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India Kabaddi Team News
India Kabaddi Team News
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Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Was always dedicated to my job as I loved it, says Rambir Singh Khokar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | ‘Padma Shri’ Ajay Thakur eyes maiden title for Tamil Thalaivas in season 7
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Players’ fitness will be the main focus for UP Yoddha, asserts coach Jasvir Singh
7 years ago
news
kabaddi
Kabaddi has a bright future in India, claims Padma Shri awardee Ajay Thakur
7 years ago
news
kabaddi
PKL | Hard work of the players paid off, says Ashan Kumar
8 years ago
news
kabaddi
Games like these are a win for Kabaddi, says Manpreet Singh
8 years ago
news
kabaddi
PKL 2018 | Co-ordination within the team is top notch, reveals BC Ramesh
8 years ago
news
kabaddi
PKL 2018 | Comeback in match was pleasing to see, says Srinivas Reddy
8 years ago
news
kabaddi
The whole team played as a cohesive unit against UP Yoddha, asserts E Bhaskaran
8 years ago
news
kabaddi
PKL 2018 | Super raid by Monu changed the course of match in our favour, says Ashan Kumar
8 years ago
news
kabaddi
Our raiders have carried us to victory most of the times, says Randhir Singh
8 years ago
news
kabaddi
PKL 2018 | Losing at Asian Games was worst moment of my career, claims Ajay Thakur
8 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi League | I was sure of a win today, reveals Jagdish Kumble
8 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi 2018 | Jaipur Pink Panthers change home venue from Jaipur to Panchkula
8 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Win against Pune will boost our confidence, says E Bhaskaran
8 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Six point raid turned the match in our favour, says Krishan Kumar Hooda
8 years ago
news
kabaddi
Telugu Titans’ defence should be lauded for their performance, says Ram Mehar Singh
8 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Had predicted Pawan Sehrawat would have his best season, asserts Randhir Singh
8 years ago
news
kabaddi
Losing both raids at the end game cost us the match, says K Jag Mohan
8 years ago
news
kabaddi
Accused of molestation by a girl, SAI kabaddi coach commits suicide
8 years ago
news
kabaddi
The win will instill confidence in youngsters, asserts Rambir Singh Khokhar
8 years ago
news
kabaddi
Pro Kabaddi league | Delhi has an excellent team as well, says Gujarat’s coach Manpreet Singh
8 years ago
news
kabaddi
Misinterpreting court order leads to chaos at Federation’s Kabaddi trials
8 years ago
news
kabaddi
Following India's Asian Games disappointment Kabaddi to undergo big change
8 years ago
news
kabaddi
Reports | Delhi HC to supervise national kabaddi selection match after Asiad disappointment
8 years ago
news
kabaddi
Asian Games | Ajay Thakur confident about India’s chances of securing eight successive Kabaddi gold medal
8 years ago
news
kabaddi
Rishank Devadiga wary of Iran challenge at 2018 Asian Games
8 years ago
news
kabaddi
Kabaddi is not carrom, it’s a tackle sport and is played like this, says Srinivas Reddy
8 years ago
news
kabaddi
Twitter reacts to India routing Iran by 18 points in Kabaddi Masters final
8 years ago
news
kabaddi
Kabaddi Masters Dubai | Coach Srinivas Reddy admits team-selection dilemma
8 years ago
news
kabaddi
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