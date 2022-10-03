Cricket
Live Score
News
Points Table
Players
Teams
Stadiums
Cricket Predictions
Cricket Betting Sites
Cricket Betting Apps
Cricket Odds
Football
Live Score
News
Football Betting Sites
Football Betting Apps
Kabaddi
Live Score
News
Kabaddi Betting Sites
Kabaddi Betting Apps
SC Reviews
Best Betting Sites
Best Betting Apps
Best Betting Bonuses
Deposit Methods
Betting Sites with Instant Withdrawal
Odds Calculator
SC Blog
IPL
Pro Kabaddi League
Quizzes
On This Day
Best in Cricket
SC Video
Cricket
Football
Kabaddi
SC Reviews
SC Blog
SC Video
Follow us
Log in
Home
>
Kabaddi
>
Sandeep Narwal News
Sandeep Narwal News
Category links
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Pro Kabaddi League | Prasanth Kumar Rai makes it to list of top unsold players
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi 2021 | Most successful defenders in the PKL
5 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Fazel Atrachali leads from front as U Mumba beat Haryana Steelers
7 years ago
report
kabaddi
PKL 2019 | I feel lucky to be the captain of U Mumba, says Fazel Atrachali
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Player like Sandeep Narwal is very difficult to handle, says Fazel Atrachali
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | The three points we gave up before half-time were extremely crucial, laments Upendra Singh
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of the Chennai leg ft. Sandeep Narwal, Surjeet Singh, and Siddharth Desai
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Abhishek Singh was exceptional against Puneri Paltan, says Sanjeev Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Corners are backbone of the team, says Sandeep Narwal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Fazel Atrachali to continue as U Mumba skipper, Sandeep Narwal named vice-captain
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | 5Ws and 1H – U Mumba
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | I am honing my skills for both tackling and raiding, says Sandeep Narwal
7 years ago
news
kabaddi
It was the best performance by our defence this season, asserts Manpreet SIngh
8 years ago
news
kabaddi
PKL 2017 | Puneri Paltan beat Haryana Steelers 37-25
9 years ago
report
kabaddi
PKL 2017 | Puneri Paltan thrash Bengal Warriors
9 years ago
report
kabaddi
PKL 2017 | Manjeet Chillar’s solid defense hand Puneri Paltan their first loss of the season
9 years ago
report
kabaddi
PKL 2017 | Puneri Paltan thrash U Mumba 33-21 to get off to a perfect start
9 years ago
report
kabaddi
Nitin Tomar becomes most expensive player ever in PKL history
9 years ago
news
kabaddi