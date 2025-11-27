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Nitesh Kumar News
Nitesh Kumar News
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Jasvir Singh
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Surender Gill
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Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Teams
Dabang Delhi
Bengal Warriors
Bengaluru Bulls
Tamil Thalaivas
Patna Pirates
U Mumba
Up Yoddhas
Haryana Steelers
Gujarat Giants
Puneri Paltan
Telugu Titans
Jaipur Pink Panthers
India Kabaddi Team
Pune Pride
Diler Delhi
Chennai Chellengers
Bangalore Rhinos
Pondicherry Predators
Haryana Heros
Mumbai Che Raje
Telugu Bulls
Iran Kabaddi Team
Tournaments
Pro Kabaddi League
Kabaddi World Cup
Pro Hockey League
Indo International Premier Kabaddi League
Asian Games
Kabaddi Masters Dubai
Players
Saurabh Nandal
Surjeet Singh
Jaideep
Vinay
Jasvir Singh
Nitesh Kumar
Arjun Deshwal
Rakesh Kumar
Rahul Chaudhari
Surender Gill
Sunil Kumar
Ajay Thakur
Fazel Atrachali
Pawan Sehrawat
Pankaj Mohite
Maninder Singh
Joginder Narwal
Deepak Niwas Hooda
Anup Kumar
Pardeep Narwal
Naveen Kumar
Vijay
Krishan Kumar Hooda
Bc Ramesh
Manpreet Singh
Nitin Rawal
Rishank Devadiga
Mahender Singh
Randhir Singh
Vishal Bhardwaj
Jang Kun Lee
Sachin Tawar
Siddharth Desai
Abhishek Singh
Chandran Ranjit
Surender Nada
Ravinder Pahal
Deepak Hooda
Manjeet Chhillar
Ram Mehar Singh
Rohit Gulia
Mohammad Nabibakhsh
Hadi Oshtorak
Prashanth Rai
Sandeep Narwal
Neeraj Kumar
Monu Goyat
Rohit Kumar
Dharamraj Cheralathan
Jeeva Kumar
Vishal Mane
Baldev Singh
Akhil Kumar
Sukesh Hegde
Ajinkya Kapre
Sumit Kumar
Rinku Narwal
K Prapanjan
Vikas Kandola
Sanjeev Kumar Baliyan
Ravi Kumar
Shrikant Jadhav
Meraj Sheykh
Nitin Tomar
V Ajith Kumar
Ajay Kumar
Ran Singh
Sonu Jaglan
Jagdish Kumble
Parvesh Bhainswal
Srinivas Reddy
Sandeep Dhull
Gb More
Athul Ms
Deepak Narwal
Abozar Mohajermighani
Gholamreza Mazandarani
Girish Maruti Ernak
Amit Hooda
Amit Sheoran
Rituraj Koravi
Surinder Singh
Nilesh Salunkhe
Sagar Krishna
Mohit Chhillar
Vikas Kale
Kashiling Adake
Edacherry Bhaskaran
C Arun
Shabeer Bapu
Rambir Singh Khokhar
Farhad Milaghardan
Rohit Baliyan
Suraj Desai
Vikash Khandola
Suurender Singh
More Gb
Sumit Singh
Kuldeep Singh
Selvamani K
Find out the Season 12 Successful Tacklers Stats
7 months ago
news
kabaddi
Find the Summary of Average Tackle Points Leaders in PKL Season 12
7 months ago
news
kabaddi
Get the List of Successful Tackles Leaders in PKL Season 12
7 months ago
news
kabaddi
Get the List of the Players with Most High 5s in PKL Season 12
7 months ago
news
kabaddi
Here is the list of Top 5 Defenders of Pro Kabaddi League Season 12
8 months ago
news
kabaddi
Get to See the Top 5 Defenders of PKL Season 12
8 months ago
news
kabaddi
Watch the PKL 12 Standings and Top Performers after Match 72
9 months ago
news
kabaddi
Arjun Deshwal Stars as Tamil Thalaivas Dominate Patna Pirates
9 months ago
news
kabaddi
Bengal Warriorz Aim for Revival in PKL 12 with Fresh Leadership
10 months ago
news
kabaddi
Nitesh Kumar Carrying Forward Kabaddi Legacy with Bengal Warriorz
11 months ago
news
kabaddi
Bengal Warriorz Unleash Bold PKL 12 Teaser Ahead of Season Opener
11 months ago
news
kabaddi
Watch Out for These Tackle Point Kings in the PKL 12
11 months ago
news
kabaddi
WATCH | Twitter stunned as Shivam and Nitesh effect Super Tackle on Sachin in PKL
3 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Defence conceded points at vital junctures against Bengaluru Bulls, says Jasveer Singh
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Chances of claiming title – UP Yoddha
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | UP Yoddha will feel confident ahead of eliminator against Bengaluru Bulls, asserts Nitesh Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of league stage ft. Naveen Kumar, Pardeep Narwal and Sumit
7 years ago
feature
kabaddi
PKL 2019 | Had sizeable lead, so we wanted to try out some of our bench players, admits Jasveer Singh
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We need to continue in same vein, says Nitesh Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We decided to have aggressive approach, says Jasveer Singh
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | UP Yoddha continue winning streak at home; beat Puneri Paltan 43-39
7 years ago
report
kabaddi
PKL 2019 | Knew what this team is capable of, says Jasveer Singh
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Monu Goyat returns in style as UP Yoddha beat Dabang Delhi to get playoffs ticket
7 years ago
report
kabaddi
PKL 2019 | Shrikant Jadhav hopeful of UP Yoddha’s unbeaten run in home leg
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We’re taking our home leg as any other normal leg, asserts Jasveer Singh
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Coach and team have never let me feel pressure of being main raider, reveals Shrikant Jadhav
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Defensive errors cost us opportunity to start home leg with win, admits Rakesh Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | The way we rallied in second half will give us a lot of confidence, says Nitesh Kumar
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | Entry into top 6 extremely gratifying, says Jasveer Singh
7 years ago
news
kabaddi
PKL 2019 | We had planned to adopt defensive approach, says Nitesh Kumar
7 years ago
news
kabaddi
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