Ajay Thakur News

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Tournaments
Players
Young Coaches Reshape Pro Kabaddi Leagues Competitive Landscape

Young Coaches Reshape Pro Kabaddi Leagues Competitive Landscape

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Ajay Thakur Prioritizes Mohits Health Over Puneri Paltans Title Bid in PKL 2025 Final

Ajay Thakur Prioritizes Mohits Health Over Puneri Paltans Title Bid in PKL 2025 Final

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Ajay Thakur Reflects on Puneri Paltans Costly Errors in PKL 2025 Final

Ajay Thakur Reflects on Puneri Paltans Costly Errors in PKL 2025 Final

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Aslam Inamdar Reveals Ajay Thakur’s Emotional Ultimatum Before Puneri Paltan’s Qualifier Win

Aslam Inamdar Reveals Ajay Thakur’s Emotional Ultimatum Before Puneri Paltan’s Qualifier Win

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Manpreet Singh Enjoys Live PKL Action, Praises League’s Role for Young Players

Manpreet Singh Enjoys Live PKL Action, Praises League’s Role for Young Players

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Patna Pirates Get a Clearer Path to PKL 12 Playoffs After Key Victory

Patna Pirates Get a Clearer Path to PKL 12 Playoffs After Key Victory

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Ajay Thakur Gives a Big Statement on Jasveer Singh’s Resignation

Ajay Thakur Gives a Big Statement on Jasveer Singh’s Resignation

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Ajay Thakur Praises Chennai Crowd as Puneri Paltan Beat Bengal Warriorz

Ajay Thakur Praises Chennai Crowd as Puneri Paltan Beat Bengal Warriorz

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PKL Season 12 Kicks Off with Record Competitiveness

PKL Season 12 Kicks Off with Record Competitiveness

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Pro Kabaddi | Five oldest players to feature in PKL 8

Pro Kabaddi | Five oldest players to feature in PKL 8

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2021 PKL Auction | Arjun Deshwal bags 96-lakh deal, Ajay Thakur and Monu Goyat retained

2021 PKL Auction | Arjun Deshwal bags 96-lakh deal, Ajay Thakur and Monu Goyat retained

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PKL 2019 | The team is in a spot of bother, says J Udaya Kumar

PKL 2019 | The team is in a spot of bother, says J Udaya Kumar

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PKL 2019 | If I get a chance to play full-time, I will help my team win, says V Ajith Kumar

PKL 2019 | If I get a chance to play full-time, I will help my team win, says V Ajith Kumar

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PKL 2019 | Individual performances don’t matter if team doesn’t perform well, believes Ajay Thakur

PKL 2019 | Individual performances don’t matter if team doesn’t perform well, believes Ajay Thakur

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PKL 2019 | We are still not able to finish off close matches, admits Edacherry Bhaskaran

PKL 2019 | We are still not able to finish off close matches, admits Edacherry Bhaskaran

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PKL 2019 | We gave away too many easy bonus points, says Edacherry Bhaskaran

PKL 2019 | We gave away too many easy bonus points, says Edacherry Bhaskaran

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PKL 2019 | We'll draw a lot of confidence from today's performance, says Edacherry Bhaskaran

PKL 2019 | We'll draw a lot of confidence from today's performance, says Edacherry Bhaskaran

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PKL 2019 | Awards like the Arjuna push sportspersons further, says Ajay Thakur

PKL 2019 | Awards like the Arjuna push sportspersons further, says Ajay Thakur

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PKL 2019 | Ajith is extremely talented player, says E Bhaskaran

PKL 2019 | Ajith is extremely talented player, says E Bhaskaran

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PKL 2019 | Our sole motive is to perform well in home leg, says Edacherry Bhaskaran

PKL 2019 | Our sole motive is to perform well in home leg, says Edacherry Bhaskaran

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PKL 2019 | Every player in Tamil Thalaivas' team gives his heart out, says Rahul Chaudhari

PKL 2019 | Every player in Tamil Thalaivas' team gives his heart out, says Rahul Chaudhari

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PKL 2019 | Pressure is a construct you create by overthinking, opines Randhir Singh

PKL 2019 | Pressure is a construct you create by overthinking, opines Randhir Singh

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PKL 2019 | Experienced players handle pressure situations better, believes Ajay Thakur

PKL 2019 | Experienced players handle pressure situations better, believes Ajay Thakur

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PKL 2019 | We were mentally prepared to face any challenge, says Edacherry Bhaskaran

PKL 2019 | We were mentally prepared to face any challenge, says Edacherry Bhaskaran

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PKL 2019 | Everyone plays matches with a detailed plan, reveals Ajay Thakur

PKL 2019 | Everyone plays matches with a detailed plan, reveals Ajay Thakur

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PKL 2019 | We won because of Rahul Chaudhari, says Edacherry Bhaskaran

PKL 2019 | We won because of Rahul Chaudhari, says Edacherry Bhaskaran

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PKL 2019 | It was close match because of our defence, says Ajay Thakur

PKL 2019 | It was close match because of our defence, says Ajay Thakur

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