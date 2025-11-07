Pankaj Mohite News

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Tournaments
Players
Puneri Paltan Claim Top Spot After Thrilling Tie-Breaker Win Over Dabang Delhi

Puneri Paltan Claim Top Spot After Thrilling Tie-Breaker Win Over Dabang Delhi

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Puneri Paltan Eye PKL 2025 Title with Balanced Performance

Puneri Paltan Eye PKL 2025 Title with Balanced Performance

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Puneri Paltan Get Past Bengal Warriorz in High-Scoring PKL Clash

Puneri Paltan Get Past Bengal Warriorz in High-Scoring PKL Clash

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Puneri Paltan Dominate UP Yoddhas in PKL 12 Clash

Puneri Paltan Dominate UP Yoddhas in PKL 12 Clash

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Puneri Paltan Crush Gujarat Giants in PKL 2025

Puneri Paltan Crush Gujarat Giants in PKL 2025

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Puneri Paltan Target PKL Season 12 Glory with Revamped Squad

Puneri Paltan Target PKL Season 12 Glory with Revamped Squad

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PKL 2019 | We must play for ourselves and for our fans, says Anup Kumar

PKL 2019 | We must play for ourselves and for our fans, says Anup Kumar

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PKL 2019 | Jaipur Pink Panthers register first win at home after beating Puneri Paltan

PKL 2019 | Jaipur Pink Panthers register first win at home after beating Puneri Paltan

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PKL 2019 | Puneri Paltan are confident enough to make it to playoffs, says Nitin Tomar

PKL 2019 | Puneri Paltan are confident enough to make it to playoffs, says Nitin Tomar

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PKL 2019 | We gave away too many super tackles, admits Rohit Kumar

PKL 2019 | We gave away too many super tackles, admits Rohit Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Before we rely on others, we need to win our games, says Anup Kumar

PKL 2019 | Before we rely on others, we need to win our games, says Anup Kumar

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PKL 2019 | Studs and duds from Pune leg ft. V Ajith Kumar, Joginder Narwal and Tamil Thalaivas defence

PKL 2019 | Studs and duds from Pune leg ft. V Ajith Kumar, Joginder Narwal and Tamil Thalaivas defence

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PKL 2019 | Puneri Paltan end home leg on a high after comfortable win against Bengaluru Bulls

PKL 2019 | Puneri Paltan end home leg on a high after comfortable win against Bengaluru Bulls

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  • kabaddi
PKL 2019 | We’re not able to execute our plan in closing stages, admits Surjeet Singh

PKL 2019 | We’re not able to execute our plan in closing stages, admits Surjeet Singh

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