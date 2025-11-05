Joginder Narwal News

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Tournaments
Players
Young Coaches Reshape Pro Kabaddi Leagues Competitive Landscape

Young Coaches Reshape Pro Kabaddi Leagues Competitive Landscape

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Joginder Narwal Gets Angry as Puneri Paltan Beat Dabang Delhi in Tie-Breaker

Joginder Narwal Gets Angry as Puneri Paltan Beat Dabang Delhi in Tie-Breaker

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Coach Praises Fazel Atrachali as Family After Historic 200th PKL Match

Coach Praises Fazel Atrachali as Family After Historic 200th PKL Match

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How Dabang Delhi K.C. Engineered a Clinical Comeback Against Telugu Titans?

How Dabang Delhi K.C. Engineered a Clinical Comeback Against Telugu Titans?

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Dabang Delhi KC Eye PKL 12 Title After Major Squad Overhaul

Dabang Delhi KC Eye PKL 12 Title After Major Squad Overhaul

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Pro Kabaddi | Five oldest players to feature in PKL 8

Pro Kabaddi | Five oldest players to feature in PKL 8

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PKL 2019 | Perfect reward for Naveen Kumar’s hard work and determination, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | Perfect reward for Naveen Kumar’s hard work and determination, says Krishan Kumar Hooda

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PKL 2019 | Dabang Delhi didn’t raid or defend properly, believes Joginder Narwal

PKL 2019 | Dabang Delhi didn’t raid or defend properly, believes Joginder Narwal

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PKL 2019 | Dabang Delhi fully prepared for toughest match of season, asserts Vishal Mane

PKL 2019 | Dabang Delhi fully prepared for toughest match of season, asserts Vishal Mane

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PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final

PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final

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PKL 2019 | Played according to coach's plan, says Joginder Narwal

PKL 2019 | Played according to coach's plan, says Joginder Narwal

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PKL 2019 | First-time finalist Krishan Kumar Hooda leaves no stone unturned for Bengal challenge

PKL 2019 | First-time finalist Krishan Kumar Hooda leaves no stone unturned for Bengal challenge

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PKL 2019 | Dabang Delhi KC not under any pressure for semis, states Joginder Narwal

PKL 2019 | Dabang Delhi KC not under any pressure for semis, states Joginder Narwal

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PKL 2019 | Aware that semi-final game will be tough, says Esmaeil Nabibakhsh

PKL 2019 | Aware that semi-final game will be tough, says Esmaeil Nabibakhsh

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PKL 2019 | Result was not as important as having our players completely fit, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | Result was not as important as having our players completely fit, says Krishan Kumar Hooda

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PKL 2019 | We made it difficult for ourselves against Bengal, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | We made it difficult for ourselves against Bengal, says Krishan Kumar Hooda

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PKL 2019 | Entire team is performing well, says Joginder Narwal

PKL 2019 | Entire team is performing well, says Joginder Narwal

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PKL 2019 | Knew that we have game-changing raiders as well as defenders, says Joginder Narwal

PKL 2019 | Knew that we have game-changing raiders as well as defenders, says Joginder Narwal

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PKL 2019 | Naveen Kumar can learn from this experience, states Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | Naveen Kumar can learn from this experience, states Krishan Kumar Hooda

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PKL 2019 | How Bengaluru Bulls tied last night's game against Dabang Delhi KC

PKL 2019 | How Bengaluru Bulls tied last night's game against Dabang Delhi KC

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PKL 2019 | Champion with U Mumba and Patna Pirates, Vishal Mane aims to repeat the same with Dabang Delhi

PKL 2019 | Champion with U Mumba and Patna Pirates, Vishal Mane aims to repeat the same with Dabang Delhi

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PKL 2019 | Studs and duds from Pune leg ft. V Ajith Kumar, Joginder Narwal and Tamil Thalaivas defence

PKL 2019 | Studs and duds from Pune leg ft. V Ajith Kumar, Joginder Narwal and Tamil Thalaivas defence

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PKL 2019 | We executed our gameplan to perfection, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | We executed our gameplan to perfection, says Krishan Kumar Hooda

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PKL 2019 | We will ensure that we don’t repeat these mistakes again, says Joginder Nawal

PKL 2019 | We will ensure that we don’t repeat these mistakes again, says Joginder Nawal

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PKL 2019 | We kept fighting till the end and the result is evident, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | We kept fighting till the end and the result is evident, says Krishan Kumar Hooda

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PKL 2019 | Dabang Delhi finish undefeated at home; Naveen Kumar breaks Pardeep Narwal’s consecutive Super 10 record

PKL 2019 | Dabang Delhi finish undefeated at home; Naveen Kumar breaks Pardeep Narwal’s consecutive Super 10 record

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PKL 2019 | Every member of Dabang Delhi KC has worked hard to be here, says Krishan Kumar Hoooda

PKL 2019 | Every member of Dabang Delhi KC has worked hard to be here, says Krishan Kumar Hoooda

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