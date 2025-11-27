Gujarat Giants News

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Watch the Impact of Lucky Sharma in PKL Season 12

Watch the Impact of Lucky Sharma in PKL Season 12

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Watch Out The Analysis Of Bhavani Rajput In PKL Season 12

Watch Out The Analysis Of Bhavani Rajput In PKL Season 12

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How Did Gujarat Giants Perform in PKL Season 12?

How Did Gujarat Giants Perform in PKL Season 12?

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Here is the Season 12 Performance Summary of Haryana Steelers Shivam Anil Patare

Here is the Season 12 Performance Summary of Haryana Steelers Shivam Anil Patare

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How Himanshu Virender Singh Emerged as a Reliable Raider in Season 12 for Gujarat Giants?

How Himanshu Virender Singh Emerged as a Reliable Raider in Season 12 for Gujarat Giants?

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Find out the most successful captain in Pro Kabaddi League history

Find out the most successful captain in Pro Kabaddi League history

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Watch How Mohammadreza Shadloui Shined for Gujarat Giants in PKL Season 12

Watch How Mohammadreza Shadloui Shined for Gujarat Giants in PKL Season 12

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Here is the List of All Teams Eliminated from PKL 12 Top 8 Race

Here is the List of All Teams Eliminated from PKL 12 Top 8 Race

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What Was the Reason Behind Mohammadreza Shadloui Missing the Bengaluru Bulls Clash?

What Was the Reason Behind Mohammadreza Shadloui Missing the Bengaluru Bulls Clash?

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Bengaluru Bulls Seal Top-Four Spot with Dominant Win Over Gujarat Giants

Bengaluru Bulls Seal Top-Four Spot with Dominant Win Over Gujarat Giants

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Haryana Steelers Secure Playoff Spots with Dominant Victory

Haryana Steelers Secure Playoff Spots with Dominant Victory

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Telugu Titans Triumph Over Gujarat Giants in Nail-Biting Low-Scoring Thriller

Telugu Titans Triumph Over Gujarat Giants in Nail-Biting Low-Scoring Thriller

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Learn How Your Favourite Team Can Make It to PKL 12 Playoffs

Learn How Your Favourite Team Can Make It to PKL 12 Playoffs

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Shadloui and Himanshu Lead Gujarat Giants to 40-32 Win Over Patna Pirates

Shadloui and Himanshu Lead Gujarat Giants to 40-32 Win Over Patna Pirates

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Rakesh Sungroya Powers Gujarat Giants to Narrow Win Over UP Yoddhas

Rakesh Sungroya Powers Gujarat Giants to Narrow Win Over UP Yoddhas

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Rishank Devadiga Highlights Bengal Warriorz Defensive Struggles Against Gujarat Giants

Rishank Devadiga Highlights Bengal Warriorz Defensive Struggles Against Gujarat Giants

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Sandeep Stars as U Mumba Crush Gujarat Giants

Sandeep Stars as U Mumba Crush Gujarat Giants

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U Mumba Eye Revenge Week Clash Against Gujarat Giants

U Mumba Eye Revenge Week Clash Against Gujarat Giants

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Shadloui Fires Warning Ahead of U Mumba Clash

Shadloui Fires Warning Ahead of U Mumba Clash

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Which Team Leads the PKL 12 Points Table After Day 27?

Which Team Leads the PKL 12 Points Table After Day 27?

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Gujarat Giants End Losing Streak with 33-27 Win Over UP Yoddhas

Gujarat Giants End Losing Streak with 33-27 Win Over UP Yoddhas

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Telugu Titans Claim Thrilling 30-29 Victory Over Gujarat Giants in PKL 12

Telugu Titans Claim Thrilling 30-29 Victory Over Gujarat Giants in PKL 12

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Captain Yogesh Dahiya Leads Bengaluru Bulls to Victory, Says Leadership Motivates Rather Than Pressures

Captain Yogesh Dahiya Leads Bengaluru Bulls to Victory, Says Leadership Motivates Rather Than Pressures

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Here is the PKL 12 Day 23 Points Table and Top Performers Summary

Here is the PKL 12 Day 23 Points Table and Top Performers Summary

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Bengaluru Bulls Edge Past Gujarat Giants in Thrilling PKL 2025 Clash

Bengaluru Bulls Edge Past Gujarat Giants in Thrilling PKL 2025 Clash

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Captain Errors Hand Defeats to Gujarat Giants and Telugu Titans in PKL

Captain Errors Hand Defeats to Gujarat Giants and Telugu Titans in PKL

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Haryana Steelers Edge Past Gujarat Giants 40-37 in PKL Season 12 Thriller

Haryana Steelers Edge Past Gujarat Giants 40-37 in PKL Season 12 Thriller

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