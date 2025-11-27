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Arjun Deshwal News
Arjun Deshwal News
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Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Here is the List of Season 12 Do or Die Raid Points Leaders
7 months ago
news
kabaddi
Are These the Top 5 Raiders Who Ruled PKL Season 12?
8 months ago
news
kabaddi
Find out the Top Raiders and Defenders after Eliminator 3 of PKL Season 12
8 months ago
news
kabaddi
Pawan Sehrawat Responds to Tamil Thalaivas Management Criticism
9 months ago
news
kabaddi
Arjun Deshwal Highlights Best Moments of PKL 2025
9 months ago
news
kabaddi
Himanshu Singh Powers Gujarat Giants to 42-35 Win Over Tamil Thalaivas
9 months ago
news
kabaddi
Arjun Deshwal Stars as Tamil Thalaivas Dominate Patna Pirates
9 months ago
news
kabaddi
Here is the PKL 12 Points Table and Top Performers after Match 68
9 months ago
news
kabaddi
Tamil Thalaivas and Other Teams Eye Momentum as PKL Returns to Chennai
9 months ago
news
kabaddi
Tamil Thalaivas End Jaipur Pink Panthers Winning Streak with Nine-Point Victory
9 months ago
news
kabaddi
Arjun Deshwal Blames Himself for Tamil Thalaivas Poor Run
10 months ago
news
kabaddi
Arjun Deshwal Leads Tamil Thalaivas to 35-29 Win Over Bengaluru Bulls
10 months ago
news
kabaddi
U Mumbas Stunning Comeback Sinks Tamil Thalaivas
10 months ago
news
kabaddi
Watch Out for the Updated Top Raiders in PKL Season 12
10 months ago
news
kabaddi
Tamil Thalaivas Eye PKL Season 12 Glory with Revamped Squad
11 months ago
news
kabaddi
Are These the Raid Kings to Beat in PKL 12?
11 months ago
news
kabaddi
Are These the Greatest Raiders in Pro Kabaddi History?
11 months ago
news
kabaddi
PKL team of the year | Maninder Singh to lead, Naveen Kumar misses out
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi League | Internet unsure about Patna Pirates' decision-making ability after questionable review against Jaipur Pink Panthers
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi League | Top raiders who could do bulk of scoring for their teams
4 years ago
news
kabaddi
2021 PKL | Full team list of all 12 PKL franchises for season 8 after auction
5 years ago
feature
kabaddi
2021 PKL Auction | Arjun Deshwal bags 96-lakh deal, Ajay Thakur and Monu Goyat retained
5 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Mumba defence made several errors at start, says Upendra Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019| Bengal Warriors triumph in a thriller against U Mumba to advance into finals
7 years ago
report
kabaddi
PKL 2019 | Fazel Atrachali told us to play freely without any pressure, reveals Abhishek Singh
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We don’t have stars but we make stars like Abhishek Singh, says Fazel Atrachali
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Chances of claiming title – U Mumba
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | We knew Arjun Deshwal will come back well, says Sanjeev Kumar Baliyan
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | From Anup Kumar’s die-hard fan to U Mumba’s raider, Arjun Deshwal comes a long way
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Both teams played the same, but Bengal Warriors got a bit lucky, says Fazel Atrachali
7 years ago
news
kabaddi
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