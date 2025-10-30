Naveen Kumar News

Category links
Teams
Dabang DelhiBengal WarriorsBengaluru BullsTamil ThalaivasPatna PiratesU MumbaUp YoddhasHaryana SteelersGujarat GiantsPuneri PaltanTelugu TitansJaipur Pink PanthersIndia Kabaddi TeamPune PrideDiler DelhiChennai ChellengersBangalore RhinosPondicherry PredatorsHaryana HerosMumbai Che RajeTelugu BullsIran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi LeagueKabaddi World CupPro Hockey LeagueIndo International Premier Kabaddi LeagueAsian GamesKabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh NandalSurjeet SinghJaideepVinayJasvir SinghNitesh KumarArjun DeshwalRakesh KumarRahul ChaudhariSurender GillSunil KumarAjay ThakurFazel AtrachaliPawan SehrawatPankaj MohiteManinder SinghJoginder NarwalDeepak Niwas HoodaAnup KumarPardeep NarwalNaveen KumarVijayKrishan Kumar HoodaBc RameshManpreet SinghNitin RawalRishank DevadigaMahender SinghRandhir SinghVishal BhardwajJang Kun LeeSachin TawarSiddharth DesaiAbhishek SinghChandran RanjitSurender NadaRavinder PahalDeepak HoodaManjeet ChhillarRam Mehar SinghRohit GuliaMohammad NabibakhshHadi OshtorakPrashanth RaiSandeep NarwalNeeraj KumarMonu GoyatRohit KumarDharamraj CheralathanJeeva KumarVishal ManeBaldev SinghAkhil KumarSukesh HegdeAjinkya KapreSumit KumarRinku NarwalK PrapanjanVikas KandolaSanjeev Kumar BaliyanRavi KumarShrikant JadhavMeraj SheykhNitin TomarV Ajith KumarAjay KumarRan SinghSonu JaglanJagdish KumbleParvesh BhainswalSrinivas ReddySandeep DhullGb MoreAthul MsDeepak NarwalAbozar MohajermighaniGholamreza MazandaraniGirish Maruti ErnakAmit HoodaAmit SheoranRituraj KoraviSurinder SinghNilesh SalunkheSagar KrishnaMohit ChhillarVikas KaleKashiling AdakeEdacherry BhaskaranC ArunShabeer BapuRambir Singh KhokharFarhad MilaghardanRohit BaliyanSuraj DesaiVikash KhandolaSuurender SinghMore GbSumit SinghKuldeep SinghSelvamani K
Teams
Tournaments
Players
Haryana Steelers Fall to Jaipur Pink Panthers in PKL 12 Play-In; Naveen Kumar Retention Uncertain

Haryana Steelers Fall to Jaipur Pink Panthers in PKL 12 Play-In; Naveen Kumar Retention Uncertain

  • news
  • kabaddi
Why Naveen Kumar Missed Haryana Steelers’ Clash Against Patna Pirates

Why Naveen Kumar Missed Haryana Steelers’ Clash Against Patna Pirates

  • news
  • kabaddi
Naveen Kumar Suffers Knee Injury against the Bengaluru Bulls

Naveen Kumar Suffers Knee Injury against the Bengaluru Bulls

  • news
  • kabaddi
Bengal Warriorz Coach Confident Ahead of their Next Clash in PKL 12

Bengal Warriorz Coach Confident Ahead of their Next Clash in PKL 12

  • news
  • kabaddi
Bengal Warriorz Aim for Revival in PKL 12 with Fresh Leadership

Bengal Warriorz Aim for Revival in PKL 12 with Fresh Leadership

  • news
  • kabaddi
Coaches of PKL Season 12 Ready for All-Out Battle

Coaches of PKL Season 12 Ready for All-Out Battle

  • news
  • kabaddi
Haryana Steelers Begin Pre-Season Camp for PKL 12

Haryana Steelers Begin Pre-Season Camp for PKL 12

  • news
  • kabaddi
Naveen vs Devank set for PKL 12 Blockbuster in Vizag

Naveen vs Devank set for PKL 12 Blockbuster in Vizag

  • news
  • kabaddi
Dabang Delhi K.C. Reveals Their Complete Squad for PKL 2025 on Instagram

Dabang Delhi K.C. Reveals Their Complete Squad for PKL 2025 on Instagram

  • news
  • kabaddi
Are These the Greatest Raiders in Pro Kabaddi History?

Are These the Greatest Raiders in Pro Kabaddi History?

  • news
  • kabaddi
Bengal Warriorz Revamp Squad to End Four-Season Playoff Drought

Bengal Warriorz Revamp Squad to End Four-Season Playoff Drought

  • news
  • kabaddi
PKL | Dabang Delhi's Naveen Kumar sobs inconsolably after team's fifth straight loss

PKL | Dabang Delhi's Naveen Kumar sobs inconsolably after team's fifth straight loss

  • news
  • kabaddi
PKL 2022 | Twitter reacts to Naveen Kumar's six feet jump reminding fans of high-flyer Pawan Sehrawat

PKL 2022 | Twitter reacts to Naveen Kumar's six feet jump reminding fans of high-flyer Pawan Sehrawat

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi League | Top raiders who could do bulk of scoring for their teams

Pro Kabaddi League | Top raiders who could do bulk of scoring for their teams

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi | Dabang Delhi register sixth win, Naveen injured again

Pro Kabaddi | Dabang Delhi register sixth win, Naveen injured again

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi | Top three raiders across teams in PKL 8

Pro Kabaddi | Top three raiders across teams in PKL 8

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi | Top teams Dabang Delhi, Bengaluru Bulls and U Mumba seek to consolidate positions

Pro Kabaddi | Top teams Dabang Delhi, Bengaluru Bulls and U Mumba seek to consolidate positions

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Perfect reward for Naveen Kumar’s hard work and determination, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | Perfect reward for Naveen Kumar’s hard work and determination, says Krishan Kumar Hooda

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi didn’t raid or defend properly, believes Joginder Narwal

PKL 2019 | Dabang Delhi didn’t raid or defend properly, believes Joginder Narwal

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Bengal Warriors lift title after beating Dabang Delhi in thrilling final

PKL 2019 | Bengal Warriors lift title after beating Dabang Delhi in thrilling final

  • report
  • kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi fully prepared for toughest match of season, asserts Vishal Mane

PKL 2019 | Dabang Delhi fully prepared for toughest match of season, asserts Vishal Mane

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final

PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Reaching finals is very proud moment, expresses Naveen Kumar

PKL 2019 | Reaching finals is very proud moment, expresses Naveen Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Played according to coach's plan, says Joginder Narwal

PKL 2019 | Played according to coach's plan, says Joginder Narwal

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | First-time finalist Krishan Kumar Hooda leaves no stone unturned for Bengal challenge

PKL 2019 | First-time finalist Krishan Kumar Hooda leaves no stone unturned for Bengal challenge

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC not under any pressure for semis, states Joginder Narwal

PKL 2019 | Dabang Delhi KC not under any pressure for semis, states Joginder Narwal

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Chances of claiming title – Dabang Delhi

PKL 2019 | Chances of claiming title – Dabang Delhi

  • feature
  • kabaddi