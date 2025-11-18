Rahul Chaudhari News

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Kabaddi Fraternity Celebrates India Womens Historic World Cup Triumph

Kabaddi Fraternity Celebrates India Womens Historic World Cup Triumph

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Rahul Chaudhari Backs Telugu Titans to Create History in PKL 2025

Rahul Chaudhari Backs Telugu Titans to Create History in PKL 2025

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WATCH | PKL fans can't keep calm after Rahul Chaudhari scores four-point raid

WATCH | PKL fans can't keep calm after Rahul Chaudhari scores four-point raid

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PKL | Worst purchases by teams in season 9

PKL | Worst purchases by teams in season 9

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2021 PKL Auction | Pardeep Narwal goes to UP Yoddha for record-breaking 1.65 crore fee

2021 PKL Auction | Pardeep Narwal goes to UP Yoddha for record-breaking 1.65 crore fee

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PKL 2019 | Senior players weren’t up to mark this season, admits J Udaya Kumar

PKL 2019 | Senior players weren’t up to mark this season, admits J Udaya Kumar

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LIVE PKL 2019 | Match 116 – Tamil Thalaivas vs U Mumba

LIVE PKL 2019 | Match 116 – Tamil Thalaivas vs U Mumba

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PKL 2019 | Were playing a bit loose at the start, admits Arjun Singh

PKL 2019 | Were playing a bit loose at the start, admits Arjun Singh

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PKL 2019 | V Ajith Kumar has immense potential and skill, says J Udaya Kumar

PKL 2019 | V Ajith Kumar has immense potential and skill, says J Udaya Kumar

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PKL 2019 | There were mistake done at crucial point, says J Udaya Kumar

PKL 2019 | There were mistake done at crucial point, says J Udaya Kumar

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PKL 2019 | The team is in a spot of bother, says J Udaya Kumar

PKL 2019 | The team is in a spot of bother, says J Udaya Kumar

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PKL 2019 | If I get a chance to play full-time, I will help my team win, says V Ajith Kumar

PKL 2019 | If I get a chance to play full-time, I will help my team win, says V Ajith Kumar

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PKL 2019 | Rahul Chaudhari was playing well so I didn’t raid much, says Ajay Thakur

PKL 2019 | Rahul Chaudhari was playing well so I didn’t raid much, says Ajay Thakur

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PKL 2019 | Not concerned about Rahul Chaudhari’s form, says Edacherry Bhaskaran

PKL 2019 | Not concerned about Rahul Chaudhari’s form, says Edacherry Bhaskaran

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PKL 2019 | Individual performances don’t matter if team doesn’t perform well, believes Ajay Thakur

PKL 2019 | Individual performances don’t matter if team doesn’t perform well, believes Ajay Thakur

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PKL 2019 | We are still not able to finish off close matches, admits Edacherry Bhaskaran

PKL 2019 | We are still not able to finish off close matches, admits Edacherry Bhaskaran

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PKL 2019 | We gave away too many easy bonus points, says Edacherry Bhaskaran

PKL 2019 | We gave away too many easy bonus points, says Edacherry Bhaskaran

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PKL 2019 | We'll draw a lot of confidence from today's performance, says Edacherry Bhaskaran

PKL 2019 | We'll draw a lot of confidence from today's performance, says Edacherry Bhaskaran

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PKL 2019 | Ajith is extremely talented player, says E Bhaskaran

PKL 2019 | Ajith is extremely talented player, says E Bhaskaran

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PKL 2019 | Our sole motive is to perform well in home leg, says Edacherry Bhaskaran

PKL 2019 | Our sole motive is to perform well in home leg, says Edacherry Bhaskaran

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PKL 2019 | Every player in Tamil Thalaivas' team gives his heart out, says Rahul Chaudhari

PKL 2019 | Every player in Tamil Thalaivas' team gives his heart out, says Rahul Chaudhari

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PKL 2019 | Experienced players handle pressure situations better, believes Ajay Thakur

PKL 2019 | Experienced players handle pressure situations better, believes Ajay Thakur

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PKL 2019 | Everyone plays matches with a detailed plan, reveals Ajay Thakur

PKL 2019 | Everyone plays matches with a detailed plan, reveals Ajay Thakur

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PKL 2019 | If we could have defended better, we would have had lead right from the start, says Rahul Chaudhari

PKL 2019 | If we could have defended better, we would have had lead right from the start, says Rahul Chaudhari

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PKL 2019 | We won because of Rahul Chaudhari, says Edacherry Bhaskaran

PKL 2019 | We won because of Rahul Chaudhari, says Edacherry Bhaskaran

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PKL 2019 | It was close match because of our defence, says Ajay Thakur

PKL 2019 | It was close match because of our defence, says Ajay Thakur

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PKL 2019 | Couldn’t enforce all-out as we kept getting tackled, says Edacherry Bhaskaran

PKL 2019 | Couldn’t enforce all-out as we kept getting tackled, says Edacherry Bhaskaran

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