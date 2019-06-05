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Indo International Premier Kabaddi League News
Indo International Premier Kabaddi League News
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Pondicherry Predators
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Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
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Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
IPKL 2019 | Bangalore Rhinos beat Pune Pride to lift the trophy
7 years ago
report
kabaddi
IPKL 2019 | Diler Delhi beats Pondicherry Predators; Bangalore Rhinos’ draw with Chennai Challengers
7 years ago
report
kabaddi
IPKL 2019 | Mumbai Che Raje thrash Haryana Heros in high-scoring encounter
7 years ago
report
kabaddi
IPKL 2019 | Diler Delhi are in a good position due to strong performances earlier, says Sunil Jaipal
7 years ago
news
kabaddi
IPKL 2019 | Pune Pride thrash Mumbai Che Raje while Bangalore Rhinos, Haryana Heros also secure wins
7 years ago
report
kabaddi
IPKL 2019 | Bangalore Rhinos rout Telugu Bulls; Mumbai Che Raje and Chennai Challengers register close wins
7 years ago
report
kabaddi
IPKL 2019 | Chennai Challengers win cliff-hanger against Telugu Bulls while Diler Delhi beats Mumbai Che Raje
7 years ago
report
kabaddi
IPKL 2019 | Telugu Bulls, Haryana Heros and Pune Pride register comfortable victories
7 years ago
report
kabaddi
IPKL 2019 | Chennai hold Mumbai to a draw; Diler Delhi register easy win against Telugu Bulls
7 years ago
report
kabaddi
IPKL 2019 | Amarjeeth Singh stars in Pune Pride's win while Bangalore Rhinos beat Haryana Heros
7 years ago
report
kabaddi
IPKL 2019 | Diler Delhi, Chennai Challengers register easy wins on Day 4
7 years ago
report
kabaddi
IPKL 2019 | Pondicherry Predators thrash Haryana Heros; Pune Pride continue winning run
7 years ago
report
kabaddi
IPKL 2019 | Bangalore Rhinos, Diler Delhi, Mumbai Che Raje register wins on Day 2
7 years ago
report
kabaddi
IPKL 2019 | Pune Pride start campaign on a winning note against Haryana Heroes
7 years ago
report
kabaddi
IPKL 2019 | Haryana Heroes face Pune Pride to kickoff inaugural campaign
7 years ago
news
kabaddi