Jagdish Kumble News

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Teams
Tournaments
Players
PKL 2019 | Whatever new players we had, we wanted to give them a chance, says Jagdish Kumble

PKL 2019 | Whatever new players we had, we wanted to give them a chance, says Jagdish Kumble

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  • kabaddi
PKL 2019 | Have given players license to play with free mind, says Jagdish Kumble

PKL 2019 | Have given players license to play with free mind, says Jagdish Kumble

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  • kabaddi
PKL 2019 | It was an excellent game of kabaddi but we were unlucky, says Jagdish Kumble

PKL 2019 | It was an excellent game of kabaddi but we were unlucky, says Jagdish Kumble

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  • kabaddi
PKL 2019 | Will try and win all our remaining matches, says Gholamreza Mazandarani

PKL 2019 | Will try and win all our remaining matches, says Gholamreza Mazandarani

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  • kabaddi
PKL 2019 | Parvesh Bhainswal was exceptional in second half, opines Sunil Kumar

PKL 2019 | Parvesh Bhainswal was exceptional in second half, opines Sunil Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Worked on my mistakes after first few games, says Siddharth Desai

PKL 2019 | Worked on my mistakes after first few games, says Siddharth Desai

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PKL 2018 | Joginder Narwal credits coach Krishan Hooda for Bengal win

PKL 2018 | Joginder Narwal credits coach Krishan Hooda for Bengal win

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PKL 2018 | Winning opening match at home gives us confidence, says Jagdish Kumble

PKL 2018 | Winning opening match at home gives us confidence, says Jagdish Kumble

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  • kabaddi
PKL 2018 | It was a big win considering the situation we are in, says Jagdish Kumble

PKL 2018 | It was a big win considering the situation we are in, says Jagdish Kumble

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  • kabaddi
PKL 2018 | We deserved to win the game, asserts Golamreza Mazandarani

PKL 2018 | We deserved to win the game, asserts Golamreza Mazandarani

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