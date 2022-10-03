Sandeep Narwal News

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Tournaments
Players
Pro Kabaddi 2021 | Most successful defenders in the PKL

Pro Kabaddi 2021 | Most successful defenders in the PKL

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Fazel Atrachali leads from front as U Mumba beat Haryana Steelers

PKL 2019 | Fazel Atrachali leads from front as U Mumba beat Haryana Steelers

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  • kabaddi
PKL 2019 | I feel lucky to be the captain of U Mumba, says Fazel Atrachali

PKL 2019 | I feel lucky to be the captain of U Mumba, says Fazel Atrachali

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Player like Sandeep Narwal is very difficult to handle, says Fazel Atrachali

PKL 2019 | Player like Sandeep Narwal is very difficult to handle, says Fazel Atrachali

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | The three points we gave up before half-time were extremely crucial, laments Upendra Singh

PKL 2019 | The three points we gave up before half-time were extremely crucial, laments Upendra Singh

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  • kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of the Chennai leg ft. Sandeep Narwal, Surjeet Singh, and Siddharth Desai

PKL 2019 | Best 7 of the Chennai leg ft. Sandeep Narwal, Surjeet Singh, and Siddharth Desai

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  • kabaddi
PKL 2019 | Abhishek Singh was exceptional against Puneri Paltan, says Sanjeev Kumar

PKL 2019 | Abhishek Singh was exceptional against Puneri Paltan, says Sanjeev Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Fazel Atrachali to continue as U Mumba skipper, Sandeep Narwal named vice-captain

PKL 2019 | Fazel Atrachali to continue as U Mumba skipper, Sandeep Narwal named vice-captain

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  • kabaddi
PKL 2019 | 5Ws and 1H – U Mumba

PKL 2019 | 5Ws and 1H – U Mumba

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  • kabaddi
PKL 2019 | I am honing my skills for both tackling and raiding, says Sandeep Narwal

PKL 2019 | I am honing my skills for both tackling and raiding, says Sandeep Narwal

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  • kabaddi
It was the best performance by our defence this season, asserts Manpreet SIngh

It was the best performance by our defence this season, asserts Manpreet SIngh

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PKL 2017 | Puneri Paltan beat Haryana Steelers 37-25

PKL 2017 | Puneri Paltan beat Haryana Steelers 37-25

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PKL 2017 | Puneri Paltan thrash Bengal Warriors

PKL 2017 | Puneri Paltan thrash Bengal Warriors

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  • kabaddi
PKL 2017 | Manjeet Chillar’s solid defense hand Puneri Paltan their first loss of the season

PKL 2017 | Manjeet Chillar’s solid defense hand Puneri Paltan their first loss of the season

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  • kabaddi
PKL 2017 | Puneri Paltan thrash U Mumba 33-21 to get off to a perfect start

PKL 2017 | Puneri Paltan thrash U Mumba 33-21 to get off to a perfect start

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