Up Yoddhas News

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Tournaments
Players
Watch Out The Analysis Of Bhavani Rajput In PKL Season 12

Watch Out The Analysis Of Bhavani Rajput In PKL Season 12

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Watch How Effective Surender Gill Was in PKL Season 12 for UP Yoddhas

Watch How Effective Surender Gill Was in PKL Season 12 for UP Yoddhas

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UP Yoddhas Impress with Stellar PKL 12 Performance

UP Yoddhas Impress with Stellar PKL 12 Performance

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UP Yoddhas Edge Past U Mumba 35-32 in Closely Fought Encounter

UP Yoddhas Edge Past U Mumba 35-32 in Closely Fought Encounter

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Ajay Thakur Gives a Big Statement on Jasveer Singh’s Resignation

Ajay Thakur Gives a Big Statement on Jasveer Singh’s Resignation

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Haryana Steelers Crush UP Yoddhas by 27 Points

Haryana Steelers Crush UP Yoddhas by 27 Points

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UP Yoddhas Eye Playoffs After Back-to-Back Wins

UP Yoddhas Eye Playoffs After Back-to-Back Wins

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Learn How Your Favourite Team Can Make It to PKL 12 Playoffs

Learn How Your Favourite Team Can Make It to PKL 12 Playoffs

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UP Yoddhas Edge Past Tamil Thalaivas with Guman-Gagan Brilliance

UP Yoddhas Edge Past Tamil Thalaivas with Guman-Gagan Brilliance

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Guman Singh Leads UP Yoddhas to 40-24 Win Over U Mumba

Guman Singh Leads UP Yoddhas to 40-24 Win Over U Mumba

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UP Yoddhas Seek Momentum Against U Mumba

UP Yoddhas Seek Momentum Against U Mumba

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Rakesh Sungroya Powers Gujarat Giants to Narrow Win Over UP Yoddhas

Rakesh Sungroya Powers Gujarat Giants to Narrow Win Over UP Yoddhas

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Coach Randeep Dalal Credits Defence as Patna Pirates Register another Win

Coach Randeep Dalal Credits Defence as Patna Pirates Register another Win

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Patna Pirates Beat UP Yoddhas as Ayan Lohchab Reaches 300-Point Milestone

Patna Pirates Beat UP Yoddhas as Ayan Lohchab Reaches 300-Point Milestone

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Telugu Titans Secure Fourth Straight Win Over UP Yoddhas

Telugu Titans Secure Fourth Straight Win Over UP Yoddhas

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Gujarat Giants End Losing Streak with 33-27 Win Over UP Yoddhas

Gujarat Giants End Losing Streak with 33-27 Win Over UP Yoddhas

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UP Yoddhas Triumph Over Bengaluru Bulls in Historic Tie-Breaker Clash

UP Yoddhas Triumph Over Bengaluru Bulls in Historic Tie-Breaker Clash

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UP Yoddhas Aim to Extend Winning Streak Against Bengaluru Bulls in PKL 12

UP Yoddhas Aim to Extend Winning Streak Against Bengaluru Bulls in PKL 12

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Krishan Dhull Replaces Injured Pranay Rane in UP Yoddhas Squad

Krishan Dhull Replaces Injured Pranay Rane in UP Yoddhas Squad

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Here is the PKL 12 Day 23 Points Table and Top Performers Summary

Here is the PKL 12 Day 23 Points Table and Top Performers Summary

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UP Yoddhas Dominate Tamil Thalaivas in PKL 2025

UP Yoddhas Dominate Tamil Thalaivas in PKL 2025

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UP Yoddhas Seek Revival Against Tamil Thalaivas

UP Yoddhas Seek Revival Against Tamil Thalaivas

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Bengal Warriorz Stun UP Yoddhas with 41-37 Comeback Win

Bengal Warriorz Stun UP Yoddhas with 41-37 Comeback Win

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UP Yoddhas Aim for Bounce-Back Win Against Bengal Warriorz

UP Yoddhas Aim for Bounce-Back Win Against Bengal Warriorz

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Jaipur Pink Panthers Secure First Home Win Over UP Yoddhas in PKL 12

Jaipur Pink Panthers Secure First Home Win Over UP Yoddhas in PKL 12

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Puneri Paltan Dominate UP Yoddhas in PKL 12 Clash

Puneri Paltan Dominate UP Yoddhas in PKL 12 Clash

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Ofis Square Partners with UP Yoddhas for PKL Season 12

Ofis Square Partners with UP Yoddhas for PKL Season 12

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