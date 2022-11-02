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Ravinder Pahal News
Ravinder Pahal News
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Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
PKL | Worst purchases by teams in season 9
4 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi 2021 | Most successful defenders in the PKL
5 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Perfect reward for Naveen Kumar’s hard work and determination, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Played according to coach's plan, says Joginder Narwal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | First-time finalist Krishan Kumar Hooda leaves no stone unturned for Bengal challenge
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC not under any pressure for semis, states Joginder Narwal
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Chances of claiming title – Dabang Delhi
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of Panchkula leg ft. Pawan Sehrawat, Naveen Kumar and Sandeep Dhull
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Entire team is performing well, says Joginder Narwal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | How Bengaluru Bulls tied last night's game against Dabang Delhi KC
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Champion with U Mumba and Patna Pirates, Vishal Mane aims to repeat the same with Dabang Delhi
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of Delhi leg ft.Naveen Kumar, Ravinder Pahal and Mahender Singh
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Studs and Duds from Delhi leg ft. Saurabh Nandal, Sunil Kumar and Rahul Chaudhari
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi eye Patna Pirates game to stay unbeaten at home
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | We are only halfway where we want to be, says Naveen Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | First time at the top - Dabang Delhi’s journey of complete transformation
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | No player in Dabang Delhi plays for numbers, claims Joginder Narwal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Couldn’t have asked for better performance, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | How Dabang Delhi got the better of Bengaluru Bulls to register their first win at home
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi vs Bengal Warriors - Good, Bad and Ugly ft. Naveen Kumar, Ravinder Pahal and K Prapanjan
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Studs and duds from Ahmedabad leg ft. Pankaj, Girish Ernak and Ravinder Pahal
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Naveen Kumar’s one year journey - from NYP to Dabang Delhi’s star raider
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Defence played well, says Krishan Kumar Hooda after win against Puneri Paltan
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Strength and conditioning coach Sandesh Rangnekar brings new energy to Dabang Delhi KC
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Joginder Narwal hails Chandran Ranjit and Naveen Kumar after win against Jaipur
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | How Dabang Delhi KC stopped Jaipur Pink Panthers' juggernaut
7 years ago
feature
kabaddi
‘Bura Na Mano Dilli Hai’ – Dabang Delhi KC celebrates the spirit of Delhi
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | How Gujarat Fortunegiants inflicted first defeat of season on Dabang Delhi KC
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Faith on each other is leading to success for Dabang Delhi, believes Ravinder Pahal
7 years ago
news
kabaddi
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