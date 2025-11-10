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Fazel Atrachali News
Fazel Atrachali News
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Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Pawan Sehrawat Praises Fazel Atrachalis Heroics in PKL 2025
8 months ago
news
kabaddi
Find out the Top Five Active PKL Stars with Most Titles
8 months ago
news
kabaddi
Find Out the Combined Best Starting Seven of PKL 12
8 months ago
news
kabaddi
Was PKL 12 the Most Competitive Season Ever?
8 months ago
news
kabaddi
Find the Reasons Why PKL Season 12 Will Be Remembered
8 months ago
news
kabaddi
Watch Who Won Which Prize in the PKL 12 Finals
8 months ago
news
kabaddi
Experience Triumphs as Dabang Delhi Clinch PKL 12 Title Over Puneri Paltan
8 months ago
news
kabaddi
Fazel Atrachali Hails Veteran Teammate Ahead of PKL 2025 Final
8 months ago
news
kabaddi
Coach Praises Fazel Atrachali as Family After Historic 200th PKL Match
9 months ago
news
kabaddi
Atrachali’s 200th Appearance Sees Dabang Delhi Edge Haryana Steelers
9 months ago
news
kabaddi
How Dabang Delhi K.C. Engineered a Clinical Comeback Against Telugu Titans?
10 months ago
news
kabaddi
Fazel Atrachali Hails Golden Raid as Game-Changer in Pro Kabaddi
10 months ago
news
kabaddi
Here is everything you need to know about PKL 12
10 months ago
news
kabaddi
Get to Know the Top Defenders in PKL History
11 months ago
news
kabaddi
Watch Out for All the Famous Pro Kabaddi Records
11 months ago
news
kabaddi
Dabang Delhi K.C. Reveals Their Complete Squad for PKL 2025 on Instagram
11 months ago
news
kabaddi
Watch Out for These Tackle Point Kings in the PKL 12
11 months ago
news
kabaddi
Dabang Delhi KC Eye PKL 12 Title After Major Squad Overhaul
11 months ago
news
kabaddi
PKL | Only defender Fazel Atrachali nearly inflicts a time out on Narender
4 years ago
news
kabaddi
PKL | Fazel Atrachali shining in leadership role at Puneri Paltan
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi League | Iranian players finally back in action after missing the start due to visa complications
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi League | Iranian players to miss out on starting of PKL due to visa issues
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi | U Mumba and U.P. Yoddha share spoils in closely-fought tie
5 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi | Top teams Dabang Delhi, Bengaluru Bulls and U Mumba seek to consolidate positions
5 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi | U Mumba probable 7 and schedule for PKL 2021
5 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi 2021 | Most successful defenders in the PKL
5 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Mumba defence made several errors at start, says Upendra Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019| Bengal Warriors triumph in a thriller against U Mumba to advance into finals
7 years ago
report
kabaddi
PKL 2019 | Fazel Atrachali told us to play freely without any pressure, reveals Abhishek Singh
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We don’t have stars but we make stars like Abhishek Singh, says Fazel Atrachali
7 years ago
news
kabaddi
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