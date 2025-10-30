Krishan Kumar Hooda News

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Tournaments
Players
Telugu Titans Head Coach Praises Team’s Fighting Spirit After Mini-Qualifier Win

Telugu Titans Head Coach Praises Team’s Fighting Spirit After Mini-Qualifier Win

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Rahul Chaudhari Backs Telugu Titans to Create History in PKL 2025

Rahul Chaudhari Backs Telugu Titans to Create History in PKL 2025

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  • kabaddi
Why Did Telugu Titans Lose to Bengal Warriorz?

Why Did Telugu Titans Lose to Bengal Warriorz?

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Coach Praises Bharat Hooda as Titans Extend Unbeaten Run

Coach Praises Bharat Hooda as Titans Extend Unbeaten Run

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  • kabaddi
Telugu Titans Eye Strong PKL 2025 Campaign with Fitness, Depth and Unity

Telugu Titans Eye Strong PKL 2025 Campaign with Fitness, Depth and Unity

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  • kabaddi
PKL 2019 | Perfect reward for Naveen Kumar’s hard work and determination, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | Perfect reward for Naveen Kumar’s hard work and determination, says Krishan Kumar Hooda

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  • kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final

PKL 2019 | Dabang Delhi KC and Bengal Warriors have little to choose between ahead of final

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  • kabaddi
PKL 2019 | Very happy that we have made it to final, says Sukesh Hegde

PKL 2019 | Very happy that we have made it to final, says Sukesh Hegde

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  • kabaddi
PKL 2019 | Played according to coach's plan, says Joginder Narwal

PKL 2019 | Played according to coach's plan, says Joginder Narwal

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  • kabaddi
PKL 2019 | First-time finalist Krishan Kumar Hooda leaves no stone unturned for Bengal challenge

PKL 2019 | First-time finalist Krishan Kumar Hooda leaves no stone unturned for Bengal challenge

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  • kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi KC not under any pressure for semis, states Joginder Narwal

PKL 2019 | Dabang Delhi KC not under any pressure for semis, states Joginder Narwal

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  • kabaddi
PKL 2019 | Result was not as important as having our players completely fit, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | Result was not as important as having our players completely fit, says Krishan Kumar Hooda

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  • kabaddi
PKL 2019 | We owed the young players a chance at this stage, believes Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | We owed the young players a chance at this stage, believes Krishan Kumar Hooda

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PKL 2019 | Entire team is performing well, says Joginder Narwal

PKL 2019 | Entire team is performing well, says Joginder Narwal

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  • kabaddi
PKL 2019 | Knew that we have game-changing raiders as well as defenders, says Joginder Narwal

PKL 2019 | Knew that we have game-changing raiders as well as defenders, says Joginder Narwal

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  • kabaddi
PKL 2019 | Naveen Kumar can learn from this experience, states Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | Naveen Kumar can learn from this experience, states Krishan Kumar Hooda

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  • kabaddi
PKL 2019 | All 12 teams are evenly matched so a win against any team is a great result, believes Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | All 12 teams are evenly matched so a win against any team is a great result, believes Krishan Kumar Hooda

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  • kabaddi
PKL 2019 | We executed our gameplan to perfection, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | We executed our gameplan to perfection, says Krishan Kumar Hooda

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  • kabaddi
PKL 2019 | We will ensure that we don’t repeat these mistakes again, says Joginder Nawal

PKL 2019 | We will ensure that we don’t repeat these mistakes again, says Joginder Nawal

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  • kabaddi
PKL 2019 | We kept fighting till the end and the result is evident, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | We kept fighting till the end and the result is evident, says Krishan Kumar Hooda

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  • kabaddi
PKL 2019 | Dabang Delhi finish undefeated at home; Naveen Kumar breaks Pardeep Narwal’s consecutive Super 10 record

PKL 2019 | Dabang Delhi finish undefeated at home; Naveen Kumar breaks Pardeep Narwal’s consecutive Super 10 record

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PKL 2019 | Every member of Dabang Delhi KC has worked hard to be here, says Krishan Kumar Hoooda

PKL 2019 | Every member of Dabang Delhi KC has worked hard to be here, says Krishan Kumar Hoooda

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PKL 2019 | We are only halfway where we want to be, says Naveen Kumar

PKL 2019 | We are only halfway where we want to be, says Naveen Kumar

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PKL 2019 | First time at the top - Dabang Delhi’s journey of complete transformation

PKL 2019 | First time at the top - Dabang Delhi’s journey of complete transformation

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PKL 2019 | Couldn’t have asked for better performance, says Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | Couldn’t have asked for better performance, says Krishan Kumar Hooda

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PKL 2019 | Hope I can continue helping team, says Naveen Kumar

PKL 2019 | Hope I can continue helping team, says Naveen Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | There wasn’t just one turning point, believes Krishan Kumar Hooda

PKL 2019 | There wasn’t just one turning point, believes Krishan Kumar Hooda

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