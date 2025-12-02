Bengaluru Bulls News

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Saurabh NandalSurjeet SinghJaideepVinayJasvir SinghNitesh KumarArjun DeshwalRakesh KumarRahul ChaudhariSurender GillSunil KumarAjay ThakurFazel AtrachaliPawan SehrawatPankaj MohiteManinder SinghJoginder NarwalDeepak Niwas HoodaAnup KumarPardeep NarwalNaveen KumarVijayKrishan Kumar HoodaBc RameshManpreet SinghNitin RawalRishank DevadigaMahender SinghRandhir SinghVishal BhardwajJang Kun LeeSachin TawarSiddharth DesaiAbhishek SinghChandran RanjitSurender NadaRavinder PahalDeepak HoodaManjeet ChhillarRam Mehar SinghRohit GuliaMohammad NabibakhshHadi OshtorakPrashanth RaiSandeep NarwalNeeraj KumarMonu GoyatRohit KumarDharamraj CheralathanJeeva KumarVishal ManeBaldev SinghAkhil KumarSukesh HegdeAjinkya KapreSumit KumarRinku NarwalK PrapanjanVikas KandolaSanjeev Kumar BaliyanRavi KumarShrikant JadhavMeraj SheykhNitin TomarV Ajith KumarAjay KumarRan SinghSonu JaglanJagdish KumbleParvesh BhainswalSrinivas ReddySandeep DhullGb MoreAthul MsDeepak NarwalAbozar MohajermighaniGholamreza MazandaraniGirish Maruti ErnakAmit HoodaAmit SheoranRituraj KoraviSurinder SinghNilesh SalunkheSagar KrishnaMohit ChhillarVikas KaleKashiling AdakeEdacherry BhaskaranC ArunShabeer BapuRambir Singh KhokharFarhad MilaghardanRohit BaliyanSuraj DesaiVikash KhandolaSuurender SinghMore GbSumit SinghKuldeep SinghSelvamani K
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Here are the Teams with the Most Successful Tackles in Season 12

Here are the Teams with the Most Successful Tackles in Season 12

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How Mohit Deswal Contributed in Season 12 for Dabang Delhi K.C.?

How Mohit Deswal Contributed in Season 12 for Dabang Delhi K.C.?

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How Did Sanjay Krishan Dhull Become an Important Defender for Bengaluru Bulls?

How Did Sanjay Krishan Dhull Become an Important Defender for Bengaluru Bulls?

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Watch the Complete Analysis of the Bengaluru Bulls Season 12 Journey

Watch the Complete Analysis of the Bengaluru Bulls Season 12 Journey

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Here is the Report Card of U Mumba for the PKL 12

Here is the Report Card of U Mumba for the PKL 12

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Bengaluru Bulls Aashish Malik Names Virat Kohli as His Favorite Cricketer

Bengaluru Bulls Aashish Malik Names Virat Kohli as His Favorite Cricketer

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Find Out Which PKL Teams Dominate Instagram in 2025

Find Out Which PKL Teams Dominate Instagram in 2025

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Get the Complete List of Pro Kabaddi League Champions

Get the Complete List of Pro Kabaddi League Champions

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Get to See the Top 5 Defenders of PKL Season 12

Get to See the Top 5 Defenders of PKL Season 12

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Take a Look at the Top 10 New Young Players of PKL 2025

Take a Look at the Top 10 New Young Players of PKL 2025

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Telugu Titans Head Coach Praises Team’s Fighting Spirit After Mini-Qualifier Win

Telugu Titans Head Coach Praises Team’s Fighting Spirit After Mini-Qualifier Win

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What Was the Reason Behind Yogesh Dahiya and Akash Shinde Missing Eliminator 2?

What Was the Reason Behind Yogesh Dahiya and Akash Shinde Missing Eliminator 2?

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Ayan Shines as Patna Pirates March into Eliminator 3 with Eighth Straight Win

Ayan Shines as Patna Pirates March into Eliminator 3 with Eighth Straight Win

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What Was the Reason Behind Mohammadreza Shadloui Missing the Bengaluru Bulls Clash?

What Was the Reason Behind Mohammadreza Shadloui Missing the Bengaluru Bulls Clash?

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Bengaluru Bulls Seal Top-Four Spot with Dominant Win Over Gujarat Giants

Bengaluru Bulls Seal Top-Four Spot with Dominant Win Over Gujarat Giants

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Here is the Updated PKL 12 Points Table and Top Performers After Match 105

Here is the Updated PKL 12 Points Table and Top Performers After Match 105

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Bengaluru Bulls Dominate Bengal Warriorz to Secure Third Spot

Bengaluru Bulls Dominate Bengal Warriorz to Secure Third Spot

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Get the List of All Teams Qualified for PKL 12 Top 8

Get the List of All Teams Qualified for PKL 12 Top 8

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Which Teams Can Now Qualify for PKL 12 Playoffs

Which Teams Can Now Qualify for PKL 12 Playoffs

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Patna Pirates Triumph Over Bengaluru Bulls in Nail-Biting Tiebreaker

Patna Pirates Triumph Over Bengaluru Bulls in Nail-Biting Tiebreaker

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Are These the Top 4 Teams for PKL 12 Playoffs?

Are These the Top 4 Teams for PKL 12 Playoffs?

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Yogesh Dahiya Applauded for Leadership and Defensive Mastery by BC Ramesh

Yogesh Dahiya Applauded for Leadership and Defensive Mastery by BC Ramesh

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Watch Out for PKL 12 Playoffs Qualification Scenarios for All Teams

Watch Out for PKL 12 Playoffs Qualification Scenarios for All Teams

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Alireza Mirzaian Leads Bengaluru Bulls to 43-32 Win Over Bengal Warriorz

Alireza Mirzaian Leads Bengaluru Bulls to 43-32 Win Over Bengal Warriorz

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Bengaluru Bulls Edge Tamil Thalaivas 33-29 in Thrilling Encounter

Bengaluru Bulls Edge Tamil Thalaivas 33-29 in Thrilling Encounter

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Why Did Aslam Inamdar Miss Puneri Paltan’s Clash Against Bengaluru Bulls

Why Did Aslam Inamdar Miss Puneri Paltan’s Clash Against Bengaluru Bulls

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Puneri Paltan Triumph Over Bengaluru Bulls in Nail-Biting Tie-Breaker

Puneri Paltan Triumph Over Bengaluru Bulls in Nail-Biting Tie-Breaker

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