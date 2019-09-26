Girish Maruti Ernak News

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Tournaments
Players
PKL 2019 | Puneri Paltan are confident enough to make it to playoffs, says Nitin Tomar

PKL 2019 | Puneri Paltan are confident enough to make it to playoffs, says Nitin Tomar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Studs and duds from Pune leg ft. V Ajith Kumar, Joginder Narwal and Tamil Thalaivas defence

PKL 2019 | Studs and duds from Pune leg ft. V Ajith Kumar, Joginder Narwal and Tamil Thalaivas defence

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  • kabaddi
PKL 2019 | We’re not able to execute our plan in closing stages, admits Surjeet Singh

PKL 2019 | We’re not able to execute our plan in closing stages, admits Surjeet Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Pune needs this kind of performance from Nitin Tomar, says Anup Kumar

PKL 2019 | Pune needs this kind of performance from Nitin Tomar, says Anup Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | They made a mistake despite my warnings, says Anup Kumar

PKL 2019 | They made a mistake despite my warnings, says Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Surjeet delivered when we needed a big performance, says Anup Kumar

PKL 2019 | Surjeet delivered when we needed a big performance, says Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Studs and duds from Ahmedabad leg ft. Pankaj, Girish Ernak and Ravinder Pahal

PKL 2019 | Studs and duds from Ahmedabad leg ft. Pankaj, Girish Ernak and Ravinder Pahal

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  • kabaddi
PKL 2019 | Satisfied with team's performance, insists Anup Kumar

PKL 2019 | Satisfied with team's performance, insists Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Have worked hard for this comeback, says Girish Ernak

PKL 2019 | Have worked hard for this comeback, says Girish Ernak

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  • kabaddi
PKL 2019 | Important for us to continue in same rhythm, says Anup Kumar

PKL 2019 | Important for us to continue in same rhythm, says Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | After three defeats, it’s even harder to motivate players, says Anup Kumar

PKL 2019 | After three defeats, it’s even harder to motivate players, says Anup Kumar

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PKL 2019 | Abhishek Singh was exceptional against Puneri Paltan, says Sanjeev Kumar

PKL 2019 | Abhishek Singh was exceptional against Puneri Paltan, says Sanjeev Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Girish Ernak focuses on “strengthening” Puneri Paltan in season 7

PKL 2019 | Girish Ernak focuses on “strengthening” Puneri Paltan in season 7

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  • kabaddi
PKL 2019 | 5Ws and 1H – Puneri Paltan

PKL 2019 | 5Ws and 1H – Puneri Paltan

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  • kabaddi
PKL 2019 | Puneri Paltan have power-packed squad this season, claims Girish Ernak

PKL 2019 | Puneri Paltan have power-packed squad this season, claims Girish Ernak

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  • kabaddi
Pro Kabaddi League | Practice camp will decide who will start for us : Anup Kumar

Pro Kabaddi League | Practice camp will decide who will start for us : Anup Kumar

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PKL Auctions | What clicked and what didn’t – Puneri Paltan

PKL Auctions | What clicked and what didn’t – Puneri Paltan

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Pro Kabaddi League | Happy to see Puneri Paltan’s faith in me at auctions, expresses Nitin Tomar

Pro Kabaddi League | Happy to see Puneri Paltan’s faith in me at auctions, expresses Nitin Tomar

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Pro Kabaddi League | Auction strategy for Zone A teams ft. Gujarat Fortunegiants, U Mumba

Pro Kabaddi League | Auction strategy for Zone A teams ft. Gujarat Fortunegiants, U Mumba

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PKL | How to be a good kabaddi defender

PKL | How to be a good kabaddi defender

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PKL 2018 | My journey through the seasons of Pro Kabaddi League

PKL 2018 | My journey through the seasons of Pro Kabaddi League

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PKL 2018 | Touted as early favourites, U Mumba still have long way to go

PKL 2018 | Touted as early favourites, U Mumba still have long way to go

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PKL 2018 | Super raid by Monu changed the course of match in our favour, says Ashan Kumar

PKL 2018 | Super raid by Monu changed the course of match in our favour, says Ashan Kumar

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PKL 2019 | I want to see kabaddi as an Olympic sport, says Nitin Tomar

PKL 2019 | I want to see kabaddi as an Olympic sport, says Nitin Tomar

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PKL 2019 | Pune's tactical masterclass or Jaipur's nativity - Analysis of Paltan-Pink Panthers game

PKL 2019 | Pune's tactical masterclass or Jaipur's nativity - Analysis of Paltan-Pink Panthers game

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PKL 2019 | Referees are also humans, anything could’ve happened, says Gujarat coach Manpreet Singh

PKL 2019 | Referees are also humans, anything could’ve happened, says Gujarat coach Manpreet Singh

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PKL 2019 | Combined 7 from Matchweek 1 ft. Ajay Thakur, Fazel Atrachali and Girish Ernak

PKL 2019 | Combined 7 from Matchweek 1 ft. Ajay Thakur, Fazel Atrachali and Girish Ernak

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