbelaar, Donovan

New Zealand

McEwan, Matthew Brook

New Zealand

Barry, Michael J

New Zealand

Hodge, Brad

Australia

Beghin, Graeme

New Zealand

Brown, Jamie

New Zealand

Majithia, R

New Zealand

Bassett-Graham, Jonny

Morrison, Andrew Ross

New Zealand

Sussex, Jordan

Johal, Harjot

New Zealand

Rodden, Bradley

New zealand

Dixit, Siddhesh

Gulati, Rohit

New zealand

Olliver, Angus

New zealand

Sandhu, Jaskaran

New zealand

Marco William Alpe

New zealand

Singh, Samrath

New zealand

Jones, A

New zealand