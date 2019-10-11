Nitin Tomar News

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Teams
Tournaments
Players
PKL 2019 | To miss out on the playoffs is disappointing, says Anup Kumar

PKL 2019 | To miss out on the playoffs is disappointing, says Anup Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Naveen Kumar and Ravinder Pahal star as Dabang Delhi thrash Puneri Paltan

PKL 2019 | Naveen Kumar and Ravinder Pahal star as Dabang Delhi thrash Puneri Paltan

  • report
  • kabaddi
PKL 2019 | Puneri Paltan are confident enough to make it to playoffs, says Nitin Tomar

PKL 2019 | Puneri Paltan are confident enough to make it to playoffs, says Nitin Tomar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | We’re not able to execute our plan in closing stages, admits Surjeet Singh

PKL 2019 | We’re not able to execute our plan in closing stages, admits Surjeet Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Both defenders and raiders failed to click against Patna Pirates, admits Anup Kumar

PKL 2019 | Both defenders and raiders failed to click against Patna Pirates, admits Anup Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Pune needs this kind of performance from Nitin Tomar, says Anup Kumar

PKL 2019 | Pune needs this kind of performance from Nitin Tomar, says Anup Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Puneri Paltan are currently understaffed in left cover department, reveals Anup Kumar

PKL 2019 | Puneri Paltan are currently understaffed in left cover department, reveals Anup Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Game could have been easier if we had prevented super tackles, says Anup Kumar

PKL 2019 | Game could have been easier if we had prevented super tackles, says Anup Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Puneri Paltan break Telugu Titans’ unbeaten run with a 34-27 win

PKL 2019 | Puneri Paltan break Telugu Titans’ unbeaten run with a 34-27 win

  • report
  • kabaddi
PKL 2019 | Good for the confidence of the team that we won, says Anup Kumar

PKL 2019 | Good for the confidence of the team that we won, says Anup Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Surjeet delivered when we needed a big performance, says Anup Kumar

PKL 2019 | Surjeet delivered when we needed a big performance, says Anup Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Satisfied with team's performance, insists Anup Kumar

PKL 2019 | Satisfied with team's performance, insists Anup Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | I never play for myself, says Joginder Narwal

PKL 2019 | I never play for myself, says Joginder Narwal

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Both departments responsible for result, believes Anup Kumar

PKL 2019 | Both departments responsible for result, believes Anup Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Nitin Tomar to miss Mumbai and Patna legs due to injury

PKL 2019 | Nitin Tomar to miss Mumbai and Patna legs due to injury

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Anup Kumar is like an elder brother in Puneri Paltan, says Surjeet Singh

PKL 2019 | Anup Kumar is like an elder brother in Puneri Paltan, says Surjeet Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Nitin Tomar to miss Puneri Paltan’s first game against Haryana Steelers

PKL 2019 | Nitin Tomar to miss Puneri Paltan’s first game against Haryana Steelers

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | My performance led to Puneri Paltan getting me back, says Nitin Tomar

PKL 2019 | My performance led to Puneri Paltan getting me back, says Nitin Tomar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Puneri Paltan name Surjeet Singh captain for season 7

PKL 2019 | Puneri Paltan name Surjeet Singh captain for season 7

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PKL 2019 | 5Ws and 1H – Puneri Paltan

PKL 2019 | 5Ws and 1H – Puneri Paltan

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  • kabaddi
PKL 2019 | Puneri Paltan have power-packed squad this season, claims Girish Ernak

PKL 2019 | Puneri Paltan have power-packed squad this season, claims Girish Ernak

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  • kabaddi
Pro Kabaddi League | Practice camp will decide who will start for us : Anup Kumar

Pro Kabaddi League | Practice camp will decide who will start for us : Anup Kumar

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  • kabaddi
PKL Auctions | What clicked and what didn’t – Puneri Paltan

PKL Auctions | What clicked and what didn’t – Puneri Paltan

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  • kabaddi
Pro Kabaddi League | Happy to see Puneri Paltan’s faith in me at auctions, expresses Nitin Tomar

Pro Kabaddi League | Happy to see Puneri Paltan’s faith in me at auctions, expresses Nitin Tomar

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  • kabaddi
PKL auction 2019 | 200 players go under the hammer as PKL teams spend money in galore

PKL auction 2019 | 200 players go under the hammer as PKL teams spend money in galore

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  • kabaddi
PKL 2018 | Touted as early favourites, U Mumba still have long way to go

PKL 2018 | Touted as early favourites, U Mumba still have long way to go

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  • kabaddi
PKL 2019 | I want to see kabaddi as an Olympic sport, says Nitin Tomar

PKL 2019 | I want to see kabaddi as an Olympic sport, says Nitin Tomar

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