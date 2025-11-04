Anup Kumar News

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Tournaments
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Randeep Dalal Updates on Anup Kumar’s Absence

Randeep Dalal Updates on Anup Kumar’s Absence

  • news
  • kabaddi
Here’s What’s Really Happening Between Patna Pirates and Anup Kumar

Here’s What’s Really Happening Between Patna Pirates and Anup Kumar

  • news
  • kabaddi
Anup Kumar Explains Heated Reaction as Patna Pirates Stun Delhi

Anup Kumar Explains Heated Reaction as Patna Pirates Stun Delhi

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  • kabaddi
Coaches of PKL Season 12 Ready for All-Out Battle

Coaches of PKL Season 12 Ready for All-Out Battle

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  • kabaddi
PKL 2019 | This season has been huge learning experience for me, admits Anup Kumar

PKL 2019 | This season has been huge learning experience for me, admits Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | My journey from being a player to head coach

PKL 2019 | My journey from being a player to head coach

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | We must play for ourselves and for our fans, says Anup Kumar

PKL 2019 | We must play for ourselves and for our fans, says Anup Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | To miss out on the playoffs is disappointing, says Anup Kumar

PKL 2019 | To miss out on the playoffs is disappointing, says Anup Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Naveen Kumar and Ravinder Pahal star as Dabang Delhi thrash Puneri Paltan

PKL 2019 | Naveen Kumar and Ravinder Pahal star as Dabang Delhi thrash Puneri Paltan

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  • kabaddi
PKL 2019 | Our defence let us down, says Anup Kumar

PKL 2019 | Our defence let us down, says Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Puneri Paltan are confident enough to make it to playoffs, says Nitin Tomar

PKL 2019 | Puneri Paltan are confident enough to make it to playoffs, says Nitin Tomar

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PKL 2019 | Both defenders and raiders failed to click against Patna Pirates, admits Anup Kumar

PKL 2019 | Both defenders and raiders failed to click against Patna Pirates, admits Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Pune needs this kind of performance from Nitin Tomar, says Anup Kumar

PKL 2019 | Pune needs this kind of performance from Nitin Tomar, says Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | We made unnecessary advanced tackle attempts toward the end, admits Anup Kumar

PKL 2019 | We made unnecessary advanced tackle attempts toward the end, admits Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Puneri Paltan are currently understaffed in left cover department, reveals Anup Kumar

PKL 2019 | Puneri Paltan are currently understaffed in left cover department, reveals Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Game could have been easier if we had prevented super tackles, says Anup Kumar

PKL 2019 | Game could have been easier if we had prevented super tackles, says Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Defence repeated some of the mistakes from previous matches, says Anup Kumar

PKL 2019 | Defence repeated some of the mistakes from previous matches, says Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Good for the confidence of the team that we won, says Anup Kumar

PKL 2019 | Good for the confidence of the team that we won, says Anup Kumar

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PKL 2019 | Surjeet delivered when we needed a big performance, says Anup Kumar

PKL 2019 | Surjeet delivered when we needed a big performance, says Anup Kumar

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PKL 2019 | Defence left a lot to be desired, believes Anup Kumar

PKL 2019 | Defence left a lot to be desired, believes Anup Kumar

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PKL 2019 | Satisfied with team's performance, insists Anup Kumar

PKL 2019 | Satisfied with team's performance, insists Anup Kumar

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PKL 2019 | Contributions in defence make me and coach happy, says Manjeet

PKL 2019 | Contributions in defence make me and coach happy, says Manjeet

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PKL 2019 | Important for us to continue in same rhythm, says Anup Kumar

PKL 2019 | Important for us to continue in same rhythm, says Anup Kumar

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PKL 2019 | Didn’t expect to beat home team in emphatic manner, says Anup Kumar

PKL 2019 | Didn’t expect to beat home team in emphatic manner, says Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | After three defeats, it’s even harder to motivate players, says Anup Kumar

PKL 2019 | After three defeats, it’s even harder to motivate players, says Anup Kumar

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PKL 2019 | Both departments responsible for result, believes Anup Kumar

PKL 2019 | Both departments responsible for result, believes Anup Kumar

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PKL 2019 | Felt like getting on the mat and raiding myself at times, states Anup Kumar

PKL 2019 | Felt like getting on the mat and raiding myself at times, states Anup Kumar

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