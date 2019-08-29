India Kabaddi Team News

Category links
Teams
Dabang DelhiBengal WarriorsBengaluru BullsTamil ThalaivasPatna PiratesU MumbaUp YoddhasHaryana SteelersGujarat GiantsPuneri PaltanTelugu TitansJaipur Pink PanthersIndia Kabaddi TeamPune PrideDiler DelhiChennai ChellengersBangalore RhinosPondicherry PredatorsHaryana HerosMumbai Che RajeTelugu BullsIran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi LeagueKabaddi World CupPro Hockey LeagueIndo International Premier Kabaddi LeagueAsian GamesKabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh NandalSurjeet SinghJaideepVinayJasvir SinghNitesh KumarArjun DeshwalRakesh KumarRahul ChaudhariSurender GillSunil KumarAjay ThakurFazel AtrachaliPawan SehrawatPankaj MohiteManinder SinghJoginder NarwalDeepak Niwas HoodaAnup KumarPardeep NarwalNaveen KumarVijayKrishan Kumar HoodaBc RameshManpreet SinghNitin RawalRishank DevadigaMahender SinghRandhir SinghVishal BhardwajJang Kun LeeSachin TawarSiddharth DesaiAbhishek SinghChandran RanjitSurender NadaRavinder PahalDeepak HoodaManjeet ChhillarRam Mehar SinghRohit GuliaMohammad NabibakhshHadi OshtorakPrashanth RaiSandeep NarwalNeeraj KumarMonu GoyatRohit KumarDharamraj CheralathanJeeva KumarVishal ManeBaldev SinghAkhil KumarSukesh HegdeAjinkya KapreSumit KumarRinku NarwalK PrapanjanVikas KandolaSanjeev Kumar BaliyanRavi KumarShrikant JadhavMeraj SheykhNitin TomarV Ajith KumarAjay KumarRan SinghSonu JaglanJagdish KumbleParvesh BhainswalSrinivas ReddySandeep DhullGb MoreAthul MsDeepak NarwalAbozar MohajermighaniGholamreza MazandaraniGirish Maruti ErnakAmit HoodaAmit SheoranRituraj KoraviSurinder SinghNilesh SalunkheSagar KrishnaMohit ChhillarVikas KaleKashiling AdakeEdacherry BhaskaranC ArunShabeer BapuRambir Singh KhokharFarhad MilaghardanRohit BaliyanSuraj DesaiVikash KhandolaSuurender SinghMore GbSumit SinghKuldeep SinghSelvamani K
Teams
Tournaments
Players
PKL 2019 | ‘Padma Shri’ Ajay Thakur eyes maiden title for Tamil Thalaivas in season 7

PKL 2019 | ‘Padma Shri’ Ajay Thakur eyes maiden title for Tamil Thalaivas in season 7

  • feature
  • kabaddi
PKL 2019 | Players’ fitness will be the main focus for UP Yoddha, asserts coach Jasvir Singh

PKL 2019 | Players’ fitness will be the main focus for UP Yoddha, asserts coach Jasvir Singh

  • news
  • kabaddi
Kabaddi has a bright future in India, claims Padma Shri awardee Ajay Thakur

Kabaddi has a bright future in India, claims Padma Shri awardee Ajay Thakur

  • news
  • kabaddi
PKL | Hard work of the players paid off, says Ashan Kumar

PKL | Hard work of the players paid off, says Ashan Kumar

  • news
  • kabaddi
Games like these are a win for Kabaddi, says Manpreet Singh

Games like these are a win for Kabaddi, says Manpreet Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2018 | Co-ordination within the team is top notch, reveals BC Ramesh

PKL 2018 | Co-ordination within the team is top notch, reveals BC Ramesh

  • news
  • kabaddi
PKL 2018 | Comeback in match was pleasing to see, says Srinivas Reddy

PKL 2018 | Comeback in match was pleasing to see, says Srinivas Reddy

  • news
  • kabaddi
The whole team played as a cohesive unit against UP Yoddha, asserts E Bhaskaran

The whole team played as a cohesive unit against UP Yoddha, asserts E Bhaskaran

  • news
  • kabaddi
PKL 2018 | Super raid by Monu changed the course of match in our favour, says Ashan Kumar

PKL 2018 | Super raid by Monu changed the course of match in our favour, says Ashan Kumar

  • news
  • kabaddi
Our raiders have carried us to victory most of the times, says Randhir Singh

Our raiders have carried us to victory most of the times, says Randhir Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2018 | Losing at Asian Games was worst moment of my career, claims Ajay Thakur

PKL 2018 | Losing at Asian Games was worst moment of my career, claims Ajay Thakur

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi League | I was sure of a win today, reveals Jagdish Kumble

Pro Kabaddi League | I was sure of a win today, reveals Jagdish Kumble

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi 2018 | Jaipur Pink Panthers change home venue from Jaipur to Panchkula

Pro Kabaddi 2018 | Jaipur Pink Panthers change home venue from Jaipur to Panchkula

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Six point raid turned the match in our favour, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | Six point raid turned the match in our favour, says Krishan Kumar Hooda

  • news
  • kabaddi
Telugu Titans’ defence should be lauded for their performance, says Ram Mehar Singh

Telugu Titans’ defence should be lauded for their performance, says Ram Mehar Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | Had predicted Pawan Sehrawat would have his best season, asserts Randhir Singh

PKL 2019 | Had predicted Pawan Sehrawat would have his best season, asserts Randhir Singh

  • news
  • kabaddi
Losing both raids at the end game cost us the match, says K Jag Mohan

Losing both raids at the end game cost us the match, says K Jag Mohan

  • news
  • kabaddi
Accused of molestation by a girl, SAI kabaddi coach commits suicide

Accused of molestation by a girl, SAI kabaddi coach commits suicide

  • news
  • kabaddi
The win will instill confidence in youngsters, asserts Rambir Singh Khokhar

The win will instill confidence in youngsters, asserts Rambir Singh Khokhar

  • news
  • kabaddi
Pro Kabaddi league | Delhi has an excellent team as well, says Gujarat’s coach Manpreet Singh

Pro Kabaddi league | Delhi has an excellent team as well, says Gujarat’s coach Manpreet Singh

  • news
  • kabaddi
Misinterpreting court order leads to chaos at Federation’s Kabaddi trials

Misinterpreting court order leads to chaos at Federation’s Kabaddi trials

  • news
  • kabaddi
Following India's Asian Games disappointment Kabaddi to undergo big change

Following India's Asian Games disappointment Kabaddi to undergo big change

  • news
  • kabaddi
Reports | Delhi HC to supervise national kabaddi selection match after Asiad disappointment

Reports | Delhi HC to supervise national kabaddi selection match after Asiad disappointment

  • news
  • kabaddi
Asian Games | Ajay Thakur confident about India’s chances of securing eight successive Kabaddi gold medal

Asian Games | Ajay Thakur confident about India’s chances of securing eight successive Kabaddi gold medal

  • news
  • kabaddi
Rishank Devadiga wary of Iran challenge at 2018 Asian Games

Rishank Devadiga wary of Iran challenge at 2018 Asian Games

  • news
  • kabaddi
Kabaddi is not carrom, it’s a tackle sport and is played like this, says Srinivas Reddy

Kabaddi is not carrom, it’s a tackle sport and is played like this, says Srinivas Reddy

  • news
  • kabaddi
Twitter reacts to India routing Iran by 18 points in Kabaddi Masters final

Twitter reacts to India routing Iran by 18 points in Kabaddi Masters final

  • news
  • kabaddi