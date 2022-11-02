Ravinder Pahal News

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Tournaments
Players
Pro Kabaddi 2021 | Most successful defenders in the PKL

Pro Kabaddi 2021 | Most successful defenders in the PKL

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Perfect reward for Naveen Kumar’s hard work and determination, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | Perfect reward for Naveen Kumar’s hard work and determination, says Krishan Kumar Hooda

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  • kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final

PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final

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  • kabaddi
PKL 2019 | Played according to coach's plan, says Joginder Narwal

PKL 2019 | Played according to coach's plan, says Joginder Narwal

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  • kabaddi
PKL 2019 | First-time finalist Krishan Kumar Hooda leaves no stone unturned for Bengal challenge

PKL 2019 | First-time finalist Krishan Kumar Hooda leaves no stone unturned for Bengal challenge

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC not under any pressure for semis, states Joginder Narwal

PKL 2019 | Dabang Delhi KC not under any pressure for semis, states Joginder Narwal

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Chances of claiming title – Dabang Delhi

PKL 2019 | Chances of claiming title – Dabang Delhi

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of Panchkula leg ft. Pawan Sehrawat, Naveen Kumar and Sandeep Dhull

PKL 2019 | Best 7 of Panchkula leg ft. Pawan Sehrawat, Naveen Kumar and Sandeep Dhull

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Entire team is performing well, says Joginder Narwal

PKL 2019 | Entire team is performing well, says Joginder Narwal

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | How Bengaluru Bulls tied last night's game against Dabang Delhi KC

PKL 2019 | How Bengaluru Bulls tied last night's game against Dabang Delhi KC

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  • kabaddi
PKL 2019 | Champion with U Mumba and Patna Pirates, Vishal Mane aims to repeat the same with Dabang Delhi

PKL 2019 | Champion with U Mumba and Patna Pirates, Vishal Mane aims to repeat the same with Dabang Delhi

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of Delhi leg ft.Naveen Kumar, Ravinder Pahal and Mahender Singh

PKL 2019 | Best 7 of Delhi leg ft.Naveen Kumar, Ravinder Pahal and Mahender Singh

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Studs and Duds from Delhi leg ft. Saurabh Nandal, Sunil Kumar and Rahul Chaudhari

PKL 2019 | Studs and Duds from Delhi leg ft. Saurabh Nandal, Sunil Kumar and Rahul Chaudhari

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | We are only halfway where we want to be, says Naveen Kumar

PKL 2019 | We are only halfway where we want to be, says Naveen Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | First time at the top - Dabang Delhi’s journey of complete transformation

PKL 2019 | First time at the top - Dabang Delhi’s journey of complete transformation

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | No player in Dabang Delhi plays for numbers, claims Joginder Narwal

PKL 2019 | No player in Dabang Delhi plays for numbers, claims Joginder Narwal

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Couldn’t have asked for better performance, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | Couldn’t have asked for better performance, says Krishan Kumar Hooda

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | How Dabang Delhi got the better of Bengaluru Bulls to register their first win at home

PKL 2019 | How Dabang Delhi got the better of Bengaluru Bulls to register their first win at home

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  • kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi vs Bengal Warriors - Good, Bad and Ugly ft. Naveen Kumar, Ravinder Pahal and K Prapanjan

PKL 2019 | Dabang Delhi vs Bengal Warriors - Good, Bad and Ugly ft. Naveen Kumar, Ravinder Pahal and K Prapanjan

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  • kabaddi
PKL 2019 | Studs and duds from Ahmedabad leg ft. Pankaj, Girish Ernak and Ravinder Pahal

PKL 2019 | Studs and duds from Ahmedabad leg ft. Pankaj, Girish Ernak and Ravinder Pahal

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Naveen Kumar’s one year journey - from NYP to Dabang Delhi’s star raider

PKL 2019 | Naveen Kumar’s one year journey - from NYP to Dabang Delhi’s star raider

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  • kabaddi
PKL 2019 | Defence played well, says Krishan Kumar Hooda after win against Puneri Paltan

PKL 2019 | Defence played well, says Krishan Kumar Hooda after win against Puneri Paltan

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  • kabaddi
PKL 2019 | Strength and conditioning coach Sandesh Rangnekar brings new energy to Dabang Delhi KC

PKL 2019 | Strength and conditioning coach Sandesh Rangnekar brings new energy to Dabang Delhi KC

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  • kabaddi
PKL 2019 | Joginder Narwal hails Chandran Ranjit and Naveen Kumar after win against Jaipur

PKL 2019 | Joginder Narwal hails Chandran Ranjit and Naveen Kumar after win against Jaipur

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  • kabaddi
PKL 2019 | How Dabang Delhi KC stopped Jaipur Pink Panthers' juggernaut

PKL 2019 | How Dabang Delhi KC stopped Jaipur Pink Panthers' juggernaut

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‘Bura Na Mano Dilli Hai’ – Dabang Delhi KC celebrates the spirit of Delhi

‘Bura Na Mano Dilli Hai’ – Dabang Delhi KC celebrates the spirit of Delhi

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  • kabaddi
PKL 2019 | How Gujarat Fortunegiants inflicted first defeat of season on Dabang Delhi KC

PKL 2019 | How Gujarat Fortunegiants inflicted first defeat of season on Dabang Delhi KC

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