T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C Cricket Tournament Players

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T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C

Bangura, John

Sierra Leone

Sesay, George

Turay, Alusine

Sierra Leone

Kpaka, Ibrahim

Useni, Prosper

Nigeria

Abdulkareem, Ridwan

Nigeria

Udekwe, Chiemelie

Nigeria

Salau, Selim

Nigeria

Okpe, Sylvester Ameh

Danladi, Isaac

Runsewe, Sulaimon

Okpe, Isaac

Nigeria

Aho, Peter

Nigeria

Wright, Joseph

Swaziland

Sandeep, Tarun

Swaziland

Jele, Mancoba

Swaziland

Amin, Muhammad

Swaziland

Magagula, Melusi

Swaziland

Dlamini, Buhle

Butt, Adil

Alamgir, Mohammed

Qasim, Umair

Dlamini, Thandolwethu

Jele, Veli

Khojbariya, Minhaz

Sandeep, Rohan

Swaziland

Suleman, Javid

Nehonde, Reginald

Zimbabwe

Tshose, Thatayaone

Botswana

Motlhanka, Karabo

Botswana

Khumalo, Boemo

Botswana

Silas, Phemelo

Botswana

Piet, Katlo

Botswana

Mbazo, Valentine

Botswana

Kgosiemang, Boemo

Botswana

Mooketsi, Mmoloki

Botswana

Perera, Tharindu

Botswana

Balakrishnan, Vinoo

Botswana

Mpatane, Tumelo

Botswana

Badenhorst, Michael

Botswana

Kasselman, Monroux

Botswana

Mimi, Alex

Cote d’Ivoire

Aziz, Kone

Cote d’Ivoire

Dje, Claude

Cote d’Ivoire

Dimitri, Pamba

Cote d’Ivoire

Djakaridja, Ouattara

Cote d’Ivoire

Ezechiel, Ladji

Cote d’Ivoire

Felix, Konan

Cote d’Ivoire

Ibrahim, Maiga

Cote d’Ivoire

Issiaka, Dosso

Cote d’Ivoire

Issouf, Ouattara

Cote d’Ivoire

Mohamed, Ouattara

Cote d’Ivoire

Nagnama, Kone

Cote d’Ivoire

Roger, Assouan

Cote d’Ivoire

Kouakou, Wilfried

Cote d’Ivoire

Francis, Rhys

Saint helena

Crowie, Scott

Leo, Aiden

Saint helena

Richards, Cliff

Saint helena

Leo, Brendan

Saint helena

Isaac, Brett

Stroud, Barry

Saint helena

Leo, Dane

Saint helena

Yon, Andrew

Essex, Jamie

Leo, Delroy

Thomas, Joey

Young, David

Yon, Jordan

Kamara, Abu

Sierra leone

Lamin, Lansana

Sierra leone

Gbla, Abass

Sierra leone

Kainessie, Aruna

Sierra leone

Komba, Ishmael

Sierra leone

Kpaka, Miniru

Sierra leone

Jalloh, Yegbeh

Sierra leone

Bah, Chernoh

Sierra leone

Williams, Solomon

Sierra leone

Conteh, Samuel

Sierra leone

Ngegba, George Edward

Sierra leone

Coker, Ramond

Sierra leone

Tommy, James

Sierra leone

Taiwo, Mohameed

Nigeria

Adewoye, Vincent Dimeji

Olaleye, Olayinka

Nigeria

Jele, Sibusiso

Botswana