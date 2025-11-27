Nitesh Kumar News

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Tournaments
Players
Find the Summary of Average Tackle Points Leaders in PKL Season 12

Find the Summary of Average Tackle Points Leaders in PKL Season 12

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Get the List of Successful Tackles Leaders in PKL Season 12

Get the List of Successful Tackles Leaders in PKL Season 12

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Get the List of the Players with Most High 5s in PKL Season 12

Get the List of the Players with Most High 5s in PKL Season 12

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Here is the list of Top 5 Defenders of Pro Kabaddi League Season 12

Here is the list of Top 5 Defenders of Pro Kabaddi League Season 12

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Get to See the Top 5 Defenders of PKL Season 12

Get to See the Top 5 Defenders of PKL Season 12

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  • kabaddi
Watch the PKL 12 Standings and Top Performers after Match 72

Watch the PKL 12 Standings and Top Performers after Match 72

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  • kabaddi
Arjun Deshwal Stars as Tamil Thalaivas Dominate Patna Pirates

Arjun Deshwal Stars as Tamil Thalaivas Dominate Patna Pirates

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Bengal Warriorz Aim for Revival in PKL 12 with Fresh Leadership

Bengal Warriorz Aim for Revival in PKL 12 with Fresh Leadership

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Nitesh Kumar Carrying Forward Kabaddi Legacy with Bengal Warriorz

Nitesh Kumar Carrying Forward Kabaddi Legacy with Bengal Warriorz

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  • kabaddi
Bengal Warriorz Unleash Bold PKL 12 Teaser Ahead of Season Opener

Bengal Warriorz Unleash Bold PKL 12 Teaser Ahead of Season Opener

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  • kabaddi
Watch Out for These Tackle Point Kings in the PKL 12

Watch Out for These Tackle Point Kings in the PKL 12

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‌WATCH | Twitter stunned as Shivam and Nitesh effect Super Tackle on Sachin in PKL 

‌WATCH | Twitter stunned as Shivam and Nitesh effect Super Tackle on Sachin in PKL 

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  • kabaddi
PKL 2019 | Defence conceded points at vital junctures against Bengaluru Bulls, says Jasveer Singh

PKL 2019 | Defence conceded points at vital junctures against Bengaluru Bulls, says Jasveer Singh

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  • kabaddi
PKL 2019 | UP Yoddha will feel confident ahead of eliminator against Bengaluru Bulls, asserts Nitesh Kumar

PKL 2019 | UP Yoddha will feel confident ahead of eliminator against Bengaluru Bulls, asserts Nitesh Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | Best 7 of league stage ft. Naveen Kumar, Pardeep Narwal and Sumit

PKL 2019 | Best 7 of league stage ft. Naveen Kumar, Pardeep Narwal and Sumit

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  • kabaddi
PKL 2019 | Had sizeable lead, so we wanted to try out some of our bench players, admits Jasveer Singh

PKL 2019 | Had sizeable lead, so we wanted to try out some of our bench players, admits Jasveer Singh

  • news
  • kabaddi
PKL 2019 | We need to continue in same vein, says Nitesh Kumar

PKL 2019 | We need to continue in same vein, says Nitesh Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | We decided to have aggressive approach, says Jasveer Singh

PKL 2019 | We decided to have aggressive approach, says Jasveer Singh

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  • kabaddi
PKL 2019 | UP Yoddha continue winning streak at home; beat Puneri Paltan 43-39

PKL 2019 | UP Yoddha continue winning streak at home; beat Puneri Paltan 43-39

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PKL 2019 | Knew what this team is capable of, says Jasveer Singh

PKL 2019 | Knew what this team is capable of, says Jasveer Singh

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PKL 2019 | Monu Goyat returns in style as UP Yoddha beat Dabang Delhi to get playoffs ticket

PKL 2019 | Monu Goyat returns in style as UP Yoddha beat Dabang Delhi to get playoffs ticket

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PKL 2019 | Shrikant Jadhav hopeful of UP Yoddha’s unbeaten run in home leg

PKL 2019 | Shrikant Jadhav hopeful of UP Yoddha’s unbeaten run in home leg

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PKL 2019 | We’re taking our home leg as any other normal leg, asserts Jasveer Singh

PKL 2019 | We’re taking our home leg as any other normal leg, asserts Jasveer Singh

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PKL 2019 | Coach and team have never let me feel pressure of being main raider, reveals Shrikant Jadhav

PKL 2019 | Coach and team have never let me feel pressure of being main raider, reveals Shrikant Jadhav

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PKL 2019 | Defensive errors cost us opportunity to start home leg with win, admits Rakesh Kumar

PKL 2019 | Defensive errors cost us opportunity to start home leg with win, admits Rakesh Kumar

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  • kabaddi
PKL 2019 | The way we rallied in second half will give us a lot of confidence, says Nitesh Kumar

PKL 2019 | The way we rallied in second half will give us a lot of confidence, says Nitesh Kumar

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PKL 2019 | Entry into top 6 extremely gratifying, says Jasveer Singh

PKL 2019 | Entry into top 6 extremely gratifying, says Jasveer Singh

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