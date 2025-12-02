Cricket
Live Score
News
Points Table
Players
Teams
Stadiums
Cricket Predictions
Cricket Betting Sites
Cricket Betting Apps
Cricket Odds
Football
Live Score
News
Football Betting Sites
Football Betting Apps
Kabaddi
Live Score
News
Kabaddi Betting Sites
Kabaddi Betting Apps
SC Reviews
Best Betting Sites
Best Betting Apps
Best Betting Bonuses
Deposit Methods
Betting Sites with Instant Withdrawal
Odds Calculator
SC Blog
IPL
Pro Kabaddi League
Quizzes
On This Day
Best in Cricket
SC Video
Cricket
Football
Kabaddi
SC Reviews
SC Blog
SC Video
Follow us
Log in
Home
>
Kabaddi
>
Tamil Thalaivas News
Tamil Thalaivas News
Category links
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Find Out How Tamil Thalaivas Fared in PKL So Far
7 months ago
news
kabaddi
Get the Numbers on How Moein Shafaghi Performed in PKL Season 12
7 months ago
news
kabaddi
How did Tamil Thalaivas Perform in PKL Season 12?
8 months ago
news
kabaddi
Tamil Thalaivas Sack Coach Sanjeev Baliyan After Controversy-Filled Season
8 months ago
news
kabaddi
Find Out Which PKL Teams Dominate Instagram in 2025
8 months ago
news
kabaddi
Pawan Sehrawat Opens Up on Role and Exit from Tamil Thalaivas
8 months ago
news
kabaddi
Tamil Thalaivas Respond to Coach Sanjeev Baliyans Allegations After PKL 12 Exit
8 months ago
news
kabaddi
Here is the List of All Teams Eliminated from PKL 12 Top 8 Race
9 months ago
news
kabaddi
Pawan Sehrawat Responds to Tamil Thalaivas Management Criticism
9 months ago
news
kabaddi
Arjun Deshwal Highlights Best Moments of PKL 2025
9 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Eye Playoffs After Back-to-Back Wins
9 months ago
news
kabaddi
Learn How Your Favourite Team Can Make It to PKL 12 Playoffs
9 months ago
news
kabaddi
Himanshu Singh Powers Gujarat Giants to 42-35 Win Over Tamil Thalaivas
9 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Edge Past Tamil Thalaivas with Guman-Gagan Brilliance
9 months ago
news
kabaddi
Arjun Deshwal Stars as Tamil Thalaivas Dominate Patna Pirates
9 months ago
news
kabaddi
Bengaluru Bulls Edge Tamil Thalaivas 33-29 in Thrilling Encounter
9 months ago
news
kabaddi
U Mumba Cruise to 42-24 Win Over Tamil Thalaivas
9 months ago
news
kabaddi
Tamil Thalaivas and Other Teams Eye Momentum as PKL Returns to Chennai
9 months ago
news
kabaddi
Tamil Thalaivas End Jaipur Pink Panthers Winning Streak with Nine-Point Victory
9 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Aim to Extend Winning Streak Against Bengaluru Bulls in PKL 12
9 months ago
news
kabaddi
Arjun Deshwal Blames Himself for Tamil Thalaivas Poor Run
10 months ago
news
kabaddi
Here is the PKL 12 Day 23 Points Table and Top Performers Summary
10 months ago
news
kabaddi
Can Pawan Sehrawat Join Another Team Mid-Season in PKL 12?
10 months ago
news
kabaddi
UP Yoddhas Dominate Tamil Thalaivas in PKL 2025
10 months ago
news
kabaddi
Tamil Thalaivas Feel Pawan Sehrawats Absence in PKL 12 Defeat
10 months ago
news
kabaddi
Manpreet Singh Achieves Historic 100th PKL Win as Haryana Steelers Edge Tamil Thalaivas
10 months ago
news
kabaddi
Arjun Deshwal Leads Tamil Thalaivas to 35-29 Win Over Bengaluru Bulls
10 months ago
news
kabaddi
Watch Out for the PKL 2025 Table Toppers after Day 3
10 months ago
news
kabaddi
U Mumbas Stunning Comeback Sinks Tamil Thalaivas
10 months ago
news
kabaddi
PKL to Honour Pardeep Narwal Ahead of Season 12
10 months ago
news
kabaddi
1
2
3
4
5
>