Rohit Gulia News

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Teams
Tournaments
Players
PKL 2019 | Win against Telugu Titans will serve as springboard for future, believes Manpreet Singh

PKL 2019 | Win against Telugu Titans will serve as springboard for future, believes Manpreet Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Win against Gujarat Fortunegiants was team effort, says Pardeep Narwal

PKL 2019 | Win against Gujarat Fortunegiants was team effort, says Pardeep Narwal

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Patna Pirates come from behind to beat Gujarat Fortunegiants 39-33

PKL 2019 | Patna Pirates come from behind to beat Gujarat Fortunegiants 39-33

  • report
  • kabaddi
PKL 2019 | Players playing without pressure of reaching playoffs worked in our favour, reckons Manpreet Singh

PKL 2019 | Players playing without pressure of reaching playoffs worked in our favour, reckons Manpreet Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | U Mumba executed their defensive tactics better in second half, says Manpreet Singh

PKL 2019 | U Mumba executed their defensive tactics better in second half, says Manpreet Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Defence helped us come back into the match, states Srinivas Reddy

PKL 2019 | Defence helped us come back into the match, states Srinivas Reddy

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | We didn't play the Gujarat Fortunegiants way, admits Manpreet Singh

PKL 2019 | We didn't play the Gujarat Fortunegiants way, admits Manpreet Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Kabaddi is a game where there is no scope for going wrong, says Manpreet Singh

PKL 2019 | Kabaddi is a game where there is no scope for going wrong, says Manpreet Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Gujarat will not only qualify for playoffs but also play the final, believes Manpreet Singh

PKL 2019 | Gujarat will not only qualify for playoffs but also play the final, believes Manpreet Singh

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Our raiders played well today, says Manpreet Singh

PKL 2019 | Our raiders played well today, says Manpreet Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | How Gujarat Fortunegiants inflicted first defeat of season on Dabang Delhi KC

PKL 2019 | How Gujarat Fortunegiants inflicted first defeat of season on Dabang Delhi KC

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | All my players are stars, says Manpreet Singh

PKL 2019 | All my players are stars, says Manpreet Singh

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  • kabaddi