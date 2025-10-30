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Naveen Kumar News
Naveen Kumar News
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Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
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Surender Gill
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Vijay
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Manpreet Singh
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Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
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Baldev Singh
Akhil Kumar
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Sumit Kumar
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K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
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V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
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Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
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Mohit Chhillar
Vikas Kale
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Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Find out the Top 5 Raiders Who Reached 300 Points Fastest in a PKL Season
8 months ago
news
kabaddi
Haryana Steelers Fall to Jaipur Pink Panthers in PKL 12 Play-In; Naveen Kumar Retention Uncertain
8 months ago
news
kabaddi
Why Naveen Kumar Missed Haryana Steelers’ Clash Against Patna Pirates
10 months ago
news
kabaddi
Naveen Kumar Suffers Knee Injury against the Bengaluru Bulls
10 months ago
news
kabaddi
Bengal Warriorz Coach Confident Ahead of their Next Clash in PKL 12
10 months ago
news
kabaddi
Bengal Warriorz Aim for Revival in PKL 12 with Fresh Leadership
10 months ago
news
kabaddi
Coaches of PKL Season 12 Ready for All-Out Battle
10 months ago
news
kabaddi
Haryana Steelers Begin Pre-Season Camp for PKL 12
10 months ago
news
kabaddi
Naveen vs Devank set for PKL 12 Blockbuster in Vizag
11 months ago
news
kabaddi
Dabang Delhi K.C. Reveals Their Complete Squad for PKL 2025 on Instagram
11 months ago
news
kabaddi
Are These the Greatest Raiders in Pro Kabaddi History?
11 months ago
news
kabaddi
Bengal Warriorz Revamp Squad to End Four-Season Playoff Drought
11 months ago
news
kabaddi
PKL | Dabang Delhi's Naveen Kumar sobs inconsolably after team's fifth straight loss
4 years ago
news
kabaddi
PKL 2022 | Twitter reacts to Naveen Kumar's six feet jump reminding fans of high-flyer Pawan Sehrawat
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi League | Twitter can't keep calm as Manjeet's super raid shifts momentum in Dabang Delhi's favour
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi League | Top raiders who could do bulk of scoring for their teams
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi | Dabang Delhi register sixth win, Naveen injured again
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi | Top three raiders across teams in PKL 8
5 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi | Top teams Dabang Delhi, Bengaluru Bulls and U Mumba seek to consolidate positions
5 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Perfect reward for Naveen Kumar’s hard work and determination, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi didn’t raid or defend properly, believes Joginder Narwal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Bengal Warriors lift title after beating Dabang Delhi in thrilling final
7 years ago
report
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi fully prepared for toughest match of season, asserts Vishal Mane
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Reaching finals is very proud moment, expresses Naveen Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Played according to coach's plan, says Joginder Narwal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | First-time finalist Krishan Kumar Hooda leaves no stone unturned for Bengal challenge
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC not under any pressure for semis, states Joginder Narwal
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Chances of claiming title – Dabang Delhi
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Will try to perform well against U Mumba in playoffs by rectifying our mistakes, asserts Naveen
7 years ago
news
kabaddi
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