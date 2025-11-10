Pawan Sehrawat News

Category links
Teams
Dabang DelhiBengal WarriorsBengaluru BullsTamil ThalaivasPatna PiratesU MumbaUp YoddhasHaryana SteelersGujarat GiantsPuneri PaltanTelugu TitansJaipur Pink PanthersIndia Kabaddi TeamPune PrideDiler DelhiChennai ChellengersBangalore RhinosPondicherry PredatorsHaryana HerosMumbai Che RajeTelugu BullsIran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi LeagueKabaddi World CupPro Hockey LeagueIndo International Premier Kabaddi LeagueAsian GamesKabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh NandalSurjeet SinghJaideepVinayJasvir SinghNitesh KumarArjun DeshwalRakesh KumarRahul ChaudhariSurender GillSunil KumarAjay ThakurFazel AtrachaliPawan SehrawatPankaj MohiteManinder SinghJoginder NarwalDeepak Niwas HoodaAnup KumarPardeep NarwalNaveen KumarVijayKrishan Kumar HoodaBc RameshManpreet SinghNitin RawalRishank DevadigaMahender SinghRandhir SinghVishal BhardwajJang Kun LeeSachin TawarSiddharth DesaiAbhishek SinghChandran RanjitSurender NadaRavinder PahalDeepak HoodaManjeet ChhillarRam Mehar SinghRohit GuliaMohammad NabibakhshHadi OshtorakPrashanth RaiSandeep NarwalNeeraj KumarMonu GoyatRohit KumarDharamraj CheralathanJeeva KumarVishal ManeBaldev SinghAkhil KumarSukesh HegdeAjinkya KapreSumit KumarRinku NarwalK PrapanjanVikas KandolaSanjeev Kumar BaliyanRavi KumarShrikant JadhavMeraj SheykhNitin TomarV Ajith KumarAjay KumarRan SinghSonu JaglanJagdish KumbleParvesh BhainswalSrinivas ReddySandeep DhullGb MoreAthul MsDeepak NarwalAbozar MohajermighaniGholamreza MazandaraniGirish Maruti ErnakAmit HoodaAmit SheoranRituraj KoraviSurinder SinghNilesh SalunkheSagar KrishnaMohit ChhillarVikas KaleKashiling AdakeEdacherry BhaskaranC ArunShabeer BapuRambir Singh KhokharFarhad MilaghardanRohit BaliyanSuraj DesaiVikash KhandolaSuurender SinghMore GbSumit SinghKuldeep SinghSelvamani K
Teams
Tournaments
Players
Pawan Sehrawat Opens Up on Role and Exit from Tamil Thalaivas

Pawan Sehrawat Opens Up on Role and Exit from Tamil Thalaivas

  • news
  • kabaddi
Kabaddi Fraternity Celebrates India Womens Historic World Cup Triumph

Kabaddi Fraternity Celebrates India Womens Historic World Cup Triumph

  • news
  • kabaddi
Find out the Top 5 Raiders Who Reached 300 Points Fastest in a PKL Season

Find out the Top 5 Raiders Who Reached 300 Points Fastest in a PKL Season

  • news
  • kabaddi
Pawan Sehrawat Responds to Tamil Thalaivas Management Criticism

Pawan Sehrawat Responds to Tamil Thalaivas Management Criticism

  • news
  • kabaddi
Can Pawan Sehrawat Join Another Team Mid-Season in PKL 12?

Can Pawan Sehrawat Join Another Team Mid-Season in PKL 12?

  • news
  • kabaddi
Tamil Thalaivas Feel Pawan Sehrawats Absence in PKL 12 Defeat

Tamil Thalaivas Feel Pawan Sehrawats Absence in PKL 12 Defeat

  • news
  • kabaddi
Pawan Sehrawat Gets Support from Manpreet Singh After PKL 12 Exit

Pawan Sehrawat Gets Support from Manpreet Singh After PKL 12 Exit

  • news
  • kabaddi
Randhir Singh Defends Pawan Sehrawat Amid PKL 12 Controversy

Randhir Singh Defends Pawan Sehrawat Amid PKL 12 Controversy

  • news
  • kabaddi
Watch How Pawan Sehrawat Reacted After Being Sent Home from PKL Season 12

Watch How Pawan Sehrawat Reacted After Being Sent Home from PKL Season 12

  • news
  • kabaddi
Tamil Thalaivas Captain Pawan Sehrawat Sent Home Midway Through PKL Season 12

Tamil Thalaivas Captain Pawan Sehrawat Sent Home Midway Through PKL Season 12

  • news
  • kabaddi
Pawan Sehrawat Absent as Tamil Thalaivas Prepare for PKL 2025 Second Leg

Pawan Sehrawat Absent as Tamil Thalaivas Prepare for PKL 2025 Second Leg

  • news
  • kabaddi
Here is everything you need to know about PKL 12

Here is everything you need to know about PKL 12

  • news
  • kabaddi
Pawan Sehrawat Aims for Aggressive Play and Season 12 Title

Pawan Sehrawat Aims for Aggressive Play and Season 12 Title

  • news
  • kabaddi
Pawan Sehrawat Named Tamil Thalaivas Captain for PKL Season 12

Pawan Sehrawat Named Tamil Thalaivas Captain for PKL Season 12

  • news
  • kabaddi
Pawan Sehrawat Gives His Take on PKL 12 Opener Against Telugu Titans

Pawan Sehrawat Gives His Take on PKL 12 Opener Against Telugu Titans

  • news
  • kabaddi
Are These the Greatest Raiders in Pro Kabaddi History?

Are These the Greatest Raiders in Pro Kabaddi History?

  • news
  • kabaddi
Pawan Sehrawat and Vijay Malik Gear Up for PKL 12 Opener

Pawan Sehrawat and Vijay Malik Gear Up for PKL 12 Opener

  • news
  • kabaddi
PKL | Pawan Sehrawat to make a comeback, but as a commentator

PKL | Pawan Sehrawat to make a comeback, but as a commentator

  • news
  • kabaddi
Tamil Thalaivas' Pawan Sehrawat to miss remainder of PKL season post knee surgery

Tamil Thalaivas' Pawan Sehrawat to miss remainder of PKL season post knee surgery

  • news
  • kabaddi
PKL | Internet reacts after Chandran Ranjit suffers shoulder injury; joins Pawan Sehrawat and Rajnish in injured list

PKL | Internet reacts after Chandran Ranjit suffers shoulder injury; joins Pawan Sehrawat and Rajnish in injured list

  • news
  • kabaddi
PKL 2022 | Twitter reacts to Naveen Kumar's six feet jump reminding fans of high-flyer Pawan Sehrawat

PKL 2022 | Twitter reacts to Naveen Kumar's six feet jump reminding fans of high-flyer Pawan Sehrawat

  • news
  • kabaddi
Pawan Sehrawat grimaces in pain after suffering knee injury, could sit out for few matches

Pawan Sehrawat grimaces in pain after suffering knee injury, could sit out for few matches

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi | Pawan Sehrawat takes Bengaluru Bulls to top of the points table

Pro Kabaddi | Pawan Sehrawat takes Bengaluru Bulls to top of the points table

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi | Pawan Sehrawat helps Bengaluru Bulls thrash Jaipur Pink Panthers

Pro Kabaddi | Pawan Sehrawat helps Bengaluru Bulls thrash Jaipur Pink Panthers

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi | Top three raiders across teams in PKL 8

Pro Kabaddi | Top three raiders across teams in PKL 8

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi | Pawan Sehrawat scores another Super 10, takes Bengaluru Bulls to victory over Puneri Paltan

Pro Kabaddi | Pawan Sehrawat scores another Super 10, takes Bengaluru Bulls to victory over Puneri Paltan

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi | Bengaluru Bulls look to secure top position; Haryana Steelers and Puneri Paltan look for second win

Pro Kabaddi | Bengaluru Bulls look to secure top position; Haryana Steelers and Puneri Paltan look for second win

  • news
  • kabaddi