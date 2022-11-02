Surender Nada News

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Tournaments
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PKL 2019 | Patna Pirates suffer major blow as doctors rule Surender Nada out from season 7

PKL 2019 | Patna Pirates suffer major blow as doctors rule Surender Nada out from season 7

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PKL 2019 | 5Ws and 1H – Patna Pirates

PKL 2019 | 5Ws and 1H – Patna Pirates

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PKL 2019 | New additions make Patna Pirates stronger, says Pardeep Narwal

PKL 2019 | New additions make Patna Pirates stronger, says Pardeep Narwal

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PKL Auctions | What clicked and what didn’t – Patna Pirates

PKL Auctions | What clicked and what didn’t – Patna Pirates

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PKL 2018 | Haryana Steelers are missing Surender Nada in defence, says Rambir Singh Khokhar

PKL 2018 | Haryana Steelers are missing Surender Nada in defence, says Rambir Singh Khokhar

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PKL 2017 | Haryana Steelers edge past Dabang Delhi in a thriller

PKL 2017 | Haryana Steelers edge past Dabang Delhi in a thriller

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PKL 2017 | Steelers show off their defensive prowess against Yoddha

PKL 2017 | Steelers show off their defensive prowess against Yoddha

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PKL | Haryana Steelers and Tamil Thalaivas play out entertaining draw in Ahmedabad

PKL | Haryana Steelers and Tamil Thalaivas play out entertaining draw in Ahmedabad

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PKL 2017 | Vikas Kandola lifts Harayana Steelers over Gujarat Fortunegiants

PKL 2017 | Vikas Kandola lifts Harayana Steelers over Gujarat Fortunegiants

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