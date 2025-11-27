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Gujarat Giants News
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Surjeet Singh
Jaideep
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Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
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Sachin Tawar
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Mohammad Nabibakhsh
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Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
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K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
See How Gujarat Giants Have Performed in Pro Kabaddi League
7 months ago
news
kabaddi
Watch the Impact of Lucky Sharma in PKL Season 12
7 months ago
news
kabaddi
Watch Out The Analysis Of Bhavani Rajput In PKL Season 12
7 months ago
news
kabaddi
How Did Gujarat Giants Perform in PKL Season 12?
8 months ago
news
kabaddi
Here is the Season 12 Performance Summary of Haryana Steelers Shivam Anil Patare
8 months ago
news
kabaddi
How Himanshu Virender Singh Emerged as a Reliable Raider in Season 12 for Gujarat Giants?
8 months ago
news
kabaddi
Find out the most successful captain in Pro Kabaddi League history
8 months ago
news
kabaddi
Watch How Mohammadreza Shadloui Shined for Gujarat Giants in PKL Season 12
8 months ago
news
kabaddi
Here is the List of All Teams Eliminated from PKL 12 Top 8 Race
9 months ago
news
kabaddi
What Was the Reason Behind Mohammadreza Shadloui Missing the Bengaluru Bulls Clash?
9 months ago
news
kabaddi
Bengaluru Bulls Seal Top-Four Spot with Dominant Win Over Gujarat Giants
9 months ago
news
kabaddi
Haryana Steelers Secure Playoff Spots with Dominant Victory
9 months ago
news
kabaddi
Telugu Titans Triumph Over Gujarat Giants in Nail-Biting Low-Scoring Thriller
9 months ago
news
kabaddi
Learn How Your Favourite Team Can Make It to PKL 12 Playoffs
9 months ago
news
kabaddi
Himanshu Singh Powers Gujarat Giants to 42-35 Win Over Tamil Thalaivas
9 months ago
news
kabaddi
Shadloui and Himanshu Lead Gujarat Giants to 40-32 Win Over Patna Pirates
9 months ago
news
kabaddi
Rakesh Sungroya Powers Gujarat Giants to Narrow Win Over UP Yoddhas
9 months ago
news
kabaddi
Rishank Devadiga Highlights Bengal Warriorz Defensive Struggles Against Gujarat Giants
9 months ago
news
kabaddi
Sandeep Stars as U Mumba Crush Gujarat Giants
9 months ago
news
kabaddi
U Mumba Eye Revenge Week Clash Against Gujarat Giants
9 months ago
news
kabaddi
Shadloui Fires Warning Ahead of U Mumba Clash
9 months ago
news
kabaddi
Which Team Leads the PKL 12 Points Table After Day 27?
9 months ago
news
kabaddi
Gujarat Giants End Losing Streak with 33-27 Win Over UP Yoddhas
9 months ago
news
kabaddi
Telugu Titans Claim Thrilling 30-29 Victory Over Gujarat Giants in PKL 12
10 months ago
news
kabaddi
Captain Yogesh Dahiya Leads Bengaluru Bulls to Victory, Says Leadership Motivates Rather Than Pressures
10 months ago
news
kabaddi
Here is the PKL 12 Day 23 Points Table and Top Performers Summary
10 months ago
news
kabaddi
Bengaluru Bulls Edge Past Gujarat Giants in Thrilling PKL 2025 Clash
10 months ago
news
kabaddi
Captain Errors Hand Defeats to Gujarat Giants and Telugu Titans in PKL
10 months ago
news
kabaddi
Haryana Steelers Edge Past Gujarat Giants 40-37 in PKL Season 12 Thriller
10 months ago
news
kabaddi
Ashu Malik Stars as Dabang Delhi Beat Gujarat Giants 38-28
10 months ago
news
kabaddi
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