Northern Cape Cricket Team Players

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Northern Cape

Swanepoel, Beyers

South Africa

Jones, Evan

South Africa

Petersen, Keegan

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Modimokoane, Odirile

South Africa

Litheko, Modiri

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

Haasbroek, Ruan

South Africa

Qwabe, Zakhele

South Africa

Venter, Morne

South Africa

Tait, Stephan

South Africa

Koekemoer, Tian

South Africa

Walters, Basheeru

South Africa

Horatio Triegaardt, Jean-Pierre

South Africa

Terblanche, Romano

South Africa

Kemm, Ernest Hercules

England

Smuts, Kelly

South Africa

Abrahams, Gerhardt

South Africa

Mahlangu, Victor

South Africa

Thomson, Grant

South Africa

Rasemene, Andrew

South Africa

van Dyk, Johan

South Africa

Ntuli, Tshepo

South Africa

Moonsamy, Rivaldo

South Africa

Landsberg, Juan

South Africa

Oakes, Jason

South Africa

Van Rensburg, Benjamin

Viljoen, Hanu

Fortuin, Clyde

South Africa

Mnci, Avumile

South Africa

Yikha, Nonelela

Mokoena, Thabang Grant

South Africa

Hawken, Eldred

South Africa

Britz, Christopher

Swanepoel, Aubrey Ryan

South Africa

Kruger, Patrick

South Africa

Budaza, Mbulelo

South Africa

Dikgale, Isaac

South Africa

Snyman, Jacques

South Africa

Motlhoaring, Orapeleng

South Africa

Mpungose, Nhlakanipho

Maqunqu, Monde

Doherty, Liam Conor

Ireland

Pienaar, Obus

South Africa

Coetzee, Jandre

Thailand

Tarr, Garnett

South Africa

Klijnhans, CP

Hermann, Ronan

South Africa

Abrahams, Cole

Klijnhans, Christoffel

South Africa

Xaba, Jerome

South Africa

Motswiri, Emmanuel

Viljoen, Hardus

South Africa