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Anup Kumar News
Anup Kumar News
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Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
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Surender Gill
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Pardeep Narwal
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Vijay
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Bc Ramesh
Manpreet Singh
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Sandeep Narwal
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Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
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Sumit Kumar
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K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
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Meraj Sheykh
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V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
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Sandeep Dhull
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Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
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Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Patna Pirates Part Ways with Head Coach Anup Kumar After PKL 12
8 months ago
news
kabaddi
Randeep Dalal Updates on Anup Kumar’s Absence
9 months ago
news
kabaddi
Here’s What’s Really Happening Between Patna Pirates and Anup Kumar
9 months ago
news
kabaddi
Anup Kumar Explains Heated Reaction as Patna Pirates Stun Delhi
10 months ago
news
kabaddi
Coaches of PKL Season 12 Ready for All-Out Battle
10 months ago
news
kabaddi
PKL 2019 | This season has been huge learning experience for me, admits Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | My journey from being a player to head coach
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | We must play for ourselves and for our fans, says Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | To miss out on the playoffs is disappointing, says Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Naveen Kumar and Ravinder Pahal star as Dabang Delhi thrash Puneri Paltan
7 years ago
report
kabaddi
PKL 2019 | Our defence let us down, says Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Puneri Paltan are confident enough to make it to playoffs, says Nitin Tomar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Both defenders and raiders failed to click against Patna Pirates, admits Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Pune needs this kind of performance from Nitin Tomar, says Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | They made a mistake despite my warnings, says Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We made unnecessary advanced tackle attempts toward the end, admits Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Puneri Paltan are currently understaffed in left cover department, reveals Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Game could have been easier if we had prevented super tackles, says Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Defence repeated some of the mistakes from previous matches, says Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Good for the confidence of the team that we won, says Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Surjeet delivered when we needed a big performance, says Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Defence left a lot to be desired, believes Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Satisfied with team's performance, insists Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Contributions in defence make me and coach happy, says Manjeet
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Important for us to continue in same rhythm, says Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Didn’t expect to beat home team in emphatic manner, says Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | After three defeats, it’s even harder to motivate players, says Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Both departments responsible for result, believes Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Felt like getting on the mat and raiding myself at times, states Anup Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Anup Kumar is like an elder brother in Puneri Paltan, says Surjeet Singh
7 years ago
news
kabaddi
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