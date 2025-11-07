Maninder Singh News

Category links
Teams
Dabang DelhiBengal WarriorsBengaluru BullsTamil ThalaivasPatna PiratesU MumbaUp YoddhasHaryana SteelersGujarat GiantsPuneri PaltanTelugu TitansJaipur Pink PanthersIndia Kabaddi TeamPune PrideDiler DelhiChennai ChellengersBangalore RhinosPondicherry PredatorsHaryana HerosMumbai Che RajeTelugu BullsIran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi LeagueKabaddi World CupPro Hockey LeagueIndo International Premier Kabaddi LeagueAsian GamesKabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh NandalSurjeet SinghJaideepVinayJasvir SinghNitesh KumarArjun DeshwalRakesh KumarRahul ChaudhariSurender GillSunil KumarAjay ThakurFazel AtrachaliPawan SehrawatPankaj MohiteManinder SinghJoginder NarwalDeepak Niwas HoodaAnup KumarPardeep NarwalNaveen KumarVijayKrishan Kumar HoodaBc RameshManpreet SinghNitin RawalRishank DevadigaMahender SinghRandhir SinghVishal BhardwajJang Kun LeeSachin TawarSiddharth DesaiAbhishek SinghChandran RanjitSurender NadaRavinder PahalDeepak HoodaManjeet ChhillarRam Mehar SinghRohit GuliaMohammad NabibakhshHadi OshtorakPrashanth RaiSandeep NarwalNeeraj KumarMonu GoyatRohit KumarDharamraj CheralathanJeeva KumarVishal ManeBaldev SinghAkhil KumarSukesh HegdeAjinkya KapreSumit KumarRinku NarwalK PrapanjanVikas KandolaSanjeev Kumar BaliyanRavi KumarShrikant JadhavMeraj SheykhNitin TomarV Ajith KumarAjay KumarRan SinghSonu JaglanJagdish KumbleParvesh BhainswalSrinivas ReddySandeep DhullGb MoreAthul MsDeepak NarwalAbozar MohajermighaniGholamreza MazandaraniGirish Maruti ErnakAmit HoodaAmit SheoranRituraj KoraviSurinder SinghNilesh SalunkheSagar KrishnaMohit ChhillarVikas KaleKashiling AdakeEdacherry BhaskaranC ArunShabeer BapuRambir Singh KhokharFarhad MilaghardanRohit BaliyanSuraj DesaiVikash KhandolaSuurender SinghMore GbSumit SinghKuldeep SinghSelvamani K
Teams
Tournaments
Players
Watch Out for these Veteran Stars in PKL 12

Watch Out for these Veteran Stars in PKL 12

  • news
  • kabaddi
Maninder Singh Highlights Patna Pirates Discipline Ahead of PKL 2025

Maninder Singh Highlights Patna Pirates Discipline Ahead of PKL 2025

  • news
  • kabaddi
Are These the Greatest Raiders in Pro Kabaddi History?

Are These the Greatest Raiders in Pro Kabaddi History?

  • news
  • kabaddi
Are Patna Pirates Ready to Claim a Record Fourth PKL Title in Season 12?

Are Patna Pirates Ready to Claim a Record Fourth PKL Title in Season 12?

  • news
  • kabaddi
PKL team of the year | Maninder Singh to lead, Naveen Kumar misses out

PKL team of the year | Maninder Singh to lead, Naveen Kumar misses out

  • news
  • kabaddi
PKL | Bengal Warriors' Maninder SIngh opens up about his three-year sabbatical from tournament

PKL | Bengal Warriors' Maninder SIngh opens up about his three-year sabbatical from tournament

  • news
  • kabaddi
PKL | Twitter reacts as Bengal Warriors' Maninder Singh wrestles past Mahender Singh

PKL | Twitter reacts as Bengal Warriors' Maninder Singh wrestles past Mahender Singh

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi League | Bengal Warriors' Maninder Singh joins 1000 raid-points club

Pro Kabaddi League | Bengal Warriors' Maninder Singh joins 1000 raid-points club

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi League | Top raiders who could do bulk of scoring for their teams

Pro Kabaddi League | Top raiders who could do bulk of scoring for their teams

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi | Top three raiders across teams in PKL 8

Pro Kabaddi | Top three raiders across teams in PKL 8

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi | Maninder’s and Nabibakhsh help Bengal Warriors notch up third win

Pro Kabaddi | Maninder’s and Nabibakhsh help Bengal Warriors notch up third win

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi | Bengal Warriors probable 7 and schedule for PKL 8

Pro Kabaddi | Bengal Warriors probable 7 and schedule for PKL 8

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | I was quick and hence my coach put me as a raider, reveals Mohammad Nabibakhsh

PKL 2019 | I was quick and hence my coach put me as a raider, reveals Mohammad Nabibakhsh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi fully prepared for toughest match of season, asserts Vishal Mane

PKL 2019 | Dabang Delhi fully prepared for toughest match of season, asserts Vishal Mane

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final

PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Maninder Singh still isn’t fit to play, reveals BC Ramesh

PKL 2019 | Maninder Singh still isn’t fit to play, reveals BC Ramesh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Chances of claiming title – Bengal Warriors

PKL 2019 | Chances of claiming title – Bengal Warriors

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | We can cope without Maninder Singh, but would prefer to have him, says BC Ramesh

PKL 2019 | We can cope without Maninder Singh, but would prefer to have him, says BC Ramesh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | It was important for us to test our bench players, asserts BC Ramesh

PKL 2019 | It was important for us to test our bench players, asserts BC Ramesh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | We withdrew Maninder Singh to not aggravate his injury any further, reveals BC Ramesh

PKL 2019 | We withdrew Maninder Singh to not aggravate his injury any further, reveals BC Ramesh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of Jaipur leg ft. Maninder Singh, Anil Kumar and Amit Sheoran

PKL 2019 | Best 7 of Jaipur leg ft. Maninder Singh, Anil Kumar and Amit Sheoran

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | It was an excellent game of kabaddi but we were unlucky, says Jagdish Kumble

PKL 2019 | It was an excellent game of kabaddi but we were unlucky, says Jagdish Kumble

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | We have to play each team on their merit, says Maninder Singh

PKL 2019 | We have to play each team on their merit, says Maninder Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Allowed Jaipur to come back mostly through our own errors, admits BC Ramesh

PKL 2019 | Allowed Jaipur to come back mostly through our own errors, admits BC Ramesh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Bengal Warriors' coordination and bonding is going very well, says BC Ramesh

PKL 2019 | Bengal Warriors' coordination and bonding is going very well, says BC Ramesh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Vinay’s Super 10 goes in vain as Bengal Warriors beat Haryana Steelers

PKL 2019 | Vinay’s Super 10 goes in vain as Bengal Warriors beat Haryana Steelers

  • report
  • kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of Kolkata Leg ft. Maninder Singh, Pardeep Narwal and Sandeep Dhull

PKL 2019 | Best 7 of Kolkata Leg ft. Maninder Singh, Pardeep Narwal and Sandeep Dhull

  • feature
  • kabaddi