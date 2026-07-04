Follow us
Rae, Michael
New Zealand
Carter, Leo
Foulkes, Zak
Clarkson, Joshua Andrew
Swepson, Mitch
Australia
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Kelly, Nicholas Frederick
Burns, Joe
Neser, Michael
Sandhu, Gurinder
Truloff, Sam
Heazlett, Sam
Bryant, Max
Edwards, Blake
Bartlett, Xavier
Guthrie, Liam
Willans, Matthew
Clayton, Jack
Sinfield, Jack
Burdon, Hugo
Prestwidge, Will
Whitney, Tom
Dooley, Patrick
McGiffin, Steven
Brown, Josh
Hearne, Lachlan
Aiwati Soper, Chad
Papua New Guinea
Connolly, Cooper
Wyllie, Teague
Doggett, Brendan
Pope, Lloyd
Gray, Toby
Hobson, Nick
Prestwidge, Jack
Austria
Stanlake, Billy
McDermott, Ben
Doran, Jake
Bell, Gabe
Neil-Smith, Lawrence
Carlisle, Iain
Owen, Mitchell J
Jain, Aryan
Taylor, Callum Zinzan
England
Cooper, Ben
Netherlands
Doolan, Mitch
Uppal, Param
Lovell, Angus
Wood, Jack P
Hunter, Corey Bruce
Kann, Josh
Manenti, Harry John
Italy
Nair, Arjun
Burger, Reuben
Fraser, Josh
Steinhardt, Cameron
Jones, Grayson
Wilson, Jed
Singh, Sukhveer
Khatree, Sahal
McGillivray, Wilson
Radford, Brad
Trask, Cameron
Elliott, Kieran
Banks, Charlotte
Pyne, Cody
Cummins, Dan
Lenton, Jay
Matthews, Josh
Wostear, Michael
Selman, Nick
Bembrick, Oliver
Engelbrecht, Tom
Beath, Jack
Boyce, Cameron
Cotter, Patrick
Floros, Benji
Irfan, Mohamad
Jeh, Zanden
Mclachlan, Dylan
Neill, Joshua
Whyte, Donal
Faber, Brandon
Beams, Claye
Geyer, Sam
Hunter, Dylan
Mcavoy, Stirling
Rosewarne, James
Sandhu, Harmon
Cross, Jake
Hoffman, Josh
Llewellyn, Bryn
Lutter, Sean
McAteer, Dylan
Wilson, Anthony
Wood, Harry
Honan, Lachlan
McInerney, Conor J
Muller, Stephan JM
Pearson, Carter
Stewart, Bailey J
Ayre, Riley
Day, Alecz D
Henderson, Callum
Larkin, Nick
Ireland
Walker, Harry
Biggs, Thomas
Lascu, Adrian
Sweeney, Caden
Weal, Connor
Cooper, Jack
Liam Winter, Jake
Lowry, Sam Robert
Robins, Tate
Brandt, Thomas
Sabburg, Chris
Davis, Luke
Paulsen, Steve
Mcneilly, Harry
Snell, Isaiah
Tooley, Rex
Sippel, Jared
Campbell, Tom
Simone, Joshua Del
Watterson, Aidan
Drennan, Leigh
Smith, Liam
Emmerson, Noah
White, Preston
Gibson, Ryan
Markey, Lachlan
Snell, Tobias
Stockdale, Aubrey
McDonald, Ronan
Balkin, Thomas
Wilson, Sam
Eales, Elijah
Malone, Devlin
Webster, Jack
Sadar, Hassan
Malone, Thomas
White, Jeremy
Grewal, Amritpal
Balkin, Jack
Creevey, Josh
Ryan, Jem
Lutter, Rowan
Buchanan, Nicholas David
Brown, Connor
Maladay, Lewin
Smith, Jackson Dean
Ziebell, Caleb
Munro, Brad
Markham, Judd
Kenzie, Bailey
Benn, Emmaus
Gumm, Ashton
McDermott, Zac
Alavi, Ejaaz
Chaudhary, Nikhil
India
Srivastava, Raveesh
Carroll, Connor
Rodgie, Scott
Pawson, Ross
Fleming, Kendel
Taylor, Charlie
McFadyen, Noah
Maher, Blake
Neale, Sam
Bean, Marcus
Palombo, Scott
Licklss, Harry
Patel, Parth
Walker, Ryan
Smith, Adam