Rohit Baliyan News
Category links
Teams
Dabang DelhiBengal WarriorsBengaluru BullsTamil ThalaivasPatna PiratesU MumbaUp YoddhasHaryana SteelersGujarat GiantsPuneri PaltanTelugu TitansJaipur Pink PanthersIndia Kabaddi TeamPune PrideDiler DelhiChennai ChellengersBangalore RhinosPondicherry PredatorsHaryana HerosMumbai Che RajeTelugu BullsIran Kabaddi Team
Tournaments
Players
Saurabh NandalSurjeet SinghJaideepVinayJasvir SinghNitesh KumarArjun DeshwalRakesh KumarRahul ChaudhariSurender GillSunil KumarAjay ThakurFazel AtrachaliPawan SehrawatPankaj MohiteManinder SinghJoginder NarwalDeepak Niwas HoodaAnup KumarPardeep NarwalNaveen KumarVijayKrishan Kumar HoodaBc RameshManpreet SinghNitin RawalRishank DevadigaMahender SinghRandhir SinghVishal BhardwajJang Kun LeeSachin TawarSiddharth DesaiAbhishek SinghChandran RanjitSurender NadaRavinder PahalDeepak HoodaManjeet ChhillarRam Mehar SinghRohit GuliaMohammad NabibakhshHadi OshtorakPrashanth RaiSandeep NarwalNeeraj KumarMonu GoyatRohit KumarDharamraj CheralathanJeeva KumarVishal ManeBaldev SinghAkhil KumarSukesh HegdeAjinkya KapreSumit KumarRinku NarwalK PrapanjanVikas KandolaSanjeev Kumar BaliyanRavi KumarShrikant JadhavMeraj SheykhNitin TomarV Ajith KumarAjay KumarRan SinghSonu JaglanJagdish KumbleParvesh BhainswalSrinivas ReddySandeep DhullGb MoreAthul MsDeepak NarwalAbozar MohajermighaniGholamreza MazandaraniGirish Maruti ErnakAmit HoodaAmit SheoranRituraj KoraviSurinder SinghNilesh SalunkheSagar KrishnaMohit ChhillarVikas KaleKashiling AdakeEdacherry BhaskaranC ArunShabeer BapuRambir Singh KhokharFarhad MilaghardanRohit BaliyanSuraj DesaiVikash KhandolaSuurender SinghMore GbSumit SinghKuldeep SinghSelvamani K
Teams
Dabang DelhiBengal WarriorsBengaluru BullsTamil ThalaivasPatna PiratesU MumbaUp YoddhasHaryana SteelersGujarat GiantsPuneri PaltanTelugu TitansJaipur Pink PanthersIndia Kabaddi TeamPune PrideDiler DelhiChennai ChellengersBangalore RhinosPondicherry PredatorsHaryana HerosMumbai Che RajeTelugu BullsIran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi LeagueKabaddi World CupPro Hockey LeagueIndo International Premier Kabaddi LeagueAsian GamesKabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh NandalSurjeet SinghJaideepVinayJasvir SinghNitesh KumarArjun DeshwalRakesh KumarRahul ChaudhariSurender GillSunil KumarAjay ThakurFazel AtrachaliPawan SehrawatPankaj MohiteManinder SinghJoginder NarwalDeepak Niwas HoodaAnup KumarPardeep NarwalNaveen KumarVijayKrishan Kumar HoodaBc RameshManpreet SinghNitin RawalRishank DevadigaMahender SinghRandhir SinghVishal BhardwajJang Kun LeeSachin TawarSiddharth DesaiAbhishek SinghChandran RanjitSurender NadaRavinder PahalDeepak HoodaManjeet ChhillarRam Mehar SinghRohit GuliaMohammad NabibakhshHadi OshtorakPrashanth RaiSandeep NarwalNeeraj KumarMonu GoyatRohit KumarDharamraj CheralathanJeeva KumarVishal ManeBaldev SinghAkhil KumarSukesh HegdeAjinkya KapreSumit KumarRinku NarwalK PrapanjanVikas KandolaSanjeev Kumar BaliyanRavi KumarShrikant JadhavMeraj SheykhNitin TomarV Ajith KumarAjay KumarRan SinghSonu JaglanJagdish KumbleParvesh BhainswalSrinivas ReddySandeep DhullGb MoreAthul MsDeepak NarwalAbozar MohajermighaniGholamreza MazandaraniGirish Maruti ErnakAmit HoodaAmit SheoranRituraj KoraviSurinder SinghNilesh SalunkheSagar KrishnaMohit ChhillarVikas KaleKashiling AdakeEdacherry BhaskaranC ArunShabeer BapuRambir Singh KhokharFarhad MilaghardanRohit BaliyanSuraj DesaiVikash KhandolaSuurender SinghMore GbSumit SinghKuldeep SinghSelvamani K
PKL 2019 | Our defenders could not perform well against Bengaluru Bulls, says Sanjeev Kumar
- news
- kabaddi
PKL 2018 | UP Yoddha secure Eliminator 3 berth after convincing win over U Mumba
- news
- kabaddi