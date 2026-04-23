Los Angeles Knight Riders News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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MLC 2026 | Fourth season of USA’s premier franchise league to be held in June-July next year

MLC 2026 | Fourth season of USA’s premier franchise league to be held in June-July next year

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WATCH, MLC । Karthik Gattepalli makes stunning debut with two wickets in first over

WATCH, MLC । Karthik Gattepalli makes stunning debut with two wickets in first over

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LAKR vs SF Review | Andre Fletcher’s swashbuckling century helps LAKR end campaign on winning note in rain-inflicted game

LAKR vs SF Review | Andre Fletcher’s swashbuckling century helps LAKR end campaign on winning note in rain-inflicted game

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AI Simulation, LAKR vs SF | LAKR end horrific campaign on winning note against San Francisco Unicorns

AI Simulation, LAKR vs SF | LAKR end horrific campaign on winning note against San Francisco Unicorns

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LAKR vs SF Preview | LA Knight Riders intend to finish dismal MLC 2025 campaign on winning note

LAKR vs SF Preview | LA Knight Riders intend to finish dismal MLC 2025 campaign on winning note

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Watch, MLC | Andre Russell entertains the crowd with bout of rugby with Nicholas Pooran

Watch, MLC | Andre Russell entertains the crowd with bout of rugby with Nicholas Pooran

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Watch, MLC | Kieron Pollard reprises MS Dhoni in epic bromance moment with Andre Russell

Watch, MLC | Kieron Pollard reprises MS Dhoni in epic bromance moment with Andre Russell

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MINY vs LAKR Review | Kieron Pollard’s all-round performance helps MINY dominate LA Knight Riders

MINY vs LAKR Review | Kieron Pollard’s all-round performance helps MINY dominate LA Knight Riders

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AI Simulation, MINY vs LAKR | Nicholas Pooran guides MINY to second straight win against LAKR

AI Simulation, MINY vs LAKR | Nicholas Pooran guides MINY to second straight win against LAKR

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MINY vs LAKR Preview | MI New York to face LA Knight Riders, eye second straight win

MINY vs LAKR Preview | MI New York to face LA Knight Riders, eye second straight win

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WATCH, MLC । 'Terrific' Trent Boult outmuscles LAKR with 3 wickets in powerplay

WATCH, MLC । 'Terrific' Trent Boult outmuscles LAKR with 3 wickets in powerplay

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WATCH, MLC | Despairing Holder screams in appeal as bails remain glued to stumps despite impact

WATCH, MLC | Despairing Holder screams in appeal as bails remain glued to stumps despite impact

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Watch, MLC 2025 | Tanveer Sangha wins Aussie tussle as he cleans up well-set Maxwell with a beauty

Watch, MLC 2025 | Tanveer Sangha wins Aussie tussle as he cleans up well-set Maxwell with a beauty

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MLC 2025 | Washington Freedom beat Los Angeles Knight Riders in last-ball thriller

MLC 2025 | Washington Freedom beat Los Angeles Knight Riders in last-ball thriller

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Watch, MLC 2025 | Jason Holder drops catch and match as his costly spill denies thrilling super over

Watch, MLC 2025 | Jason Holder drops catch and match as his costly spill denies thrilling super over

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AI Simulation, MLC 2025 | Washington Freedom beat Los Angeles Knight Riders to continue winning streak

AI Simulation, MLC 2025 | Washington Freedom beat Los Angeles Knight Riders to continue winning streak

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MLC 2025 Match No. 17 | LAKR vs WSF in Dallas Match Preview

MLC 2025 Match No. 17 | LAKR vs WSF in Dallas Match Preview

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MLC 2025 | Twitter impressed as Texas Super Kings pulls off clinical win over Los Angeles Knight Riders

MLC 2025 | Twitter impressed as Texas Super Kings pulls off clinical win over Los Angeles Knight Riders

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AI Simulation, TSK vs LAKR | Faf du Plessis and Noor Ahmad shine in Texas Super Kings’ comprehensive win in MLC 2025

AI Simulation, TSK vs LAKR | Faf du Plessis and Noor Ahmad shine in Texas Super Kings’ comprehensive win in MLC 2025

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MLC Preview | TSK and LAKR prepare to make playoffs case as table begins to take shape

MLC Preview | TSK and LAKR prepare to make playoffs case as table begins to take shape

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WATCH | Shakib Al Hasan goes speechless as Russell smashes 107-meter six off Haris Rauf

WATCH | Shakib Al Hasan goes speechless as Russell smashes 107-meter six off Haris Rauf

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‌WATCH | Ali Khan pays tribute to 'CR7' after castling Conway's off stump with a jaffa

‌WATCH | Ali Khan pays tribute to 'CR7' after castling Conway's off stump with a jaffa

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