Vishal Bhardwaj News

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Puneri Paltan Extend Unbeaten Run with 45-36 Win Over Bengal Warriorz

Puneri Paltan Extend Unbeaten Run with 45-36 Win Over Bengal Warriorz

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PKL 2019 | Defence had a poor second half, admits Jagdish Kumble

PKL 2019 | Defence had a poor second half, admits Jagdish Kumble

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PKL 2019 | Whatever new players we had, we wanted to give them a chance, says Jagdish Kumble

PKL 2019 | Whatever new players we had, we wanted to give them a chance, says Jagdish Kumble

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PKL 2019 | Had made proper plans against Manjeet Chhillar, says Gholamreza Mazandarani

PKL 2019 | Had made proper plans against Manjeet Chhillar, says Gholamreza Mazandarani

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PKL 2019 | Inexperience cost us, says Gholamreza Mazandarani after Telugu Titans' loss against Puneri Paltan

PKL 2019 | Inexperience cost us, says Gholamreza Mazandarani after Telugu Titans' loss against Puneri Paltan

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PKL 2019 | Best 7 of Delhi leg ft.Naveen Kumar, Ravinder Pahal and Mahender Singh

PKL 2019 | Best 7 of Delhi leg ft.Naveen Kumar, Ravinder Pahal and Mahender Singh

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PKL 2019 | Every match now is do-or-die game for us, says Vishal Bhardwaj

PKL 2019 | Every match now is do-or-die game for us, says Vishal Bhardwaj

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PKL 2019 | Our focus is on being the best team, says Gholamreza Mazandarani

PKL 2019 | Our focus is on being the best team, says Gholamreza Mazandarani

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PKL 2019 | Cannot afford to lose many games, says Abozar Mighani

PKL 2019 | Cannot afford to lose many games, says Abozar Mighani

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PKL 2019 | Worked on my mistakes after first few games, says Siddharth Desai

PKL 2019 | Worked on my mistakes after first few games, says Siddharth Desai

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PKL 2019 | Studs and duds of league so far ft. Naveen Kumar, Monu Goyat, and Abozar Mighani

PKL 2019 | Studs and duds of league so far ft. Naveen Kumar, Monu Goyat, and Abozar Mighani

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PKL 2019 | How did Dabang Delhi KC manage to overcome Telugu Titans' challenge in campaign opener

PKL 2019 | How did Dabang Delhi KC manage to overcome Telugu Titans' challenge in campaign opener

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PKL 2019 | 5Ws and 1H – Telugu Titans

PKL 2019 | 5Ws and 1H – Telugu Titans

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PKL Auctions | What clicked and what didn’t – Telugu Titans

PKL Auctions | What clicked and what didn’t – Telugu Titans

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We wanted to play a defensive game throughout the match, says Rishank Devadiga

We wanted to play a defensive game throughout the match, says Rishank Devadiga

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PKL 2018 | Vishal Bhardwaj and Nilesh Salunke should be credited for the win, says Rahul Choudhary

PKL 2018 | Vishal Bhardwaj and Nilesh Salunke should be credited for the win, says Rahul Choudhary

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PKL 2018 | The whole team played as one unit today, claims Rahul Chaudhari

PKL 2018 | The whole team played as one unit today, claims Rahul Chaudhari

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