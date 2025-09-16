Randhir Singh News

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Tournaments
Players
PKL 2019 | Chances of claiming title – Bengaluru Bulls

PKL 2019 | Chances of claiming title – Bengaluru Bulls

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  • kabaddi
PKL 2019 | Why the latest Pro Kabaddi format is best for the league

PKL 2019 | Why the latest Pro Kabaddi format is best for the league

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  • kabaddi
PKL 2019 | All the players were outstanding against Bengaluru Bulls, says Sandeep Dhull

PKL 2019 | All the players were outstanding against Bengaluru Bulls, says Sandeep Dhull

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  • kabaddi
PKL 2019 | Indecisiveness has no place in kabaddi, asserts Randhir Singh

PKL 2019 | Indecisiveness has no place in kabaddi, asserts Randhir Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Along with raiding, Pawan Sehrawat’s captaincy was also exceptional, states Randhir Singh

PKL 2019 | Along with raiding, Pawan Sehrawat’s captaincy was also exceptional, states Randhir Singh

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  • kabaddi
PKL 2019 | One cannot say how any match will finish till the final whistle, says Randhir Singh

PKL 2019 | One cannot say how any match will finish till the final whistle, says Randhir Singh

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  • kabaddi
PKL 2019 | We couldn't quite control game because of defence, says Rohit Kumar

PKL 2019 | We couldn't quite control game because of defence, says Rohit Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Was sure of victory as Pawan and Rohit performed well in the beginning, reveals Randhir Singh

PKL 2019 | Was sure of victory as Pawan and Rohit performed well in the beginning, reveals Randhir Singh

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  • kabaddi
PKL 2019 | Coach tells me to play freely as raider, says Pawan Sehrawat

PKL 2019 | Coach tells me to play freely as raider, says Pawan Sehrawat

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  • kabaddi
PKL 2019 | Ups and downs keep coming in player’s career, says Rohit Kumar

PKL 2019 | Ups and downs keep coming in player’s career, says Rohit Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | We had planned meticulously to counter Tamil Thalaivas, says Pawan Sehrawat

PKL 2019 | We had planned meticulously to counter Tamil Thalaivas, says Pawan Sehrawat

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  • kabaddi
PKL 2019 | Pressure is a construct you create by overthinking, opines Randhir Singh

PKL 2019 | Pressure is a construct you create by overthinking, opines Randhir Singh

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PKL 2019 | Could’ve played better towards the end, believes Randhir Singh

PKL 2019 | Could’ve played better towards the end, believes Randhir Singh

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  • kabaddi
PKL 2019 | Everyone has contributed to this win against Telugu Titans, says Randhir Singh

PKL 2019 | Everyone has contributed to this win against Telugu Titans, says Randhir Singh

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  • kabaddi
PKL 2019 | Asked Pawan Sehrawat to trouble opposition with his speed, reveals Randhir Singh

PKL 2019 | Asked Pawan Sehrawat to trouble opposition with his speed, reveals Randhir Singh

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  • kabaddi
PKL 2019 | I play for the team, not records, asserts Pawan Kumar Sehrawat

PKL 2019 | I play for the team, not records, asserts Pawan Kumar Sehrawat

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  • kabaddi
PKL 2019 | Coach asked me to go and express myself, says Pawan Sehrawat

PKL 2019 | Coach asked me to go and express myself, says Pawan Sehrawat

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  • kabaddi
PKL 2019 | Coach has asked one between me and Pawan to stay on mat, says Rohit Kumar

PKL 2019 | Coach has asked one between me and Pawan to stay on mat, says Rohit Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Main target is to qualify for playoffs, says Gholamreza Mazandarani

PKL 2019 | Main target is to qualify for playoffs, says Gholamreza Mazandarani

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