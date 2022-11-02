Deepak Hooda News

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Pro Kabaddi League | Top all-rounders to watch out for in season 9

Pro Kabaddi League | Top all-rounders to watch out for in season 9

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Vivo Pro Kabaddi | Jaipur Pink Panthers probable 7 and schedule for PKL 2021

Vivo Pro Kabaddi | Jaipur Pink Panthers probable 7 and schedule for PKL 2021

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2021 PKL Auction | Pardeep Narwal goes to UP Yoddha for record-breaking 1.65 crore fee

2021 PKL Auction | Pardeep Narwal goes to UP Yoddha for record-breaking 1.65 crore fee

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PKL 2018 | Comeback in match was pleasing to see, says Srinivas Reddy

PKL 2018 | Comeback in match was pleasing to see, says Srinivas Reddy

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PKL 2017 | Puneri Paltan beat Haryana Steelers 37-25

PKL 2017 | Puneri Paltan beat Haryana Steelers 37-25

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PKL 2017 | Manjeet Chillar’s solid defense hand Puneri Paltan their first loss of the season

PKL 2017 | Manjeet Chillar’s solid defense hand Puneri Paltan their first loss of the season

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PKL 2017 | Puneri Paltan thrash U Mumba 33-21 to get off to a perfect start

PKL 2017 | Puneri Paltan thrash U Mumba 33-21 to get off to a perfect start

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