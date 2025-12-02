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Bengaluru Bulls News
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Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Watch the Performance of the Rising Raider Shubham Bitake in PKL Season 12
7 months ago
news
kabaddi
Here are the Teams with the Most Successful Tackles in Season 12
7 months ago
news
kabaddi
How Mohit Deswal Contributed in Season 12 for Dabang Delhi K.C.?
7 months ago
news
kabaddi
How Did Sanjay Krishan Dhull Become an Important Defender for Bengaluru Bulls?
8 months ago
news
kabaddi
Watch the Complete Analysis of the Bengaluru Bulls Season 12 Journey
8 months ago
news
kabaddi
Here is the Report Card of U Mumba for the PKL 12
8 months ago
news
kabaddi
Bengaluru Bulls Aashish Malik Names Virat Kohli as His Favorite Cricketer
8 months ago
news
kabaddi
Find Out Which PKL Teams Dominate Instagram in 2025
8 months ago
news
kabaddi
Get the Complete List of Pro Kabaddi League Champions
8 months ago
news
kabaddi
Get to See the Top 5 Defenders of PKL Season 12
8 months ago
news
kabaddi
Take a Look at the Top 10 New Young Players of PKL 2025
8 months ago
news
kabaddi
Telugu Titans Head Coach Praises Team’s Fighting Spirit After Mini-Qualifier Win
8 months ago
news
kabaddi
What Was the Reason Behind Yogesh Dahiya and Akash Shinde Missing Eliminator 2?
8 months ago
news
kabaddi
Ayan Shines as Patna Pirates March into Eliminator 3 with Eighth Straight Win
8 months ago
news
kabaddi
Telugu Titans Edge Bengaluru Bulls in Thrilling Mini-Qualifier
8 months ago
news
kabaddi
What Was the Reason Behind Mohammadreza Shadloui Missing the Bengaluru Bulls Clash?
9 months ago
news
kabaddi
Bengaluru Bulls Seal Top-Four Spot with Dominant Win Over Gujarat Giants
9 months ago
news
kabaddi
Here is the Updated PKL 12 Points Table and Top Performers After Match 105
9 months ago
news
kabaddi
Bengaluru Bulls Dominate Bengal Warriorz to Secure Third Spot
9 months ago
news
kabaddi
Get the List of All Teams Qualified for PKL 12 Top 8
9 months ago
news
kabaddi
Which Teams Can Now Qualify for PKL 12 Playoffs
9 months ago
news
kabaddi
Patna Pirates Triumph Over Bengaluru Bulls in Nail-Biting Tiebreaker
9 months ago
news
kabaddi
Are These the Top 4 Teams for PKL 12 Playoffs?
9 months ago
news
kabaddi
Yogesh Dahiya Applauded for Leadership and Defensive Mastery by BC Ramesh
9 months ago
news
kabaddi
Watch Out for PKL 12 Playoffs Qualification Scenarios for All Teams
9 months ago
news
kabaddi
Alireza Mirzaian Leads Bengaluru Bulls to 43-32 Win Over Bengal Warriorz
9 months ago
news
kabaddi
Bengaluru Bulls Edge Tamil Thalaivas 33-29 in Thrilling Encounter
9 months ago
news
kabaddi
Why Did Aslam Inamdar Miss Puneri Paltan’s Clash Against Bengaluru Bulls
9 months ago
news
kabaddi
Puneri Paltan Triumph Over Bengaluru Bulls in Nail-Biting Tie-Breaker
9 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Triumph Over Bengaluru Bulls in Historic Tie-Breaker Clash
9 months ago
news
kabaddi
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