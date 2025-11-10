Cricket
Live Score
News
Points Table
Players
Teams
Stadiums
Cricket Predictions
Cricket Betting Sites
Cricket Betting Apps
Cricket Odds
Football
Live Score
News
Football Betting Sites
Football Betting Apps
Kabaddi
Live Score
News
Kabaddi Betting Sites
Kabaddi Betting Apps
SC Reviews
Best Betting Sites
Best Betting Apps
Best Betting Bonuses
Deposit Methods
Betting Sites with Instant Withdrawal
Odds Calculator
SC Blog
IPL
Pro Kabaddi League
Quizzes
On This Day
Best in Cricket
SC Video
Cricket
Football
Kabaddi
SC Reviews
SC Blog
SC Video
Follow us
Log in
Home
>
Kabaddi
>
Pawan Sehrawat News
Pawan Sehrawat News
Category links
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Pawan Sehrawat Praises Fazel Atrachalis Heroics in PKL 2025
8 months ago
news
kabaddi
Pawan Sehrawat Opens Up on Role and Exit from Tamil Thalaivas
8 months ago
news
kabaddi
Kabaddi Fraternity Celebrates India Womens Historic World Cup Triumph
8 months ago
news
kabaddi
Find out the Top 5 Raiders Who Reached 300 Points Fastest in a PKL Season
8 months ago
news
kabaddi
Pawan Sehrawat Responds to Tamil Thalaivas Management Criticism
9 months ago
news
kabaddi
Can Pawan Sehrawat Join Another Team Mid-Season in PKL 12?
10 months ago
news
kabaddi
Tamil Thalaivas Feel Pawan Sehrawats Absence in PKL 12 Defeat
10 months ago
news
kabaddi
Pawan Sehrawat Gets Support from Manpreet Singh After PKL 12 Exit
10 months ago
news
kabaddi
Randhir Singh Defends Pawan Sehrawat Amid PKL 12 Controversy
10 months ago
news
kabaddi
Watch How Pawan Sehrawat Reacted After Being Sent Home from PKL Season 12
10 months ago
news
kabaddi
Tamil Thalaivas Captain Pawan Sehrawat Sent Home Midway Through PKL Season 12
10 months ago
news
kabaddi
Pawan Sehrawat Absent as Tamil Thalaivas Prepare for PKL 2025 Second Leg
10 months ago
news
kabaddi
Here is everything you need to know about PKL 12
10 months ago
news
kabaddi
Pawan Sehrawat Aims for Aggressive Play and Season 12 Title
11 months ago
news
kabaddi
Watch Out for All the Captains of PKL 12 in Pro Kabaddi 2025
11 months ago
news
kabaddi
Pawan Sehrawat Named Tamil Thalaivas Captain for PKL Season 12
11 months ago
news
kabaddi
Pawan Sehrawat Gives His Take on PKL 12 Opener Against Telugu Titans
11 months ago
news
kabaddi
Are These the Greatest Raiders in Pro Kabaddi History?
11 months ago
news
kabaddi
Pawan Sehrawat and Vijay Malik Gear Up for PKL 12 Opener
11 months ago
news
kabaddi
PKL | Pawan Sehrawat to make a comeback, but as a commentator
4 years ago
news
kabaddi
Tamil Thalaivas' Pawan Sehrawat to miss remainder of PKL season post knee surgery
4 years ago
news
kabaddi
PKL | Internet reacts after Chandran Ranjit suffers shoulder injury; joins Pawan Sehrawat and Rajnish in injured list
4 years ago
news
kabaddi
PKL 2022 | Twitter reacts to Naveen Kumar's six feet jump reminding fans of high-flyer Pawan Sehrawat
4 years ago
news
kabaddi
Pawan Sehrawat grimaces in pain after suffering knee injury, could sit out for few matches
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi | Pawan Sehrawat takes Bengaluru Bulls to top of the points table
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi | Pawan Sehrawat helps Bengaluru Bulls thrash Jaipur Pink Panthers
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi | Top three raiders across teams in PKL 8
5 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi | Pawan Sehrawat scores another Super 10, takes Bengaluru Bulls to victory over Puneri Paltan
5 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi | Bengaluru Bulls look to secure top position; Haryana Steelers and Puneri Paltan look for second win
5 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi | Pawan Sehrawat takes Bengaluru Bulls to a tie against Telugu Titans
5 years ago
news
kabaddi
1
2
3
4
>