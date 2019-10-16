Vikas Kandola News

Category links
Teams
Dabang DelhiBengal WarriorsBengaluru BullsTamil ThalaivasPatna PiratesU MumbaUp YoddhasHaryana SteelersGujarat GiantsPuneri PaltanTelugu TitansJaipur Pink PanthersIndia Kabaddi TeamPune PrideDiler DelhiChennai ChellengersBangalore RhinosPondicherry PredatorsHaryana HerosMumbai Che RajeTelugu BullsIran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi LeagueKabaddi World CupPro Hockey LeagueIndo International Premier Kabaddi LeagueAsian GamesKabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh NandalSurjeet SinghJaideepVinayJasvir SinghNitesh KumarArjun DeshwalRakesh KumarRahul ChaudhariSurender GillSunil KumarAjay ThakurFazel AtrachaliPawan SehrawatPankaj MohiteManinder SinghJoginder NarwalDeepak Niwas HoodaAnup KumarPardeep NarwalNaveen KumarVijayKrishan Kumar HoodaBc RameshManpreet SinghNitin RawalRishank DevadigaMahender SinghRandhir SinghVishal BhardwajJang Kun LeeSachin TawarSiddharth DesaiAbhishek SinghChandran RanjitSurender NadaRavinder PahalDeepak HoodaManjeet ChhillarRam Mehar SinghRohit GuliaMohammad NabibakhshHadi OshtorakPrashanth RaiSandeep NarwalNeeraj KumarMonu GoyatRohit KumarDharamraj CheralathanJeeva KumarVishal ManeBaldev SinghAkhil KumarSukesh HegdeAjinkya KapreSumit KumarRinku NarwalK PrapanjanVikas KandolaSanjeev Kumar BaliyanRavi KumarShrikant JadhavMeraj SheykhNitin TomarV Ajith KumarAjay KumarRan SinghSonu JaglanJagdish KumbleParvesh BhainswalSrinivas ReddySandeep DhullGb MoreAthul MsDeepak NarwalAbozar MohajermighaniGholamreza MazandaraniGirish Maruti ErnakAmit HoodaAmit SheoranRituraj KoraviSurinder SinghNilesh SalunkheSagar KrishnaMohit ChhillarVikas KaleKashiling AdakeEdacherry BhaskaranC ArunShabeer BapuRambir Singh KhokharFarhad MilaghardanRohit BaliyanSuraj DesaiVikash KhandolaSuurender SinghMore GbSumit SinghKuldeep SinghSelvamani K
Teams
Tournaments
Players
PKL 2019 | Will try to perform well against U Mumba in playoffs by rectifying our mistakes, asserts Naveen

PKL 2019 | Will try to perform well against U Mumba in playoffs by rectifying our mistakes, asserts Naveen

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Chances of claiming title – Haryana Steelers

PKL 2019 | Chances of claiming title – Haryana Steelers

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | U Mumba will give 100% to win eliminator game, states Fazel Atrachali

PKL 2019 | U Mumba will give 100% to win eliminator game, states Fazel Atrachali

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Players were switched off in second half as it was our last league game, says Rakesh Kumar

PKL 2019 | Players were switched off in second half as it was our last league game, says Rakesh Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Fazel Atrachali leads from front as U Mumba beat Haryana Steelers

PKL 2019 | Fazel Atrachali leads from front as U Mumba beat Haryana Steelers

  • report
  • kabaddi
PKL 2019 | We'll play our last league match with full intensity, says Prashanth Kumar Rai

PKL 2019 | We'll play our last league match with full intensity, says Prashanth Kumar Rai

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | From player to expert to coach – Rakesh Kumar traverses entire spectrum

PKL 2019 | From player to expert to coach – Rakesh Kumar traverses entire spectrum

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Haryana Steelers qualify for playoffs after beating Gujarat Fortunegiants

PKL 2019 | Haryana Steelers qualify for playoffs after beating Gujarat Fortunegiants

  • report
  • kabaddi
PKL 2019 | Fit after minor knee injury, Dharmaraj Cheralathan confident to lead Haryana Steelers to glory in home leg

PKL 2019 | Fit after minor knee injury, Dharmaraj Cheralathan confident to lead Haryana Steelers to glory in home leg

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Haryana Steelers played well after they paid heed to my words, asserts Rakesh Kumar

PKL 2019 | Haryana Steelers played well after they paid heed to my words, asserts Rakesh Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Vikash Kandola leads from front as Haryana Steelers beat Patna Pirates

PKL 2019 | Vikash Kandola leads from front as Haryana Steelers beat Patna Pirates

  • report
  • kabaddi
PKL 2019 | Will try to win as many matches as possible to be in Top 2, asserts Vikash Kandola

PKL 2019 | Will try to win as many matches as possible to be in Top 2, asserts Vikash Kandola

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Missed presence of our captain in the match, admits Rakesh Kumar

PKL 2019 | Missed presence of our captain in the match, admits Rakesh Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Mistakes cost us a win by better margin, says Rakesh Kumar

PKL 2019 | Mistakes cost us a win by better margin, says Rakesh Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019: Will work out a plan according to Tamil Thalaivas, says Vikash Khandola

PKL 2019: Will work out a plan according to Tamil Thalaivas, says Vikash Khandola

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Vikas Kandola, Prashanth Rai’s return was a massive boost, says Dharmaraj Cheralathan

PKL 2019 | Vikas Kandola, Prashanth Rai’s return was a massive boost, says Dharmaraj Cheralathan

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of Delhi leg ft.Naveen Kumar, Ravinder Pahal and Mahender Singh

PKL 2019 | Best 7 of Delhi leg ft.Naveen Kumar, Ravinder Pahal and Mahender Singh

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Our combinations were spot on, says Mandar Shetty

PKL 2019 | Our combinations were spot on, says Mandar Shetty

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Haryana Steelers thrash Gujarat Fortunegiants to record third consecutive win

PKL 2019 | Haryana Steelers thrash Gujarat Fortunegiants to record third consecutive win

  • report
  • kabaddi
PKL 2019 | Game turned when I got out against two players, says Maninder Singh

PKL 2019 | Game turned when I got out against two players, says Maninder Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Defence didn’t perform that well in first half against Bengal Warriors, says Dharmaraj Cheralathan

PKL 2019 | Defence didn’t perform that well in first half against Bengal Warriors, says Dharmaraj Cheralathan

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of the Chennai leg ft. Sandeep Narwal, Surjeet Singh, and Siddharth Desai

PKL 2019 | Best 7 of the Chennai leg ft. Sandeep Narwal, Surjeet Singh, and Siddharth Desai

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | We allowed U Mumba chance to comeback into game, says Rakesh Kumar

PKL 2019 | We allowed U Mumba chance to comeback into game, says Rakesh Kumar

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Studs and duds from Ahmedabad leg ft. Pankaj, Girish Ernak and Ravinder Pahal

PKL 2019 | Studs and duds from Ahmedabad leg ft. Pankaj, Girish Ernak and Ravinder Pahal

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of Ahmedabad leg ft. Vikash Kandola, Naveen Kumar and Sunil Kumar

PKL 2019 | Best 7 of Ahmedabad leg ft. Vikash Kandola, Naveen Kumar and Sunil Kumar

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Our players made few wrong decisions at the end, says Arjun Singh

PKL 2019 | Our players made few wrong decisions at the end, says Arjun Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | We know how to control the game and win, says Dharamraj Cherlathan

PKL 2019 | We know how to control the game and win, says Dharamraj Cherlathan

  • news
  • kabaddi