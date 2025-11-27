Arjun Deshwal News

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Are These the Top 5 Raiders Who Ruled PKL Season 12?

Are These the Top 5 Raiders Who Ruled PKL Season 12?

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Find out the Top Raiders and Defenders after Eliminator 3 of PKL Season 12

Find out the Top Raiders and Defenders after Eliminator 3 of PKL Season 12

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Pawan Sehrawat Responds to Tamil Thalaivas Management Criticism

Pawan Sehrawat Responds to Tamil Thalaivas Management Criticism

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Arjun Deshwal Highlights Best Moments of PKL 2025

Arjun Deshwal Highlights Best Moments of PKL 2025

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Himanshu Singh Powers Gujarat Giants to 42-35 Win Over Tamil Thalaivas

Himanshu Singh Powers Gujarat Giants to 42-35 Win Over Tamil Thalaivas

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Arjun Deshwal Stars as Tamil Thalaivas Dominate Patna Pirates

Arjun Deshwal Stars as Tamil Thalaivas Dominate Patna Pirates

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Here is the PKL 12 Points Table and Top Performers after Match 68

Here is the PKL 12 Points Table and Top Performers after Match 68

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Tamil Thalaivas and Other Teams Eye Momentum as PKL Returns to Chennai

Tamil Thalaivas and Other Teams Eye Momentum as PKL Returns to Chennai

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Tamil Thalaivas End Jaipur Pink Panthers Winning Streak with Nine-Point Victory

Tamil Thalaivas End Jaipur Pink Panthers Winning Streak with Nine-Point Victory

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Arjun Deshwal Blames Himself for Tamil Thalaivas Poor Run

Arjun Deshwal Blames Himself for Tamil Thalaivas Poor Run

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Arjun Deshwal Leads Tamil Thalaivas to 35-29 Win Over Bengaluru Bulls

Arjun Deshwal Leads Tamil Thalaivas to 35-29 Win Over Bengaluru Bulls

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U Mumbas Stunning Comeback Sinks Tamil Thalaivas

U Mumbas Stunning Comeback Sinks Tamil Thalaivas

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Watch Out for the Updated Top Raiders in PKL Season 12

Watch Out for the Updated Top Raiders in PKL Season 12

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Are These the Raid Kings to Beat in PKL 12?

Are These the Raid Kings to Beat in PKL 12?

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Are These the Greatest Raiders in Pro Kabaddi History?

Are These the Greatest Raiders in Pro Kabaddi History?

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PKL team of the year | Maninder Singh to lead, Naveen Kumar misses out

PKL team of the year | Maninder Singh to lead, Naveen Kumar misses out

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Pro Kabaddi League | Internet unsure about Patna Pirates' decision-making ability after questionable review against Jaipur Pink Panthers

Pro Kabaddi League | Internet unsure about Patna Pirates' decision-making ability after questionable review against Jaipur Pink Panthers

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Pro Kabaddi League | Top raiders who could do bulk of scoring for their teams

Pro Kabaddi League | Top raiders who could do bulk of scoring for their teams

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2021 PKL | Full team list of all 12 PKL franchises for season 8 after auction

2021 PKL | Full team list of all 12 PKL franchises for season 8 after auction

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2021 PKL Auction | Arjun Deshwal bags 96-lakh deal, Ajay Thakur and Monu Goyat retained

2021 PKL Auction | Arjun Deshwal bags 96-lakh deal, Ajay Thakur and Monu Goyat retained

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PKL 2019 | Mumba defence made several errors at start, says Upendra Kumar

PKL 2019 | Mumba defence made several errors at start, says Upendra Kumar

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PKL 2019| Bengal Warriors triumph in a thriller against U Mumba to advance into finals

PKL 2019| Bengal Warriors triumph in a thriller against U Mumba to advance into finals

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PKL 2019 | Fazel Atrachali told us to play freely without any pressure, reveals Abhishek Singh

PKL 2019 | Fazel Atrachali told us to play freely without any pressure, reveals Abhishek Singh

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PKL 2019 | We don’t have stars but we make stars like Abhishek Singh, says Fazel Atrachali

PKL 2019 | We don’t have stars but we make stars like Abhishek Singh, says Fazel Atrachali

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PKL 2019 | Chances of claiming title – U Mumba

PKL 2019 | Chances of claiming title – U Mumba

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PKL 2019 | We knew Arjun Deshwal will come back well, says Sanjeev Kumar Baliyan

PKL 2019 | We knew Arjun Deshwal will come back well, says Sanjeev Kumar Baliyan

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PKL 2019 | From Anup Kumar’s die-hard fan to U Mumba’s raider, Arjun Deshwal comes a long way

PKL 2019 | From Anup Kumar’s die-hard fan to U Mumba’s raider, Arjun Deshwal comes a long way

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