Squads Western Province vs Titans First class First Class Series South Africa 26.11.2026

First class

WEP
WEP
TIT
TIT

Playing

WEP
WEP
TIT
TIT
First TeamSecond Team
Bedingham David

wicket keeper

Bedja Wesley

no information yet

Bosch Corbin

all rounder

Brand Neil

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

James Juan

all rounder

Kaplan Gavin

wicket keeper

Dala CJ

bowler

De Kock Quinton

wicket keeper

Linde George

all rounder

Elgar Dean

batsman

Ferreira Donovan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Nyaku Onke

all rounder

Litheko Modiri

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Twala Musawenkosi

wicket keeper

Bench

WEP
WEP
TIT
TIT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet