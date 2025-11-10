Fazel Atrachali News

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Find out the Top Five Active PKL Stars with Most Titles

Find out the Top Five Active PKL Stars with Most Titles

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Find Out the Combined Best Starting Seven of PKL 12

Find Out the Combined Best Starting Seven of PKL 12

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Was PKL 12 the Most Competitive Season Ever?

Was PKL 12 the Most Competitive Season Ever?

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Find the Reasons Why PKL Season 12 Will Be Remembered

Find the Reasons Why PKL Season 12 Will Be Remembered

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Watch Who Won Which Prize in the PKL 12 Finals

Watch Who Won Which Prize in the PKL 12 Finals

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Experience Triumphs as Dabang Delhi Clinch PKL 12 Title Over Puneri Paltan

Experience Triumphs as Dabang Delhi Clinch PKL 12 Title Over Puneri Paltan

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Fazel Atrachali Hails Veteran Teammate Ahead of PKL 2025 Final

Fazel Atrachali Hails Veteran Teammate Ahead of PKL 2025 Final

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Coach Praises Fazel Atrachali as Family After Historic 200th PKL Match

Coach Praises Fazel Atrachali as Family After Historic 200th PKL Match

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Atrachali’s 200th Appearance Sees Dabang Delhi Edge Haryana Steelers

Atrachali’s 200th Appearance Sees Dabang Delhi Edge Haryana Steelers

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How Dabang Delhi K.C. Engineered a Clinical Comeback Against Telugu Titans?

How Dabang Delhi K.C. Engineered a Clinical Comeback Against Telugu Titans?

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Fazel Atrachali Hails Golden Raid as Game-Changer in Pro Kabaddi

Fazel Atrachali Hails Golden Raid as Game-Changer in Pro Kabaddi

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Here is everything you need to know about PKL 12

Here is everything you need to know about PKL 12

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Get to Know the Top Defenders in PKL History

Get to Know the Top Defenders in PKL History

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Dabang Delhi K.C. Reveals Their Complete Squad for PKL 2025 on Instagram

Dabang Delhi K.C. Reveals Their Complete Squad for PKL 2025 on Instagram

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Watch Out for These Tackle Point Kings in the PKL 12

Watch Out for These Tackle Point Kings in the PKL 12

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Dabang Delhi KC Eye PKL 12 Title After Major Squad Overhaul

Dabang Delhi KC Eye PKL 12 Title After Major Squad Overhaul

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PKL | Only defender Fazel Atrachali nearly inflicts a time out on Narender

PKL | Only defender Fazel Atrachali nearly inflicts a time out on Narender

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PKL | Fazel Atrachali shining in leadership role at Puneri Paltan

PKL | Fazel Atrachali shining in leadership role at Puneri Paltan

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Pro Kabaddi League | Iranian players finally back in action after missing the start due to visa complications

Pro Kabaddi League | Iranian players finally back in action after missing the start due to visa complications

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Pro Kabaddi League | Iranian players to miss out on starting of PKL due to visa issues

Pro Kabaddi League | Iranian players to miss out on starting of PKL due to visa issues

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Pro Kabaddi | U Mumba and U.P. Yoddha share spoils in closely-fought tie

Pro Kabaddi | U Mumba and U.P. Yoddha share spoils in closely-fought tie

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Pro Kabaddi | Top teams Dabang Delhi, Bengaluru Bulls and U Mumba seek to consolidate positions

Pro Kabaddi | Top teams Dabang Delhi, Bengaluru Bulls and U Mumba seek to consolidate positions

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Pro Kabaddi | U Mumba probable 7 and schedule for PKL 2021

Pro Kabaddi | U Mumba probable 7 and schedule for PKL 2021

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Pro Kabaddi 2021 | Most successful defenders in the PKL

Pro Kabaddi 2021 | Most successful defenders in the PKL

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PKL 2019 | Mumba defence made several errors at start, says Upendra Kumar

PKL 2019 | Mumba defence made several errors at start, says Upendra Kumar

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PKL 2019| Bengal Warriors triumph in a thriller against U Mumba to advance into finals

PKL 2019| Bengal Warriors triumph in a thriller against U Mumba to advance into finals

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PKL 2019 | Fazel Atrachali told us to play freely without any pressure, reveals Abhishek Singh

PKL 2019 | Fazel Atrachali told us to play freely without any pressure, reveals Abhishek Singh

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