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Joginder Narwal News
Joginder Narwal News
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Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
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Fazel Atrachali
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Pankaj Mohite
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Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
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Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
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Meraj Sheykh
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V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
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Sandeep Dhull
Gb More
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Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
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Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Joginder Narwal Credits Teamwork for Dabang Delhis Second PKL Title
8 months ago
news
kabaddi
Young Coaches Reshape Pro Kabaddi Leagues Competitive Landscape
8 months ago
news
kabaddi
Joginder Narwal Gets Angry as Puneri Paltan Beat Dabang Delhi in Tie-Breaker
9 months ago
news
kabaddi
Coach Praises Fazel Atrachali as Family After Historic 200th PKL Match
9 months ago
news
kabaddi
How Dabang Delhi K.C. Engineered a Clinical Comeback Against Telugu Titans?
10 months ago
news
kabaddi
Dabang Delhi KC Eye PKL 12 Title After Major Squad Overhaul
11 months ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi | Five oldest players to feature in PKL 8
5 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Perfect reward for Naveen Kumar’s hard work and determination, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi didn’t raid or defend properly, believes Joginder Narwal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi fully prepared for toughest match of season, asserts Vishal Mane
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Played according to coach's plan, says Joginder Narwal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | First-time finalist Krishan Kumar Hooda leaves no stone unturned for Bengal challenge
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC not under any pressure for semis, states Joginder Narwal
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Chances of claiming title – Dabang Delhi
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Aware that semi-final game will be tough, says Esmaeil Nabibakhsh
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Result was not as important as having our players completely fit, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We made it difficult for ourselves against Bengal, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Entire team is performing well, says Joginder Narwal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Knew that we have game-changing raiders as well as defenders, says Joginder Narwal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Naveen Kumar can learn from this experience, states Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | How Bengaluru Bulls tied last night's game against Dabang Delhi KC
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Champion with U Mumba and Patna Pirates, Vishal Mane aims to repeat the same with Dabang Delhi
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Studs and duds from Pune leg ft. V Ajith Kumar, Joginder Narwal and Tamil Thalaivas defence
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | We executed our gameplan to perfection, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We will ensure that we don’t repeat these mistakes again, says Joginder Nawal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We kept fighting till the end and the result is evident, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi finish undefeated at home; Naveen Kumar breaks Pardeep Narwal’s consecutive Super 10 record
7 years ago
report
kabaddi
PKL 2019 | Every member of Dabang Delhi KC has worked hard to be here, says Krishan Kumar Hoooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi eye Patna Pirates game to stay unbeaten at home
7 years ago
feature
kabaddi
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