Jang Kun Lee News

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2021 PKL Auction | Pardeep Narwal goes to UP Yoddha for record-breaking 1.65 crore fee

2021 PKL Auction | Pardeep Narwal goes to UP Yoddha for record-breaking 1.65 crore fee

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PKL 2019 | Our pride was at stake, says Ram Meher Singh

PKL 2019 | Our pride was at stake, says Ram Meher Singh

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PKL 2019 | Luck hasn’t been too kind to us this season, says Manpreet Singh

PKL 2019 | Luck hasn’t been too kind to us this season, says Manpreet Singh

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PKL 2019 | Defence made errors during turning points, says Ram Meher Singh

PKL 2019 | Defence made errors during turning points, says Ram Meher Singh

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PKL 2019 | Defence worked extremely well, asserts Ram Mehar Singh

PKL 2019 | Defence worked extremely well, asserts Ram Mehar Singh

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PKL 2019 | Every time we needed points, Lee came through for us, says Ram Mehar Singh

PKL 2019 | Every time we needed points, Lee came through for us, says Ram Mehar Singh

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PKL 2019 | Pardeep Narwal shines as Patna Pirates defeat Jaipur Pink Panthers

PKL 2019 | Pardeep Narwal shines as Patna Pirates defeat Jaipur Pink Panthers

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PKL 2019 | Raiding was lacking in beginning, defence was not set either, says Ram Mehar Singh

PKL 2019 | Raiding was lacking in beginning, defence was not set either, says Ram Mehar Singh

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PKL 2019 | Strategy was to play bit defensive at start, explains Ram Mehar Singh

PKL 2019 | Strategy was to play bit defensive at start, explains Ram Mehar Singh

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PKL 2019 | 5Ws and 1H – Patna Pirates

PKL 2019 | 5Ws and 1H – Patna Pirates

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PKL 2019 | New additions make Patna Pirates stronger, says Pardeep Narwal

PKL 2019 | New additions make Patna Pirates stronger, says Pardeep Narwal

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PKL Auctions | What clicked and what didn’t – Patna Pirates

PKL Auctions | What clicked and what didn’t – Patna Pirates

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Pro Kabaddi League | We tried to focus on our defence during auctions: Ram Mehar Singh

Pro Kabaddi League | We tried to focus on our defence during auctions: Ram Mehar Singh

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PKL 2018 | Change in team combination helped us in last few games, asserts Jagdish Kumble

PKL 2018 | Change in team combination helped us in last few games, asserts Jagdish Kumble

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PKL 2018 | Patna coach credits defenders after their big win against Bengal

PKL 2018 | Patna coach credits defenders after their big win against Bengal

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PKL 2019 | How Tamil Thalaivas lost their fourth consecutive home game

PKL 2019 | How Tamil Thalaivas lost their fourth consecutive home game

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PKL | Deepak Narwal’s Super 10 ensures Bengal Warriors win over UP Yoddha

PKL | Deepak Narwal’s Super 10 ensures Bengal Warriors win over UP Yoddha

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PKL 2017 | Gujarat end home leg with an exhilarating draw

PKL 2017 | Gujarat end home leg with an exhilarating draw

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