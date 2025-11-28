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Up Yoddhas News
Up Yoddhas News
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Tournaments
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Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Watch the UP Yoddhas Stats in PKL So Far
7 months ago
news
kabaddi
Watch Out The Analysis Of Bhavani Rajput In PKL Season 12
7 months ago
news
kabaddi
Watch How Effective Surender Gill Was in PKL Season 12 for UP Yoddhas
8 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Impress with Stellar PKL 12 Performance
8 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Edge Past U Mumba 35-32 in Closely Fought Encounter
9 months ago
news
kabaddi
Ajay Thakur Gives a Big Statement on Jasveer Singh’s Resignation
9 months ago
news
kabaddi
Haryana Steelers Crush UP Yoddhas by 27 Points
9 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Eye Playoffs After Back-to-Back Wins
9 months ago
news
kabaddi
Learn How Your Favourite Team Can Make It to PKL 12 Playoffs
9 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Edge Past Tamil Thalaivas with Guman-Gagan Brilliance
9 months ago
news
kabaddi
Guman Singh Leads UP Yoddhas to 40-24 Win Over U Mumba
9 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Seek Momentum Against U Mumba
9 months ago
news
kabaddi
Rakesh Sungroya Powers Gujarat Giants to Narrow Win Over UP Yoddhas
9 months ago
news
kabaddi
Coach Randeep Dalal Credits Defence as Patna Pirates Register another Win
9 months ago
news
kabaddi
Coach Krishan Hooda Credits Young Players for Telugu Titans’ Dominant Win in PKL 12
9 months ago
news
kabaddi
Patna Pirates Beat UP Yoddhas as Ayan Lohchab Reaches 300-Point Milestone
9 months ago
news
kabaddi
Telugu Titans Secure Fourth Straight Win Over UP Yoddhas
9 months ago
news
kabaddi
Gujarat Giants End Losing Streak with 33-27 Win Over UP Yoddhas
9 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Triumph Over Bengaluru Bulls in Historic Tie-Breaker Clash
9 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Aim to Extend Winning Streak Against Bengaluru Bulls in PKL 12
9 months ago
news
kabaddi
Krishan Dhull Replaces Injured Pranay Rane in UP Yoddhas Squad
10 months ago
news
kabaddi
Here is the PKL 12 Day 23 Points Table and Top Performers Summary
10 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Dominate Tamil Thalaivas in PKL 2025
10 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Seek Revival Against Tamil Thalaivas
10 months ago
news
kabaddi
Bengal Warriorz Stun UP Yoddhas with 41-37 Comeback Win
10 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Aim for Bounce-Back Win Against Bengal Warriorz
10 months ago
news
kabaddi
Jaipur Pink Panthers Secure First Home Win Over UP Yoddhas in PKL 12
10 months ago
news
kabaddi
Puneri Paltan Dominate UP Yoddhas in PKL 12 Clash
10 months ago
news
kabaddi
Ofis Square Partners with UP Yoddhas for PKL Season 12
10 months ago
news
kabaddi
Micro Wellness Partners with UP Yoddhas for PKL 12
10 months ago
news
kabaddi
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