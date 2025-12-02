Tamil Thalaivas News

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Get the Numbers on How Moein Shafaghi Performed in PKL Season 12

Get the Numbers on How Moein Shafaghi Performed in PKL Season 12

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How did Tamil Thalaivas Perform in PKL Season 12?

How did Tamil Thalaivas Perform in PKL Season 12?

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Tamil Thalaivas Sack Coach Sanjeev Baliyan After Controversy-Filled Season

Tamil Thalaivas Sack Coach Sanjeev Baliyan After Controversy-Filled Season

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Find Out Which PKL Teams Dominate Instagram in 2025

Find Out Which PKL Teams Dominate Instagram in 2025

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Pawan Sehrawat Opens Up on Role and Exit from Tamil Thalaivas

Pawan Sehrawat Opens Up on Role and Exit from Tamil Thalaivas

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Tamil Thalaivas Respond to Coach Sanjeev Baliyans Allegations After PKL 12 Exit

Tamil Thalaivas Respond to Coach Sanjeev Baliyans Allegations After PKL 12 Exit

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Here is the List of All Teams Eliminated from PKL 12 Top 8 Race

Here is the List of All Teams Eliminated from PKL 12 Top 8 Race

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Pawan Sehrawat Responds to Tamil Thalaivas Management Criticism

Pawan Sehrawat Responds to Tamil Thalaivas Management Criticism

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Arjun Deshwal Highlights Best Moments of PKL 2025

Arjun Deshwal Highlights Best Moments of PKL 2025

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UP Yoddhas Eye Playoffs After Back-to-Back Wins

UP Yoddhas Eye Playoffs After Back-to-Back Wins

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Learn How Your Favourite Team Can Make It to PKL 12 Playoffs

Learn How Your Favourite Team Can Make It to PKL 12 Playoffs

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Himanshu Singh Powers Gujarat Giants to 42-35 Win Over Tamil Thalaivas

Himanshu Singh Powers Gujarat Giants to 42-35 Win Over Tamil Thalaivas

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UP Yoddhas Edge Past Tamil Thalaivas with Guman-Gagan Brilliance

UP Yoddhas Edge Past Tamil Thalaivas with Guman-Gagan Brilliance

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Bengaluru Bulls Edge Tamil Thalaivas 33-29 in Thrilling Encounter

Bengaluru Bulls Edge Tamil Thalaivas 33-29 in Thrilling Encounter

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U Mumba Cruise to 42-24 Win Over Tamil Thalaivas

U Mumba Cruise to 42-24 Win Over Tamil Thalaivas

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Tamil Thalaivas and Other Teams Eye Momentum as PKL Returns to Chennai

Tamil Thalaivas and Other Teams Eye Momentum as PKL Returns to Chennai

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Tamil Thalaivas End Jaipur Pink Panthers Winning Streak with Nine-Point Victory

Tamil Thalaivas End Jaipur Pink Panthers Winning Streak with Nine-Point Victory

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UP Yoddhas Aim to Extend Winning Streak Against Bengaluru Bulls in PKL 12

UP Yoddhas Aim to Extend Winning Streak Against Bengaluru Bulls in PKL 12

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Arjun Deshwal Blames Himself for Tamil Thalaivas Poor Run

Arjun Deshwal Blames Himself for Tamil Thalaivas Poor Run

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Here is the PKL 12 Day 23 Points Table and Top Performers Summary

Here is the PKL 12 Day 23 Points Table and Top Performers Summary

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Can Pawan Sehrawat Join Another Team Mid-Season in PKL 12?

Can Pawan Sehrawat Join Another Team Mid-Season in PKL 12?

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UP Yoddhas Dominate Tamil Thalaivas in PKL 2025

UP Yoddhas Dominate Tamil Thalaivas in PKL 2025

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Tamil Thalaivas Feel Pawan Sehrawats Absence in PKL 12 Defeat

Tamil Thalaivas Feel Pawan Sehrawats Absence in PKL 12 Defeat

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Manpreet Singh Achieves Historic 100th PKL Win as Haryana Steelers Edge Tamil Thalaivas

Manpreet Singh Achieves Historic 100th PKL Win as Haryana Steelers Edge Tamil Thalaivas

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Arjun Deshwal Leads Tamil Thalaivas to 35-29 Win Over Bengaluru Bulls

Arjun Deshwal Leads Tamil Thalaivas to 35-29 Win Over Bengaluru Bulls

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Watch Out for the PKL 2025 Table Toppers after Day 3

Watch Out for the PKL 2025 Table Toppers after Day 3

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U Mumbas Stunning Comeback Sinks Tamil Thalaivas

U Mumbas Stunning Comeback Sinks Tamil Thalaivas

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