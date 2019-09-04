Kashiling Adake News

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Teams
Tournaments
Players
PKL 2019 | No home pressure, we are delighted to come back, says Rohit Kumar

PKL 2019 | No home pressure, we are delighted to come back, says Rohit Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | I don’t feel we lacked third raider, says Rohit Kumar

PKL 2019 | I don’t feel we lacked third raider, says Rohit Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2018 | Defence vs Offence - the story of the PKL Final

PKL 2018 | Defence vs Offence - the story of the PKL Final

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  • kabaddi
PKL 2018 | Brotherhood and team bonding have helped us reach the final, believes Kashiling Adake

PKL 2018 | Brotherhood and team bonding have helped us reach the final, believes Kashiling Adake

  • news
  • kabaddi
PKL 2018 | Randhir Singh confident of Bengaluru Bulls giving tough fight in PKL-6 final

PKL 2018 | Randhir Singh confident of Bengaluru Bulls giving tough fight in PKL-6 final

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  • kabaddi
Games like these are a win for Kabaddi, says Manpreet Singh

Games like these are a win for Kabaddi, says Manpreet Singh

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  • kabaddi
PKL 2018 | Studs and duds of ongoing edition so far

PKL 2018 | Studs and duds of ongoing edition so far

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  • kabaddi
PKL 2017 | Rahul Chaudhari leads Titans to first win in six games

PKL 2017 | Rahul Chaudhari leads Titans to first win in six games

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  • kabaddi
PKL 2017 | Shabeer Bappu’s Super 10 earns Mumba win over the UP

PKL 2017 | Shabeer Bappu’s Super 10 earns Mumba win over the UP

  • report
  • kabaddi
PKL 2017 | U Mumba hold their nerve to beat Haryana Steelers 29-28 in a thriller

PKL 2017 | U Mumba hold their nerve to beat Haryana Steelers 29-28 in a thriller

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  • kabaddi
PKL 2017 | Puneri Paltan thrash U Mumba 33-21 to get off to a perfect start

PKL 2017 | Puneri Paltan thrash U Mumba 33-21 to get off to a perfect start

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