Vijay News

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Telugu Titans Edge Bengaluru Bulls in Thrilling Mini-Qualifier

Telugu Titans Edge Bengaluru Bulls in Thrilling Mini-Qualifier

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Telugu Titans Triumph Over Gujarat Giants in Nail-Biting Low-Scoring Thriller

Telugu Titans Triumph Over Gujarat Giants in Nail-Biting Low-Scoring Thriller

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U Mumba Dominate Telugu Titans to Secure 33-26 Win

U Mumba Dominate Telugu Titans to Secure 33-26 Win

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Devank Leads Bengal Warriorz to Thrilling Tie-Break Victory Over Telugu Titans

Devank Leads Bengal Warriorz to Thrilling Tie-Break Victory Over Telugu Titans

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Telugu Titans Dominate Haryana Steelers with 46-29 Victory

Telugu Titans Dominate Haryana Steelers with 46-29 Victory

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Coach Krishan Hooda Credits Young Players for Telugu Titans’ Dominant Win in PKL 12

Coach Krishan Hooda Credits Young Players for Telugu Titans’ Dominant Win in PKL 12

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Telugu Titans Claim Thrilling 30-29 Victory Over Gujarat Giants in PKL 12

Telugu Titans Claim Thrilling 30-29 Victory Over Gujarat Giants in PKL 12

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Captain Errors Hand Defeats to Gujarat Giants and Telugu Titans in PKL

Captain Errors Hand Defeats to Gujarat Giants and Telugu Titans in PKL

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Bharat Hooda Stars as Telugu Titans Beat U Mumba 45-37

Bharat Hooda Stars as Telugu Titans Beat U Mumba 45-37

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Pro Kabaddi Players Motivate Students with Stories of Success and Dedication

Pro Kabaddi Players Motivate Students with Stories of Success and Dedication

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Telugu Titans Clinch First Win of Season with 37-32 Triumph

Telugu Titans Clinch First Win of Season with 37-32 Triumph

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Pro Kabaddi League | Top all-rounders to watch out for in season 9

Pro Kabaddi League | Top all-rounders to watch out for in season 9

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