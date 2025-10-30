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Krishan Kumar Hooda News
Krishan Kumar Hooda News
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Jaideep
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Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Krishan Kumar Hooda Proud as Telugu Titans End Nine-Year Playoff Drought
8 months ago
news
kabaddi
Telugu Titans Head Coach Praises Team’s Fighting Spirit After Mini-Qualifier Win
8 months ago
news
kabaddi
Rahul Chaudhari Backs Telugu Titans to Create History in PKL 2025
9 months ago
news
kabaddi
Why Did Telugu Titans Lose to Bengal Warriorz?
9 months ago
news
kabaddi
Coach Praises Bharat Hooda as Titans Extend Unbeaten Run
9 months ago
news
kabaddi
Telugu Titans Eye Strong PKL 2025 Campaign with Fitness, Depth and Unity
11 months ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Perfect reward for Naveen Kumar’s hard work and determination, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Very happy that we have made it to final, says Sukesh Hegde
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Played according to coach's plan, says Joginder Narwal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | First-time finalist Krishan Kumar Hooda leaves no stone unturned for Bengal challenge
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC not under any pressure for semis, states Joginder Narwal
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Result was not as important as having our players completely fit, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We owed the young players a chance at this stage, believes Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We made it difficult for ourselves against Bengal, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Entire team is performing well, says Joginder Narwal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Knew that we have game-changing raiders as well as defenders, says Joginder Narwal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Naveen Kumar can learn from this experience, states Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | All 12 teams are evenly matched so a win against any team is a great result, believes Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We executed our gameplan to perfection, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We will ensure that we don’t repeat these mistakes again, says Joginder Nawal
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We kept fighting till the end and the result is evident, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi finish undefeated at home; Naveen Kumar breaks Pardeep Narwal’s consecutive Super 10 record
7 years ago
report
kabaddi
PKL 2019 | Every member of Dabang Delhi KC has worked hard to be here, says Krishan Kumar Hoooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We are only halfway where we want to be, says Naveen Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | First time at the top - Dabang Delhi’s journey of complete transformation
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Couldn’t have asked for better performance, says Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Hope I can continue helping team, says Naveen Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | There wasn’t just one turning point, believes Krishan Kumar Hooda
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Naveen Kumar’s one year journey - from NYP to Dabang Delhi’s star raider
7 years ago
feature
kabaddi
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