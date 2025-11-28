Jaideep News

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Find out the Season 12 Successful Tacklers Stats

Find out the Season 12 Successful Tacklers Stats

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Get the List of Successful Tackles Leaders in PKL Season 12

Get the List of Successful Tackles Leaders in PKL Season 12

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Get the List of the Players with Most High 5s in PKL Season 12

Get the List of the Players with Most High 5s in PKL Season 12

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Get to See the Top 5 Defenders of PKL Season 12

Get to See the Top 5 Defenders of PKL Season 12

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Sunil Kumar Praises Haryana Steelers Fans After U Mumba Clinches PKL 12 Playoff Spot

Sunil Kumar Praises Haryana Steelers Fans After U Mumba Clinches PKL 12 Playoff Spot

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Coach Manpreet Singh Gives Credit as Haryana Steelers End Losing Streak

Coach Manpreet Singh Gives Credit as Haryana Steelers End Losing Streak

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Haryana Steelers Edge Past Gujarat Giants 40-37 in PKL Season 12 Thriller

Haryana Steelers Edge Past Gujarat Giants 40-37 in PKL Season 12 Thriller

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How Jaideep Dahiya Rose from Hospital Bed to Power Haryana Steelers’ Tie-Breaker Victory?

How Jaideep Dahiya Rose from Hospital Bed to Power Haryana Steelers’ Tie-Breaker Victory?

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PKL 2019 | Every time we needed points, Lee came through for us, says Ram Mehar Singh

PKL 2019 | Every time we needed points, Lee came through for us, says Ram Mehar Singh

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PKL‌ ‌2019‌ ‌|‌ ‌Last‌ ‌three‌ ‌minutes‌ ‌did‌ ‌not‌ ‌go‌ ‌as‌ ‌planned,‌ ‌says‌ ‌Ram‌ ‌Mehar‌ ‌Singh‌

PKL‌ ‌2019‌ ‌|‌ ‌Last‌ ‌three‌ ‌minutes‌ ‌did‌ ‌not‌ ‌go‌ ‌as‌ ‌planned,‌ ‌says‌ ‌Ram‌ ‌Mehar‌ ‌Singh‌

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PKL 2019 | Combined 7 of the league so far ft. Pawan Sehrawat, Manjeet Chhillar and Maninder Singh

PKL 2019 | Combined 7 of the league so far ft. Pawan Sehrawat, Manjeet Chhillar and Maninder Singh

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PKL 2019 | Will be bit tensed until Pradeep Narwal performs well, says Ram Mehar Singh

PKL 2019 | Will be bit tensed until Pradeep Narwal performs well, says Ram Mehar Singh

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PKL 2019 | Patna Pirates' defence redeemed itself brilliantly, says Ram Mehar Singh

PKL 2019 | Patna Pirates' defence redeemed itself brilliantly, says Ram Mehar Singh

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