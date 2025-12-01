Surjeet Singh News

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Tournaments
Players
Fazel Atrachali Hails Veteran Teammate Ahead of PKL 2025 Final

Fazel Atrachali Hails Veteran Teammate Ahead of PKL 2025 Final

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Watch Out for these Veteran Stars in PKL 12

Watch Out for these Veteran Stars in PKL 12

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Get to Know the Top Defenders in PKL History

Get to Know the Top Defenders in PKL History

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Dabang Delhi K.C. Reveals Their Complete Squad for PKL 2025 on Instagram

Dabang Delhi K.C. Reveals Their Complete Squad for PKL 2025 on Instagram

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Watch Out for These Tackle Point Kings in the PKL 12

Watch Out for These Tackle Point Kings in the PKL 12

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My journey through the seasons of Pro Kabaddi League

My journey through the seasons of Pro Kabaddi League

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of league stage ft. Naveen Kumar, Pardeep Narwal and Sumit

PKL 2019 | Best 7 of league stage ft. Naveen Kumar, Pardeep Narwal and Sumit

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  • kabaddi
PKL 2019 | We need to continue in same vein, says Nitesh Kumar

PKL 2019 | We need to continue in same vein, says Nitesh Kumar

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PKL 2019 | Best 7 of Panchkula leg ft. Pawan Sehrawat, Naveen Kumar and Sandeep Dhull

PKL 2019 | Best 7 of Panchkula leg ft. Pawan Sehrawat, Naveen Kumar and Sandeep Dhull

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PKL 2019 | Puneri Paltan beat Telugu Titans 53-50 in high-scoring thriller

PKL 2019 | Puneri Paltan beat Telugu Titans 53-50 in high-scoring thriller

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  • kabaddi
PKL 2019 | Our defence let us down, says Anup Kumar

PKL 2019 | Our defence let us down, says Anup Kumar

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PKL 2019 | Puneri Paltan are confident enough to make it to playoffs, says Nitin Tomar

PKL 2019 | Puneri Paltan are confident enough to make it to playoffs, says Nitin Tomar

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PKL 2019 | Win was extremely important given that our last game finished in tie, says Surjeet Singh

PKL 2019 | Win was extremely important given that our last game finished in tie, says Surjeet Singh

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PKL 2019 | Puneri Paltan end home leg on a high after comfortable win against Bengaluru Bulls

PKL 2019 | Puneri Paltan end home leg on a high after comfortable win against Bengaluru Bulls

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  • kabaddi
PKL 2019 | We’re not able to execute our plan in closing stages, admits Surjeet Singh

PKL 2019 | We’re not able to execute our plan in closing stages, admits Surjeet Singh

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  • kabaddi
PKL 2019 | Both defenders and raiders failed to click against Patna Pirates, admits Anup Kumar

PKL 2019 | Both defenders and raiders failed to click against Patna Pirates, admits Anup Kumar

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PKL 2019 | Pune needs this kind of performance from Nitin Tomar, says Anup Kumar

PKL 2019 | Pune needs this kind of performance from Nitin Tomar, says Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | They made a mistake despite my warnings, says Anup Kumar

PKL 2019 | They made a mistake despite my warnings, says Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | We made unnecessary advanced tackle attempts toward the end, admits Anup Kumar

PKL 2019 | We made unnecessary advanced tackle attempts toward the end, admits Anup Kumar

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PKL 2019 | Puneri Paltan are currently understaffed in left cover department, reveals Anup Kumar

PKL 2019 | Puneri Paltan are currently understaffed in left cover department, reveals Anup Kumar

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PKL 2019 | Defence repeated some of the mistakes from previous matches, says Anup Kumar

PKL 2019 | Defence repeated some of the mistakes from previous matches, says Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of the Chennai leg ft. Sandeep Narwal, Surjeet Singh, and Siddharth Desai

PKL 2019 | Best 7 of the Chennai leg ft. Sandeep Narwal, Surjeet Singh, and Siddharth Desai

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PKL 2019 | Good for the confidence of the team that we won, says Anup Kumar

PKL 2019 | Good for the confidence of the team that we won, says Anup Kumar

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PKL 2019 | Surjeet delivered when we needed a big performance, says Anup Kumar

PKL 2019 | Surjeet delivered when we needed a big performance, says Anup Kumar

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PKL 2019 | Defence left a lot to be desired, believes Anup Kumar

PKL 2019 | Defence left a lot to be desired, believes Anup Kumar

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PKL 2019 | Have worked hard for this comeback, says Girish Ernak

PKL 2019 | Have worked hard for this comeback, says Girish Ernak

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PKL 2019 | After three defeats, it’s even harder to motivate players, says Anup Kumar

PKL 2019 | After three defeats, it’s even harder to motivate players, says Anup Kumar

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