Squads Western Province vs Titans First class First Class Series South Africa 26.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bedingham David
wicket keeper
Boast Matthew
bowler
Bedja Wesley
no information yet
Bokako Tladi
bowler
Bird Jonathan
batsman
Bosch Corbin
all rounder
Burger Nandre
bowler
Brand Neil
all rounder
De Zorzi Tony
batsman
Brett Merrick
bowler
Hendricks Beuran
bowler
Brevis Dewald
all rounder
James Juan
all rounder
Coetzee Gerald
bowler
Kaplan Gavin
wicket keeper
Dala CJ
bowler
Kitime Sello Valintine
all rounder
De Kock Quinton
wicket keeper
Linde George
all rounder
Elgar Dean
batsman
Moore Edward
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Mpongwana Mihlali
bowler
Gqamane Ayabulela
all rounder
Nabe Mthiwekhaya
bowler
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Nyaku Onke
all rounder
Kleinveldt Matthew
all rounder
Parnell Wayne
bowler
Litheko Modiri
all rounder
Paterson Dane
bowler
Makhanya Sibonelo
batsman
Simmonds Kyle
bowler
Markram Aiden
all rounder
Smith Daniel
batsman
Moonsamy Rivaldo
batsman
Smith Kenan
batsman
Ngidi Lungi
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Phangiso Aaron
bowler
Waqu Liyema
batsman
Shamsi Tabraiz
bowler
Yaseen Vallie
batsman
Twala Musawenkosi
wicket keeper
Match has not started yet